Premio Giornalistico Amerigo a De Bellis, Fubini, Troiani, Monda e Maggi

Firenze – La Cerimonia di Premiazione della quindicesima edizione del Premio Giornalistico nazionale Amerigo si è svolta oggi a Palazzo Canevaro, sede del Consolato Generale degli Stati Uniti a Firenze.

Alla presenza della Console Generale Daniela Ballard, del rappresentante dell’Ambasciata degli Stati Uniti di Roma David Connell, dei rappresentanti nazionali di Amerigo il vicepresidente Edoardo Imperiale, il segretario generale Massimo Cugusi, il coordinatore del Chapter di Amerigo-Firenze Michele Ricceri oltre a numerosi giornalisti e un folto pubblico, sono stati premiati i giornalisti che “raccontano” l’America agli Italiani nei vari settori della comunicazione e dell’informazione.

Il Premio Speciale è stato attribuito al giornalista Glauco Maggi, corrispondente da New York, espressamente venuto a Firenze per l’occasione. Sono stati inoltre premiati Federico Fubini per i Quotidiani, Giuseppe De Bellis per i Media Audiovisivi, Antonio Monda per i Periodici, Luigi Troiani per il Giornalismo on Line.

Il Premio Europa, dedicato ad un giornalista di un Paese della Comunità Europea, è andato alla giornalista austriaca Hannelore Veit ed il Premio America, dedicato ad un giornalista statunitense che “racconta” l’Italia agli Americani è andato a Barbie Latza Nadeau.

Ospiti di eccezione il Comandante dell’Accademia Militare di Livorno Contrammiraglio Lorenzano Di Renzo ed il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini. Il Premio ha avuto il supporto di Locman Italy, la casa di orologi da polso dell’Isola d’Elba che ha l’esclusiva sugli orologi della nave Amerigo Vespucci, di El.en Spa e della Fondazione CR Firenze.

Il Premio Giornalistico Nazionale, nato a Firenze nel 2009, è organizzato dall’Associazione Amerigo che raccoglie gli International visitors Italiani, coloro che, nel tempo, sono stati selezionati dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Roma per partecipare agli scambi culturali promossi dal Dipartimento di Stato Americano.