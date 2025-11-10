Nuova giunta regionale, ecco i nomi

Firenze – La Toscana ha una nuova Giunta regionale. Nella seduta di insediamento del Consiglio regionale, eletto con il voto del 12 e 13 ottobre 2025, il presidente della Regione Eugenio Giani ha indicato i nomi dei nuovi otto assessori regionali e del sottosegretario alla Presidenza della Regione, nuova figura istituzionale di raccordo tra Giunta e Consiglio, introdotta con l’ultima riforma statutaria.

“Nella prossima seduta del Consiglio regionale – ha affermato il presidente Eugenio Giani – sarà illustrato ed approvato il programma di governo per il prossimo quinquennio”. Parte delle linee programmatiche sono state rappresentante dal presidente che concludendo il suo intervento ha poi elencato la squadra di governo.

“I componenti della giunta – ha affermato il presidente Eugenio Giani – rappresentano le diverse competenze e sensibilità. Le specifiche deleghe saranno assegnate agli assessori nei prossimi giorni”.

La nuova Giunta regionale è composta come segue:

Mia Diop (Partito Democratico) Vicepresidente

David Barontini (Movimento 5 Stelle)

Filippo Boni (Partito Democratico)

Alberto Lenzi (Alleanza Verdi Sinistra)

Cristina Manetti (lista Giani – Casa Riformista)

Leonardo Marras (Partito Democratico)

Monia Monni (Partito Democratico)

Alessandra Nardini (Partito Democratico)

L’incarico di Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale è assegnato a Bernard Dika (Partito Democratico)

Tuttavia, se questa è l’ufficialità, la formazione della squadra con le deleghe sembra ormai assodata. Fra le novità più interessanti, la vicepresidenza a Bintou Mia Diop, livornese di 23 anni fra i più giovani della squadra Schlein, che siede anche in direzione nazionale del PD.

La giunta, con otto componenti , è 50 e 50, fra uomini e donne . Monia Monni passa alla sanità, confermati anche Leonardo Marras (potrebbe essere prossimo alle deleghe all’economia) e Alessandra Nardini, area Orlando. Occhio ai territori ed ecco Filippo Boni per la provincia di Arezzo, sempre PD. . Il campo largo manda in campo Alberto Lenzi per Avs e David Barontini per M5S. Cinghia di trasmissione fra lista riformista Casa Giani e il PD (ma anche il resto della maggioranza) , ecco che Cristina Manetti entra in squadra come preconizzato da tutti, nonostante lo sfortunato scivolone degli ultimi giorni. Bernard Dika invece, ex portavoce di Giani, naviga verso il ruolo di sottosegretario. Qualcuno rimane fuori squadra e non la prende bene. Ad esempio, l’ex assessore alla sanità Simone Bezzini, o Serena Spinelli, già assessore al sociale, o Matteo Biffoni, cui neppure il bottino di 22mila preferenze è servito.