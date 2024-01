Saldi invernali da venerdì 5 gennaio, mai così attesi e pianificati

Firenze – Ormai i saldi invernali sono dietro l’angolo. Il via ci sarà venerdì 5 gennaio a Firenze e in tutta la Toscana. Comincia così il primo grande appuntamento commerciale dell’anno ed uno dei più attesi dai consumatori, come specifica in una nota Confesercenti. Dal punto di vista di chi vende, il cambiamento climatico e un inverno finora eccezionalmente mite hanno di fatto, provocato un quasi dimezzamento degli acquisti delle collezioni autunno-inverno rispetto alla media degli anni scorsi, con la conseguenza che i negozi stanno arrivando ai saldi senza avere mai avuto occasione di vendere a prezzo pieno. I dati emergono dall’analisi condotta da Ipsos per Confesercenti Toscana sulle vendite di fine stagione, analisi integrata da una survey sulle piccole e medie imprese associate a Fismo, l’associazione di negozi di moda Confesercenti Toscana.

L’attesa da parte dei fiorentini quest’anno è particolarmente consapevole, da quanto emerge. Infatti, circa quattro fiorentini su dieci hanno già pianificato di comprare in saldo, “con un budget medio a persona previsto di 130 euro ed a famiglia di 267 euro, e c’è un ulteriore 56% che acquisterà in caso di offerta interessante e che quindi non ha preventivato la spesa. Una quota in crescita rispetto agli scorsi anni, segnale di una maggiore attenzione da parte delle famiglie – spiega la nota – 0 e l’acquisto in saldo diventa meno impulsivo e più ragionato”.

Cosa si compra. Nella top five degli acquisti al primo posto troviamo le calzature (58% delle indicazioni), seguite a stretto giro da maglioni e felpe (56%). La classifica dei desiderati per i saldi invernali 2024 prosegue con l’intimo (34%), gonne e/o pantaloni (33%), magliette, canottiere e top (29%).

Dove si compra. Sui saldi, i negozi fisici mantengono saldamente la preferenza dei consumatori: li sceglie l’83%, contro il 51% che prevede di acquistare online. A convincerli è la sensazione di avere più garanzie presso un punto vendita fisico, confermata dal 47% degli intervistati.

Sconto medio e durata. Nei primi giorni dei saldi lo sconto medio applicato sarà intorno al 30% ed i saldi invernali proseguiranno per 60 giorni.