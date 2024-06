Lucca Comics&Games 24: Squid Game 2, Puccini e Yoshitaka Amano

“La partenza del Tour de France, la presentazione di Lucca Comics&Games, una mostra come quella di Karl Kopinsky, l’artista inglese dei ritratti dei grandi ciclisti di ieri e di oggi e il centenario di Giacomo Puccini: una convergenza di eventi non casuale ma che rende bene l’idea del clima che abbiamo voluto creare e che lega Firenze e Lucca in un fil rouge di grande attrattività per tutta la Toscana”. Così il presidente Eugenio Giani sintetizza queste giornate di “energia” creativa spettacolare che alimentano il Made in Tuscany intervenendo alla presentazione lancio del più grande community event dedicato a gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie tv, cosplay che fa di Lucca la capitale mondiale del fumetto e affini.

Una vetrina esponenzialmente cresciuta negli anni che accoglie ogni volta migliaia di appassionati da tutta Italia e non solo, in vista della nuova puntata in programma da 30 ottobre al 3 novembre. Parliamo infatti di una manifestazione che riesce a staccare oltre 350mila biglietti e che porta a Lucca in pochi giorni oltre un milione di persone, certificata ormai come “evento iconico”, imponendosi prepotentemente nell’offerta turistica e culturale della Toscana.

L’edizione 2024 di Lucca Comics& Games, si muove lungo tre temi, tre piattaforme di un unico grande mosaico, che ruota sull’asse del centenario pucciniano. “Viene spontaneo pensare in una occasione come questa – dicono gli organizzatori – che Lucca Comics & Games rappresenti la versione contemporanea di quell’ideale sinestetico che, un secolo fa, veniva rappresentato dall’opera lirica, un connubio di invenzione letteraria, stupore scenografico e magia musicale. Ecco perché, proprio pensando a Puccini, quest’anno il festival si presenta come una vera e propria composizione operistica, intitolata “The butterfly effect”, di cui oggi si svela la prima delle tre tessere che compongono il mosaico, accomunati dal nome di Yoshitaka Amano, l’artista giapponese autore dei relativi poster che sono il biglietto da visita promozionale della manifestazione”.

Vale la pena ricordare che Yoshitaka Amano ha rivoluzionato il campo dell’animazione e dei videogiochi fin dagli anni Settanta (vedi le serie “Gatchaman” e “Time Bokan”) per poi nei decenni successivi firmare le illustrazioni di “Final Fantasy”, che lo hanno consacrato a livello planetario. Per i suoi 50 anni di carriera, Lucca Comics dedica ad Amano una mostra (la più grande e completa mai allestita in Occidente) che il 13 novembre (fino al primo marzo 2025) si apre a Milano, negli spazi della Fabbrica del Vapore, per offrire una panoramica completa del suo lavoro, mettendone in luce la capacità di fondere anime, videogiochi e arte in un’unica, inimitabile visione.

Sarà un percorso di oltre cento pezzi originali per raccontare la storia dell’animazione e dell’intrattenimento attraverso le immagini epiche che hanno reso celebre il “ragazzo di Shizuoka”, spaziando da “Tatsunoko” a “Final Fantasy” passando per “Vogue”. Ma l’edizione ‘24 di Lucca Comics sarà ricordata anche da un altro imperdibile appuntamento: il ritorno di Netflix che presenta il suo “Squid Game 2” il 31 ottobre.

Quando sono attesi il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun per incontrare i fan e svelare in anteprima alcune novità della seconda stagione, il secondo capitolo di quella che resta ad oggi la serie più popolare della piattaforma, disponibile entro la fine dell’anno.

Il festival dedica inoltre due tributi esclusivi a “Dungeons & Dragons”, destinati a trasformare l’anniversario dei 50 anni dalla nascita del format, in una gigantesca festa collettiva, un rito di condivisione per tutti coloro, giocatori e non, che partecipano quotidianamente e attivamente alla co-creazione di storie, insieme ai propri autori preferiti. Infine ricordiamo che per la prima volta sarà esposta la Koder Collection, forte di capolavori originali firmati Larry Elmore, Jeff Easley, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Brom, Todd Lockwood, una mostra dal titolo “Gateway to Adventure: 50 Years of D&D Art” curata da Jon Peterson, uno dei più importanti storici del gioco, e da Jessica Lee Patterson, che dal 2022 lavora alla catalogazione della collezione, e che qui, nel nome di Puccini, che trova la sua vetrina ideale nella Chiesa dei Servi, un ambiente speciale già utilizzato in passato per occasioni del genere, ma ripensata per accogliere un percorso editoriale e artistico che lasci anche grande spazio all’esperienza e al gioco giocato.

Tutto su www.luccacrea.it. Info 0583 401711.