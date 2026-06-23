Rari Nantes e club dei Canottieri, niente sfratti: lo sport è presidio anche per l’Arno

Firenze – Le storiche società sportive sorte sulle sponde dell’Arno fra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, presidi di grande rilevanza anche sociale, non rischiano più di essere sfrattate, a cominciare dalla Rari Nantes Florentia guidata da Andrea Pieri, che è anche presidente esecutivo della Federazione Italiana Nuoto. E al quale i presidenti di Ast e Ussi Toscana, Sandro Bennucci e Franco Morabito, hanno consegnato il premio speciale “Sport & valori” per l’impegno come dirigente sportivo e la totale collaborazione con il mondo dell’informazione.

Le garanzie per le società sportive sul fiume (quindi la Rari e i club dei Canottieri) sono state ribadite dagli interventi di saluto istituzionale che si sono succeduti durante il seminario formativo dal titolo “Arno: 60 anni dopo l’alluvione, la minaccia resta, ma è inutile sfrattare le società sul fiume”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha competenza esecutiva, ha ribadito l’impegno a favore di chi presidia il fiume. E ha ricordato anche la battaglia di una ventina d’anni fa, combattuta da lui, allora assessore allo sport del Comune di Firenze, insieme a Sandro Bennucci, allora capo redattore de “La Nazione”, capace di fermare le ruspe che stavano per abbattere la sede della “Canottieri Firenze”, sotto Ponte Vecchio.

Giani, dopo aver elencato le opere a monte di Firenze per limitare il pericolo alluvione, ha annunciato altre iniziative per “far vivere” il fiume di concerto con l’Autorità di Bacino, rappresentata dalle dirigenti Elena Bartoli e Serena Franceschini, in rappresentanza del segretario generale, Gaia Checcucci.

Difendere le società sportive sull’Arno è stato anche l’impegno formale assunto sia da Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, già assessora regionale allo sport, sia dall’assessora regionale alla cultura e comunicazione, Cristina Manetti, e in particolare da Letizia Perini, attuale assessora comunale allo sport, che ha parlato anche a nome della sindaca, Sara Funaro.

Oltre al padrone di casa, Andrea Pieri, sono intervenuti Simone Ciulli, pluricampione italiano della squadra fiorentina di pallanuoto paralimpica, e Riccardo Tempestini, ex giocatore e allenatore di squadre di serie A1 di pallanuoto, attuale coordinatore delle Nazionali giovanili di pallanuoto.

Durante il seminario, al quale hanno portato il saluto anche Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Sara Meini, vicepresidente di Ussi Toscana, e Maria Adele De Francisci, esponente dell’Ordine e capo redattore della Rai Toscana, è stata anche ricordata la figura di Paolo Pepino, già pallanuotista, allenatore di pallanuoto e giornalista, collaboratore de “La Nazione”, capace di raccontare, per decenni, le imprese degli atleti della Rari Nantes Florentia e dei nuotatori toscani.