Overtourism, territori sotto assedio e paralisi del governo

L a questione dell’overtourism, ovvero il fenomeno della massa dei turisti che si spostano in un determinato territorio mettendone in crisi le capacità di gestione della pressione umana esterna che ne deriva, è una sorta di bomba lanciata senza precazioni dentro il cuore di alcuni dei nostri territori più apprezzati nel mondo. Un problema che non si limita all’Italia, anche se nel nostro Paese è non solo evidente ma diffuso in buona parte del territorio nazionale (da Venezia al Salento passando da Firenze e ovviamente Roma, solo per citare alcune delle mete più note dei flussi internazionali) ma che attanaglia buona parte dell’Europa, mediterranea in particolare. Sula questione, che sta sollevando problemi economici, sociali e giuridici, abbiamo raggiunto Giacomo Menegus, costituzionalista, esperto del tema.

Giacomo Menegus

Overtourism, problema particolarmente evidente in regioni come Lazio, Veneto, Toscana,ma è agganciato solo alla vicenda degli affitti brevi?



“A dire il vero, purtroppo, il problema dell’overtourism è molto più ampio rispetto alla specifica questione degli affitti brevi. Basti pensare, giusto per menzionare alcuni casi eclatanti di cui si è discusso anche quest’estate, al caso delle Cinque Terre, oppure ai passi dolomitici bloccati dalle code di migliaia di mezzi motorizzati, o ancora a certe località di mare e di montagna travolte da visitatori (tanto che in alcune spiagge e attrazioni si incomincia a introdurre un “numero chiuso” di accessi).

È vero però che, specie nei contesti urbani (Firenze, Venezia, Roma, Napoli, e così via) e in

alcune località turistiche (penso ai paesi che si affacciano sul Lago di Garda, ad esempio), il

problema della diffusione degli affitti brevi è diventato non solo uno dei problemi principali di overtourism per gli effetti che ha sull’accesso alla casa per i residenti, ma anche un fattore di amplificazione di altri problemi. Basti pensare che più locazioni turistiche significa, banalmente, più turisti che vanno ad aumentare il carico in una determinata zona”.



Quanto ne sono consapevoli, a prescindere dalle parole pronunciate, le istituzioni? Quali provvedimenti legislativi sono stati presi?

“Sulla consapevolezza del problema mi permetto di nutrire qualche dubbio: se si sono fatti passi in avanti significativi sul fronte delle amministrazioni locali, che mi sembrano più avvertite delle ricadute negative dell’overtourism, non si può dire lo stesso di altri livelli di governo. Ricordo infatti che la Ministra del Turismo, Daniela Santanché, attraverso interviste e i canali ufficiali del ministero, ha più volte negato l’esistenza del problema o comunque respinto soluzioni incisive.

E questo ci porta alla questione dei provvedimenti legislativi: quali sono? Nessuno.

L’iniziativa sugli affitti brevi promossa dalla Santanché, dopo un lungo e accidentato iter di

discussione e progettazione, che ha visto pure contrasti interni alla maggioranza, si è risolto in un intervento davvero minimale. Mi stupisco che alcuni giornalisti parlino di “stretta sugli affitti brevi”: il provvedimento si limita a introdurre un codice nazionale (CIN) per gli affitti brevi, quando erano già presenti codici in quasi tutte le regioni italiane. E lascia i controlli ai comuni, che hanno scarse risorse per provvedervi. Qualche novità c’è sul fronte della sicurezza, ma non c’è nulla che affronti il problema dell’impatto degli affitti brevi sulla disponibilità di case a prezzi accessibili per i residenti.

Sul contributo di accesso a Venezia ci sarebbe molto da dire: sicuramente però non è uno

strumento per gestire i flussi, per quanto ne dica l’amministrazione veneziana. Sia sul piano

regolatorio, sia alla prova dei fatti, si è rivelato un modo per far cassa e, soprattutto, raccogliere dati sui flussi in entrata ed uscita dalla città lagunare. Si è discusso poi in estate di un ampliamento dell’imposta di soggiorno (sia per quanto riguarda i comuni che possono istituirla, sia nell’importo), ma mi pare sia solo un modo per compensare gli ulteriori tagli che il Governo si appresta a infliggere agli enti locali. Per il resto si continua a promuovere il mantra “destagionalizzare e delocalizzare”, che in fin dei conti è una strategia comunicativa per continuare ad aggirare il nocciolo del problema”.

Quanto può influenzare la legislazione locale?

“Gli strumenti di cui dispongono i comuni sono oggettivamente limitati e non sempre sono

flessibili e adattabili alle sfide poste dal turismo di massa. Ma questo non significa che non si possa far nulla. Penso ad esempio agli strumenti urbanistici, sia per quanto riguarda le attività ricettive vere e proprie (in ipotesi, per controllare l’aumento dei posti letto in città) sia per quanto riguarda la regolazione del commercio. Ma anche sui flussi e, soprattutto, le modalità di accesso alle attrattive turistiche i comuni potrebbero far molto (si pensi alla questione dei bus turistici). Poi va detto che non per tutto è necessario scrivere regole. Per ridimensionare certe tipologie di turismo, che impattano negativamente il benessere di residenti e visitatori, andrebbero considerate strategie di de-marketing, come quella adottata da Amsterdam contro i tour alcolici di turisti da Oltremanica. Il problema mi sembra soprattutto politico: molte amministrazioni sono infatti eccessivamente condizionate da pressioni di categorie potenti che hanno tutto l’interesse a mantenere lo status quo.

A danno della collettività dei cittadini”.

Il tema overtourism sta anche sollevando un problema di tensione con i residenti. Pensa che ci saranno conseguenze anche sotto questo aspetto?



“Credo che sia inevitabile che una situazione che si è lasciata evolvere senza alcun controllo o intervento significativo finisca per scatenare tensioni e reazioni. Già da tempo esistono associazioni, attivisti e cittadini nei principali centri turistici che si battono per una regolazione del turismo; mi sembra però che questa contrarietà agli eccessi del turismo stia prendendo piede anche in una platea più ampia di cittadini. Tanto da sfociare, in alcuni contesti, in grandi manifestazioni di piazza: penso ai casi di Barcellona e delle Canarie, che hanno avuto una certa eco anche sulla stampa italiana.

Credo che se non si farà nulla, queste proteste e iniziative da parte di residenti siano destinate ad aumentare e trovare diffusione anche nel nostro Paese. Credo che comunque la risposta a questa crescente insofferenza rispetto alla non-regolazione del turismo non possa essere soltanto una nuova e organica regolazione degli aspetti più problematici, ma debba passare anche per un coinvolgimento attivo delle comunità nella discussione, potenziando strumenti di partecipazione al momento praticamente inesistenti”.

Andando nello specifico delle piattaforme, è possibile secondo lei regolamentarne l’attività?



“Sì, senz’altro. Vanno però distinti due piani: uno, quello di chi fa locazione breve, e due, quello delle piattaforme vere e proprie. Sul primo piano, gli stati hanno un ampio margine di intervento: l’ha confermato anche la Corte di Giustizia (caso Cali Apartments), che ha ritenuto in linea con il diritto europeo la regolazione francese degli affitti brevi, nella quale si prevedono norme davvero stringenti (ad esempio autorizzazioni e obbligo di compensazione, in alcuni contesti urbani). Il problema delle regole poste a livello statale è che diventa difficile applicarle senza una qualche collaborazione da parte delle piattaforme. E su questo frangente diventa molto importante il ruolo dell’Europa. Resta comunque la complessità di una regolazione delle piattaforme, che è data dalla necessità di intervenire a più livelli, a partire da quello locale (dove si svolgono i controlli) arrivando sino all’Europa appunto (che può intervenire sugli aspetti più importanti dell’attività di Airbnb, Booking ecc.)”.

Caso Venezia e caso Firenze a confronto.



“Pur essendo probabilmente le due città italiane in cui il problema degli affitti brevi è più

pronunciato, i due casi sono piuttosto differenti sul piano giuridico e politico. Com’è noto, Venezia è l’unica città italiana a disporre di poteri per limitare la diffusione degli affitti brevi, grazie a una norma del Governo Draghi comunemente definita “emendamento Pellicani”, dal nome del parlamentare proponente. Nonostante questa possibilità, chiesta da molti altri sindaci (Sala, Lepore, Nardella), l’attuale amministrazione non ha finora ritenuto di introdurre

alcun limite. Da qualche mese si parla di un “regolamento sugli affitti brevi”, che però –secondo le anticipazioni della maggioranza – non conterrà alcuna limitazione sostanziale.

Firenze invece non disponeva di uno strumento simile a quello veneziano, ma ha fatto leva su

un’interessante norma presente all’interno della legge sul governo del territorio della Regione Toscana, che consente ai comuni di limitare i cambi di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale. Il Comune si è limitato a vietare il passaggio da residenziale a locazione breve (sempre interno alla categoria residenziale) nel centro storico Unesco. Purtroppo, è stato fatto un pasticcio nel passaggio dal vecchio Regolamento Urbanistico a nuovo Piano Operativo. Mi sembra che, tuttavia, qui la volontà politica di intervenire sia chiarissima, tanto che è stata confermata dalla nuova Sindaca. So che è stato obiettato che l’intervenuta conversione del Decreto Salva-Casa avrebbe degli effetti preclusivi rispetto alle scelte operate dal Comune. Io non sono affatto convinto di questa impostazione: in primo luogo, perché lo stesso Salva-Casa (sebbene in modo molto ambiguo) sembra lasciare dei margini di intervento ai comuni sui cambi d’uso; in secondo luogo, perché se davvero arriva a limitare a tal punto i poteri dei comuni, il decreto potrebbe essere incostituzionale. Sul punto, sono assai condivisibile le osservazioni del Prof. Cartei sul Corriere fiorentino del 31 luglio scorso, secondo il quale la norma “è equivoca” e che la strada porta alla Corte costituzionale”.

Cosa fa, intanto, l’Europa?



“Va detto che l’Europa non ha competenze “forti” in materia di turismo, ma solo di supporto. Il che limita i margini di intervento. Questo però non significa che non ci siano stati provvedimenti significativi. Quello che mi sembra davvero importante – e di cui si parla sorprendentemente pochissimo in Italia – è il nuovo regolamento sulla condivisione dei dati nel settore degli affitti brevi (Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724). Si tratta di un regolamento che introduce obblighi molto importanti di collaborazione con le autorità nazionali in capo alle piattaforme (Airbnb, Booking, ecc.), prevedendo la condivisione automatica di tutta una serie di dati. Si tratta di uno strumento davvero innovativo e decisivo per assicurare l’applicazione e l’effettività di eventuali regolazioni nazionali o locali, che – come dicevo prima – sono particolarmente difficili, sia per la

complessità della realtà da controllare, sia per i pochi strumenti di cui dispongono le autorità locali.

Sono convinto che questo intervento possa davvero segnare un cambio di passo

nell’implementazione delle regole nazionali sugli affitti brevi. Però bisogna saper cogliere

l’opportunità e, purtroppo, non mi sembra sia il nostro caso. Mentre il regolamento europeo era in corso di approvazione, il Governo adottava il CIN e le altre poche regole della Santanché. Un intervento, quest’ultimo, che sembra ignorare del tutto il percorso europeo e probabilmente ci costringerà a ritornare a modificare la normativa nazionale per adeguarla alle indicazioni dell’Europa”.