Laguna di Orbetello, sopralluogo di Monni e Marras: “Si attivi anche il governo”

Orbetello – Un sopralluogo, dopo l’allarme dei giorni scorsi, è stato realizzato nella Laguna di -Orbetello dagli assessori Monia Monni, che ha le deleghe all’ambiente, e Leonardo Marras, turismo e attività produttive. “La situazione, grazie al vento di maestrale che si è alzato, è in lieve miglioramento pur rimanendo una situazione critica che va monitorata con attenzione ed in piena sinergia con il Comune di Orbetello”. Ad accompagnarli, il sindaco Andrea Casamenti



La Laguna di Orbetello è un esempio delle conseguenze del cambiamento climatico in corso, in particolare evidente negli ecosistemi più delicati come quelli della Laguna. a fronte dei quali “urgono interventi infrastrutturali che devono trovare sostegno da parte del Governo. Come Regione abbiamo dato continuità con nostre risorse alla gestione della Laguna, ma evidentemente non basta e continuiamo a chiedere che lo Stato faccia la sua parte per difendere un luogo unico e straordinario”, ricordano Monni e Marras.



“Tra poche ore condivideremo con il presidente Giani, che ha già manifestato la sua massima attenzione e piena disponibilità, e la Giunta la situazione che abbiamo registrato stamani durante il sopralluogo. Riteniamo – concludono- ci siano gli estremi per la dichiarazione di emergenza regionale, per chiedere al Governo lo stato di calamità naturale e per predisporre aiuti per gli operatori economici danneggiati”.