Ex Gkn, dall’assemblea di Novoli è Greta a suonare la carica

Firenze – La crisi climatica è una crisi dei diritti umani ed è anche una lotta di classe, dal momento che è un altro prodotto dello stesso sistema che opprime i lavoratori. Pensiero forte, quello di Greta Thunberg, che lo ha espresso ieri, nel corso del presidio che si è tenuto ieri sera a Novoli, dopo il cambiamento all’ultimo momento della sede. Partecipanti oltre quattrocento, occasione il sedicesimo “Urlo per Gaza”, assemblea organizzata dal Collettivo di fabbrica ex Gkn che ha al centro “genocidio, riarmo, catastrofe climatica” e la loro convergenza.

Torna dunque a Firenze e a schierarsi con la lotta della ex Gkn, l’attivista svedese, giunta in città martedì 25 novembre, dove ha preso parte all’anteprima italiana del film “The Cost of Growth”, che ripercorre le lotte più significative in Europa, dando un ampio spazio a quella del Collettivo. Nel corso dell’assemblea generale all’Università di Novoli (che si è tenuta ieri mecoledì 26 novembre) è stata lanciata anche la nuova campagna di azionariato popolare per la reindustrializzazione dal basso della ex Gkn.

“In questo mondo in cui le nostre parole non contano niente – ha detto Thunberg – abbiamo bisogno di alternative tangibili, che si possano toccare con mano. Per questo sono qui, perché credo che la reindustrializzazione dal basso della ex Gkn lo sia. I nostri cosiddetti leader ci dimostrano ogni giorno che non sono in grado di salvaguardare il nostro futuro. La soluzione sta nei lavoratori che rivendicano un potere. Con il Collettivo state dando una prova pratica che esiste un’alternativa a questo sistema al contrario”.

Un riconoscimento importante, a livello mondiale, che però si scontra con l’immobilismo delle istituzioni. Come sottolineano gli operai, rispetto alla visita di Greta Thunberg un anno fa, è cambiato molto poco. O forse nulla. Gli operai sono stati senza stipendio, poi licenziati, poi in disoccupazione. Nel frattempo, Thunberg è stata arrestata due volte dal governo israeliano. Ci sono stati due scioperi generali, manifestazioni di massa per la Palestina libera, tre cortei promossi dal Collettivo di Fabbrica ex Gkn. Dalle istituzioni, insistono i lavoratori, non è arrivato niente.

“Qualcuno dirà che è nato il consorzio di sviluppo industriale – commenta il Collettivo di Fabbrica -, ma a cosa è servito? Ancora è inattivo, non è riuscito nemmeno a far sedere al tavolo due piccole società per trattare la disponibilità dello stabilimento. E’ stato fatto poco o nulla e il progetto industriale nel frattempo è stato fortemente minato. È il delitto perfetto, quello per cui l’operazione è perfettamente riuscita ma nel frattempo il paziente è morto. Per questo ora è necessario un colpo di reni straordinario, attraverso l’estensione della campagna di azionariato popolare”.

L’assemblea, alla quale hanno partecipato circa 400 persone, si è conclusa lanciando la nuova campagna per la reindustrializzazione dal basso della ex Gkn. È stato chiamato il metodo flotilla: “Proveremo a partire a tutti i costi, nelle condizioni date, con un’operazione di mutualismo conflittuale – ha detto il Collettivo all’assemblea -. Voi usateci come la vostra flotilla nell’economia, per smascherare il blocco del muro di gomma. Se noi moriamo quel blocco non sarà disvelato e invece noi abbiamo il diritto di andare a sbatterci contro e dimostrare ancora una volta che c’è tutto un sistema che non può permettersi la nostra vittoria”.