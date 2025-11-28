Sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro

Firenze – La Giunta esecutiva della Federazione nazionale della Stampa italiana ha proclamato una giornata di sciopero per venerdì 28 novembre 2025, dalle ore 6 e per 24 ore (dalle 5.30 per la Rai) per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg scaduto nel 2016.



Il sindacato rivendica dignità per il lavoro dei colleghi dipendenti e lavoratori autonomi, norme per il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle redazioni, il riconoscimento anche economico del ruolo cruciale che il giornalismo riveste nell’ordinamento democratico del nostro Paese.

L’astensione dal lavoro dei giornalisti riguarda tutte le testate giornalistiche: quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate online, radio e televisioni nazionali che applicano il contratto di lavoro Fnsi -Fieg. La mobilitazione riguarda comunque tutti i giornalisti.



In segno di solidarietà con tutti gli appartenenti alla categoria anche i giornalisti di thedotcultura.it hanno deciso di sospendere nella giornata di oggi l’aggiornamento del notiziario che riprenderà regolarmente dalle ore 6 del 29 novembre.



