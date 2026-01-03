Firenze – In occasione del prossimo Anniversario della nascita di Giorgio La Pira, venerdì 9 gennaio 2026, e della recente canonizzazione di San Piergiorgio Frassati ad opera di Papa Leone XIV, il MEIC fiorentino e la Fondazione La Pira, con il Comune di Firenze, propongono alla cittadinanza un Colloquio su “La Pira, Frassati e la politica”.

Il Colloquio, che si avvarrà dei qualificati contributi dei proff. Patrizia Giunti, presidente della Fondazione La Pira ed Ernesto Preziosi, dell’ Università Cattolica del S. Cuore e del giornalista torinese Luca Rolandi, vuole approfondire lo stretto legame fra i due esponenti del cattolicesimo democratico – formatisi entrambe alla scuola della Gioventù di Azione Cattolica (GIAC), della FUCI e del Terz’Ordine domenicano all’inizio del XX secolo.

L’iniziativa vuole sottolineare la forte influenza che tali protagonisti e tale articolazione del pensiero, che trae le radici dal personalismo comunitario, esercitarono nella resistenza intellettuale e politica al nazifascismo, nella elaborazione della nostra Costituzione e nella formazione delle Istituzioni democratiche del Paese.

Considerate le particolari ricorrenze celebrative e lo stretto legame del pensiero lapiriano con la città di Firenze, assume particolare significato la disponibilità del Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio, sede ordinaria del Consiglio comunale fiorentino.

La proposta è condivisa dalle seguenti Associazioni e Comunità: Centro Internazionale Studenti e Opera La Pira, Padri domenicani di San Marco, Argomenti 2000, Azione Cattolica fiorentina e fiesolana e FUCI fiorentina.

“È con grande piacere che abbiamo aderito a questo progetto. Mettere a confronto due figure così distanti; eppure, così simili nel loro approccio al mondo, al prossimo, oltre che per formazione. Un politico di lungo corso che è stato sindaco di una città importante come Firenze, contribuendo a farne un faro di convivenza civile dopo la tragedia della guerra e un giovane piemontese che aveva una vita da affermato professionista già tracciata davanti e che pure ha deciso di dedicarsi interamente al prossimo, fino alla morte prematura. Due esempi di vite vissute al servizio degli altri”. Queste le parole del Presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, promotore dell’iniziativa.