Raccolta delle olive per dare valore ai campi antimafia

Firenze – Dare valore ai campi antimafia. È questo lo scopo che si è prefissato l’associazione Sentinelle (il nome per esteso è le Sentinelle di Nonno Nino, dove Nonno Nino è riferito al magistrato antimafia Antonino Caponnetto, essendo l’associazione nata dalla Fondazione omonima) che ha organizzato la raccolta delle olive nella tenuta simbolo dei beni sequestrati alla mafia, Suvignano.

Perché questa iniziativa sulla raccolta delle olive a Suvignano? A rispondere, è Angelo Corbo, presidente dell’associazione che ha fatto parte della scorta del giudice Falcone ed è sopravissuto all’attentato.

“Perché si vuol cercare di dimostrare che quando si vuole, e si può, nel caso di un bene confiscato lasciato molte volte all’incuria di tutti, da burocrati delle istituzioni o dalla stessa società civile, la reazione deve essere l’impegno, fare in modo di riprenderci quello che ci è stato tolto dalla mafia e creare i presupposti affinché diventi produttivo”.

Continua Corbo: “Questa raccolta delle olive non è altro che un mezzo per riprenderci quello che ci è stato tolto dall’illegalità e creare lavoro e benessere.

Simbolicamente la raccolta di queste olive rappresenta una rinascita, una rinascita non solo per il territorio senese, per i comuni di Monteroni d’Arbia o Murlo ma di tutta la Toscana, di tutta Italia”.

“Ripeto, un simbolo di rinascita, l’ulivo non è altro che un simbolo di pace, un simbolo di un popolo, di una cultura. Significa dare una speranza soprattutto ai nostri giovani di cui alcuni sono stati coinvolti in questa raccolta in maniera attiva. Stanno partecipando da un paio di giorni con la voglia di fare qualcosa di concreto per tutti quanti noi. Questa iniziativa costituisce un esempio. Simbolicamente vuol dire lavorare nella legalità per lo sviluppo di un territorio e, così facendo, contribuire efficacemente al contrasto della mafia”, conclude il presidente dell’associazione.

Nel corso degli anni dalla nostra regione sono giunti segnali forti e significativi dell’impegno al contrasto alle mafie. La Toscana ha dato il buon esempio, insieme alla Cgil, Libera, Arci e a tutto il mondo del volontariato ha sostenuto le molteplici esperienze sulle terre confiscate alla mafia. “Dopo il campo estivo proseguiamo oggi con la raccolta delle olive nella Tenuta di Suvignano su quelle terre che furono sequestrate per la prima volta dal giudice Giovanni Falcone nel 1983 – spiega Mimmo Bilotta, anima de Le Sentinelle di Nonno Nino – grazie all’accordo sottoscritto con la Suvignano Srl, l’associazione Le Sentinelle di Nonno Nino ETS ha promosso questo campo di raccolta delle olive insieme all’associazione “I Numeri Primi”, l’associazione Paim di Cascina e l’Istituto Bettino Ricasoli di Siena, sede distaccata dell’Agrario di Montalcino”.

“Questa nostra esperienza invita la società civile a battere un colpo, come ci ricordava Antonino Caponnetto, per fare di Suvignano un modello di recupero di un bene nel segno della legalità – continua Bilotta – sostegno alla produttività dei terreni, recupero di tutte le attività di allevamento, valorizzazione dei prodotti con marchio Suvignano, favorendo l’occupazione giovanile anche nelle forme cooperative”.

I buoni esempi hanno bisogno di risorse. E l’augurio dell’associazione è che “la Toscana torni ad essere protagonista con le buone pratiche”.