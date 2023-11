Maltempo, cinque morti e due dispersi in Toscana

Firenze – Salgono a cinque i morti in Toscana, mentre due persone rimangono disperse. Ritrovato un uomo di 72 anni, dato per disperso a Campi. Allagamenti, fango, disperazione; la notte di paura in Toscana si materializza ora, sotto un sole a tratti livido a tratti chiaro di una mattina grigia, con i corsi d’acqua che fanno sentire alta la voce dell’acqua. Seano conta i danni, nella notte è finito sott’acqua buona parte dell’insediamento urbano a causa della tracimazione del torrente Furba, mentre il sindaco di Prato Matteo Biffoni, che ha compiuto un sopralluogo della città, commenta “è uno shock” .

A Firenze sottopassi chiusi, un albero giù in viale Giannotti, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Si attende il picco di piena dell’Arno verso mezzogiorno.

La Regione Toscana ha intanto chiesto lo stato di calamità nazionale mentre il presidente Eugenio Giani ha già firmato lo stato di emergenza regionale. “Ho appena parlato con la Presidente Giorgia #Meloni, il Consiglio dei Ministri sta per approvare lo stato di emergenza nazionale”, scrive il presidente Giani sulla sua pagina Facebook.

Oltre mille gli interventi della Protezione civile in nottata, 40mila le utenze Enel in fase di ripristino. A Montemurlo due vittime, una a Rosignano.

Numerose le frane e gli smottamenti , mentre a Prato sono chiusi tutti i ponti a causa dell’ esondazione Bisenzio in zona Santa Lucia. Inoltre l’ospedale di Santo Stefano ha visto allagamenti in vari reparti. È ancora chiusa il tratto di Autostrada tra Prato ovest e Pistoia per allagamento della carreggiata.

Il convoglio ferroviario bloccato fra Vernio e Vaiano è stato evacuato: i 150 passeggeri a bordo sono stati ricoverati presso il palazzo comunale di Vaiano.

Vari allagamenti anche a Pistoia, in tutta la provincia. Torrenti fuori dagli alvei a Pistoia, Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese. Allagamenti a Lamporecchio, Larciano e Monsummano Terme, mentre frane su San Baronto. A Quarrata situazione particolarmente complessa, dal momento che parte del centro abitato è allagato.

A Pontedera allagato l’accesso all’ospedale, mentre sono state evacuate trenta famiglie a Calcinaia e 6 famiglie a San Miniato.

foto: Luca Grillandini





