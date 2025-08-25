Regionali, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

Firenze- “Indicato in maniera unamima e convinta”, come scrive la destra unita nella nota stampa unificata, finalmente il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi è il candidato ufficiale del centrodestra, ovvero di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Ecco il comunicato con cui il centrodestra ha reso nota la convergenza: “Si è tenuta oggi pomeriggio la riunione dei vertici regionali del centrodestra, un incontro decisivo che ha ufficializzato il percorso per le prossime elezioni regionali. La coalizione, composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha indicato in maniera unanime e convinta il nome di Alessandro Tomasi come candidato alla presidenza della Regione Toscana. Alla riunione, che ha sancito la sintesi di un lavoro proficuo avviato da tempo, hanno preso parte il vicecoordinatore regionale di FDI e deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore della Lega Luca Baroncini, l’Eurodeputato Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci con il suo vice Luca Briziarelli. La coalizione ringrazia i candidati alla Presidenza espressi negli scorsi mesi, Elena Meini e Deborah Bergamini, e tutte le forze che stanno lavorando alla definizione del programma, che sarà messo a disposizione del candidato Governatore come base condivisa di lavoro”.