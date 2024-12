Martedì 17 dicembre l’anteprima del film “Emilio Lussu, il processo”

Firenze – Si terrà domani, martedì 16 dicembre, l’anteprima del film “Emilio Lussu, il processo” di Gianluca Medas, prodotto da Massimo Casula per per Zena Film e Nicola Mennuni per Nical Films. Il film ripercorre una tappa fondamentale della vita di Emilio Lussu, il processo per l’omicidio del giovane fascista Porrà, avvenuto il 31 ottobre 1926. L’anteprima si terrà presso la sede della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, in via degli Alfani 101 rosso, a Firenze.

Il film prende in esame una delle tante vicende che hanno riempito la vita di Emilio Lussu, fondatore del Partito Sardo d’Azione e di Giustizia e Libertà, antifascista, scrittore, militare, politico, due volte ministro, più volte parlamentare, deputato nell’Assemblea Costituente. Emilio Lussu fu una pietra miliare della resistenza antifascista, egli stesso aggredito dalle squadracce e confinato a Lipari, da dove evase con Carlo Rosselli e Francesco Fausto Nitti grazie all’aiuto di Gioacchino Dolci e del socialista Italo Oxilia che, con un motoscafo, li portò a Tunisi da dove raggiunsero la Francia.

Un altro denso periodo, che portò alla fondazione del movimento Giustizia e Libertà: rivoluzionario e insurrezionalista, che aveva come fine quello di liberare l’Italia dal fascismo e riuniva il liberal socialismo con il repubblicanesimo. Cosa successe a GL in seguito all’omicidio in Francia di Carlo Rosselli, ucciso dalla Cagoule su ordine del regime fascista con il fratello Nello, è oggetto di un saggio pubblicato da Thedotcompany.it, con la prefazione di Valdo Spini, presidente della Fondazione che si pone in continuità con il Circolo fondato dai fratelli Rosselli a Firenze.

Foto: Emilio Lussu tenente nella prima guerra mondiale