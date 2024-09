Poliziotti a 4 zampe, Sirio, Viola e Nello

Firenze – Sono entrati in servizio a maggio dello scorso anno anche se ancora devono completare l’addestramento. Sono i tre cani del gruppo cinofilo della Polizia Municipale: due maschi, Stornello detto Nello e Sirio di razza pastore belga Malinois, e una femmina Hispellum Viola di razza Springer spaniel.

Dalle prime uscite ad oggi hanno individuato oltre 6 kg di stupefacenti, localizzati e recuperati dagli agenti che li accompagnano.

“Rivendichiamo con forza la decisione che come Amministrazione abbiamo fatto di dotare la polizia municipale dell’unità cinofila” ha detto l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio “oggi infatti i cani sono un preziosissimo aiuto al grande lavoro, testimoniato dai numeri, dei nostri agenti impegnati in azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga e all’illegalità. I primi risultati di Viola, Nello e Sirio sono davvero incoraggianti e noi li valorizzeremo sempre di più nel lavoro quotidiano di supporto agli agenti. Ringraziamo anche coloro che ogni giorno sono al fianco del gruppo cinofilo prendendosi cura e addestrando questi bravissimi cani”

L’ultimo reperimento qualche giorno nel vicino alla fermata tramvia Strozzi-Fallaci dove Sirio scova quasi 40 grammi di hashish. Le zone più calde, oltre al parco delle Cascine, si sono rivelate la Fortezza, piazza Paolo Uccello, la zona di Novoli Forlanini, le aree verdi di Campo Marte, oltre ovviamente a tutte le zone segnalate dai cittadini o dalle pattuglie in servizio.

Dal mese di giugno di quest’anno ad oggi oltre 2,5 kg di sostanze stupefacenti sono sequestrati grazie a Sirio, Nello e Viola

In questi mesi non sono mancati gli episodi curiosi raccontati dagli agenti che evidenziano il carattere e l’addestramento dei tre cani. Come quella volta che Sirio si impuntò davanti una cassetta di derivazione del semaforo collocata a un metro e mezzo di altezza da terra in viale Strozzi, chiusa con una vite a brugola. Agli agenti sembrava impossibile che nella scatola fosse nascosta la droga ma il cane non voleva schiodarsi da lì ed aspettava la sua palla di gomma come ricompensa. Quindi agli agenti non è restato che recuperare una brugola e una volta aperta hanno trovato due grossi panetti di hashish. Il fiuto di Sirio era nel giusto.

Anche Viola è stata protagonista di una vicenda curiosa. La cagnetta adora le palline da tennis con le quali viene premiata in caso di ritrovamenti di droga. Durante una bonifica dell’argine del Fosso Macinante, sul retro del Circolo Sportivo Fiorentino, Viola ha alternato ritrovamenti di sostanze a ritrovamenti di palline da tennis che erano volate oltre il muro dai campi del circolo. E se la droga veniva segnalata da Viola sedendosi verso la fonte dell’odore, quando la cagnetta trovava le palline le portava all’agente in bocca tutta felice e soddisfatta. Un modo per fare scorte di ricompense in autonomia senza aspettare i normali canali di acquisto da parte dell’Amministrazione.