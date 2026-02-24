Libri: un dialogo ideale fra tre grandi filosofe del ‘900

Firenze – Il 26 febbraio ore 18 alla Libreria Malaparte, in via dell’Agnolo 30r, si terrà la presentazione del libro di Esther Basile “Riflessi all’imbrunire. Tre filosofe fra democrazia e amicizia: Hannah Arendt, Simone Weil, Maria Zambrano”. L’incontro è organizzato dall’Istituto Gramsci Toscano.

Dialogano con l’autrice Luciana Floris e Maria Ester Mastrogiovanni. Coordina Vittoria Franco. Tre grandi filosofe del ‘900 dialogano idealmente a partire dai concetti di amicizia e democrazia:

“Le mie filosofe si ancorano a principi di bellezza e grazia nel perseguimento di un’idea di giustizia, democrazia, amicizia e felicità, ideale sociale e politico di livellamento eterno, un’identità di tutte le persone, un pensiero umanistico che raccolga un principio di etica su ogni cosa”, scrive Basile.

Esther Basile è filosofa dell’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. Cura il premio letterario l’Iguana. È saggista, ideatrice del Festival di letteratura e saggistica di Narni “Alchimie e linguaggi di donne”. Fra le sue pubblicazioni: Pasolini, indomito corsaro, 2016. Oriana Fallaci, indomabile. 2018. Preziose tessitrici di parole. La scrittura di Gabriella Fiori e Margherita Pieracci Harwell, 2020. Dacia Maraini, Elsa Morante e Annamaria Ortese, 2023. Ha curato i Discorsi parlamentari della senatrice Giglia Tedesco Tatò. 1917