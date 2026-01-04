La Rivoluzione della Luce di Caravaggio, mostra a Teramo

Sono diverse le versioni e se ognuna presenta una analoga composizione, differiscono per alcuni particolari, la forma della capigliatura, l’espressività e i colori del volto, le sfrangiature diverse della mantella ma solo in una sono chiaramente visibili le lacrime appena trattenute nell’occhio destro.

Lacrime di dolore, tormento e sofferenza di un giovane innamorato, forse un autoritratto ed

opera degli esordi di colui che sarà destinato a rivoluzionare l’arte del suo tempo, genio indiscusso che non smetterà mai di affascinare. E’ il “Ragazzo morso da un ramarro” di Michelangelo Merisi, l’opera attorno a cui si muove la mostra inaugurata lo scorso dicembre a Teramo dal titolo “Caravaggio. La Rivoluzione della Luce”, ospitata fino al 6 aprile nelle sale de L’ARCA-Laboratorio per le Arti Contemporanee. Oltre al capolavoro del maestro lombardo proveniente da una collezione privata romana e datato 1595 circa, di cui esistono le altre due versioni ritenute autografe, una conservata a Firenze alla Fondazione Longhi e l’altra a Londra alla National Gallery, troviamo in mostra anche il dipinto attribuito a Caravaggio “Ragazzo che sbuccia un melangolo (“mondafrutto”) proveniente da collezione privata e dello stesso anno del precedente, esposti insieme a trentadue opere, in parte provenienti dalla Pinacoteca cittadina e da collezioni private, per tracciare l’evoluzione dal tardo Manierismo al Caravaggismo, secondo un percorso tematico- cronologico che va dalla fine del ‘500 alla metà del ‘600, includendo correnti concorrenti come il Naturalismo.

Nel percorso espositivo vengono esplorate le transizioni stilistiche con le opere di Baglione, Salini e Gentileschi, gli influssi sulle scuole bolognesi con Reni e Spada e napoletane con Azzolino De Rosa e Caracciolo e il genere della Natura morta per concludersi con l’opera di Mattia Preti che anticipa il Barocco. “In cosa consiste la cosiddetta rivoluzione di Caravaggio? Per quale motivo fu capace di sconvolgere nel giro di un lustro il modo di dipingere di intere generazioni di pittori? Ma soprattutto per quale motivo ancora oggi la sua arte continua a suscitare emozioni, a coinvolgere a livello empatico gli spettatori? – si chiede il curatore Pierluigi Carofano – a queste domande possiamo semplicemente rispondere che quello di Caravaggio è un realismo fondato sulla percezione, che mira a tradurre il visibile illusionisticamente, suggerendo la consistenza tattile della materia, le trasparenze dei vetri, i valori delle stoffe. È quel tipo di realismo che stimola i sensi oltre la vista, suggerendo il peso, la temperatura, che tende a tradurre la percezione ottica in pittura”.

Con la Madonna di Montalto ovvero la“Sacra Famiglia con San Giovannino” di Annibale Carracci si da il via al percorso espositivo che parte dal Classicismo temperato della scuola bolognese che verrà raccolta e sviluppata a Roma nei cantieri papali dove lavorano i giovani Reni e Guercino, del primo è in mostra “Il Suicidio di Lucrezia” del 1635, forse modello per l’opera a figura intera conservata nel museo di Posdam. Quando, intorno al 1595, Caravaggio si stabilisce a Roma nella contrada della Scrofa entra in contatto con le botteghe d’arte

diAntiveduto Gramatica dove farà il copista di “capocciate” per entrare poi nella rinomata bottega del Cavalier d’Arpino dove si occuperà di nature morte. In questa sala troviamo opere dei due artisti tra cui una “Santa Cecilia” del Gramatica, soggetto a lui caro e una grande tela raffigurante “Sibilla” di Orazio Lomi Gentileschi, tra i primi ad accorgersi della novità caravaggesca nel presentare le figure su fondo scuro.

Fulcro centrale dell’esposizione Il“Ragazzo morso da un ramarro” di cui Bernard Berenson ebbe a scrivere “Un ramarro guizza su da un mucchietto di frutta mordendo il dito a un ragazzo, il quale arretra con disgusto e dolore. Quali siano i rapporti fra il primo piano e sfondo non è chiaro: una diagonale in alto potrebbe accennare a un soffitto, e quindi a un interno illuminato da sinistra a destra ( particolare per cui il Caravaggio ebbe con gli anni una predilezione crescente). Il principale interesse, almeno per me, è nell’azione e nell’espressione. Soprattutto quest’ultima rappresentava qualcosa di relativamente nuovo nell’arte italiana. Essa tendeva a essere, prima del Caravaggio, esistenziale , o, se espressiva, nobile ed eroica. Una smorfia di ribrezzo come questa dové colpire i contemporanei col senso di una stupefacente novità… ”. Opera che introduce il tema della sala seguente dedicato alla Natura morta con opere del Salini, del Maestro S.B., di Luca Forte, Panfilo Nuvolone e Aniello Ascione.

Infine l’ultima sala rende omaggio a quegli artisti che fanno proprie le novità stilistiche di

Caravaggio come Manfredi, Azzolino, Andrea Vaccaro per concludere con l’opera di Mattia Preti “ I Supplizi di Prometeo, Tantalo, Sisifo e Teseo” caratterizzata dal taglio di luce caravaggesco, proveniente dalla Pinacoteca Civica di Teramo, sempre dalle collezioni civiche il prezioso dipinto di Trophime Bigot “Amore e Psiche”. La mostra, a cura di Pierluigi Carofano, è stata organizzata dal Comune di Teramo, da MetaMorfosi Eventi e dal Polo Museale Città di Teramo, con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero della Cultura e del Consiglio regionale dell’Abruzzo ed ha il merito di portare per la prima volta in terra d’Abruzzo opere di Caravaggio e di valorizzare un patrimonio artistico notevole forse più conosciuto dagli studiosi che non dal grande pubblico. Per informazioni: info@polomusealeteramo.it