Le Stinche e l’acqua che sale

Il 4 novembre 1333 l’Arno era una forza cieca. Le cronache raccontano che travolse ponti e case, che si prese anche Ponte Vecchio, che ridusse Firenze a una distesa di fango, legname e urla.

Nel quartiere di San Simone, poco lontano dal cuore politico della città, sorgeva il carcere delle Stinche. Un’istituzione centrale nell’architettura comunale. Lo storico Guy Geltner, nel suo libro La prigione medievale (Viella, 2012), sceglie proprio quell’alluvione come prologo: per mostrare come funziona un’istituzione quando il mondo intorno crolla.

Immaginiamo la scena.

L’Arno rompe gli argini. L’acqua entra nelle strade, si infila nelle case, trascina porte, animali, merci. Poi raggiunge le Stinche. Il carcere, progettato come un’isola burocratica e punitiva (non a caso oggi la strada si chiama via Isola delle Stinche), diventa davvero un’isola: circondato dall’acqua, separato dal resto della città trasformata in lago.

Dentro, centinaia di detenuti. Molti sono reclusi per debiti. Le celle al piano terra e negli interrati sono le prime a riempirsi. L’acqua sale nel buio. Le mura scricchiolano. Le grida rimbalzano nei corridoi. Il carcere, pensato per contenere, ora rischia di diventare una tomba. Qui il racconto potrebbe scivolare nel cliché: i carcerieri che fuggono, i detenuti abbandonati, il caos assoluto. E invece no.

Secondo Geltner, la reazione delle autorità comunali non fu quella dell’oblio, ma della responsabilità. Caotica. Impaurita. Tuttavia responsabile. Perché una strage di prigionieri non sarebbe stata solo un dramma umano: avrebbe avuto conseguenze giuridiche, economiche, politiche. Quegli uomini erano iscritti nei registri dei debiti e nelle relazioni cittadine. Erano parte della città.

I custodi aprono le celle. Trasferiscono i detenuti ai piani superiori. Li spostano dove possibile, anche in edifici vicini ritenuti più sicuri. Alcuni fuggono, approfittando dei crolli del muro di cinta. È inevitabile. Molti restano. Altri vengono rintracciati poco dopo. Non è solo paura della pena: è il segno che il legame tra “debito” e cittadinanza è ancora forte. Non si evade da una comunità come si scappa da un deserto.

L’alluvione del 1333, letta così, smonta l’immagine della prigione medievale come luogo di puro abbandono. Le Stinche non erano un corpo estraneo: erano un organo della città. La sopravvivenza dei prigionieri era un interesse pubblico. Non solo per logica istituzionale, ma anche per una tradizione civica di carità verso i detenuti, radicata e onorata a Firenze. Oportet misereri — occorre compatire — era la scritta sopra il piccolo portoncino d’ingresso. Lasciarli morire tutti — ne morirono comunque non pochi — sarebbe stato percepito come un atto malvagio. Firenze affondava nel fango, eppure non dimenticava i suoi reclusi.

E ora fermiamoci un istante.

Oggi non è l’Arno a rompere gli argini. Sono le infiltrazioni, i soffitti che cedono, il sovraffollamento cronico, l’inerzia amministrativa. Pensiamo a Sollicciano. Pensiamo a un carcere che spesso appare davvero come un’isola lontana.

La domanda, sette secoli dopo, è semplice e dura: il carcere è ancora un organo della città? I detenuti fanno ancora parte di una responsabilità civile che obbliga l’istituzione a proteggerli? O sono diventati scarti tollerati finché non disturbano?

Nel 1333 l’acqua che saliva costrinse il potere a mostrarsi responsabile. Oggi non serve un’alluvione per misurare la qualità di un’istituzione penitenziaria. Basta guardare se, quando l’acqua, il freddo o il solleone picchiano duro qualcuno apre le celle, qualcuno apre le celle.

La storia non consola. Misura.