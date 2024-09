La Festa di Firenze Democratica lancia una nuova politica progressista

Firenze – Una grande festa democratica per aprire una nuova stagione di confronti politici sul futuro della città in relazione a grandi temi che hanno anche una dimensione nazionale, e che hanno come filo conduttore l’importanza di promuovere politiche pubbliche.

È questo lo spirito con cui si prepara a prendere il via PubblicaMente, la prima festa organizzata da Firenze Democratica, la formazione civica nata a inizio di quest’anno per iniziativa di Cecilia Del Re e altri eletti del PD, insieme ad esponenti della società civile.

Quattro serate – dal 17 al 20 settembre presso il circolo SMS di Serpiolle – animate da dibattiti, workshop, concerti e proiezioni cinematografiche, pensate per riannodare le fila di un percorso avviato in campagna elettorale e tornare a confrontarsi sul presente e sul futuro alternativo della città di Firenze e non solo.

Minimo comun denominatore di ciascuna serata: i temi. Quelli locali e regionali, naturalmente, come l’overtourism e l’emergenza casa, le politiche per il lavoro e la gestione dei servizi pubblici. Ma anche quelli di carattere più generale, come la situazione delle carceri, il disagio giovanile e, non ultimo, la guerra e l’opposizione alla legge sull’autonomia differenziata.

Argomenti chiave per la definizione valoriale e programmatica di una area progressista, di centrosinistra, di cui Firenze Democratica fa parte e con la quale vuole consolidare un dialogo politico sempre più profondo.

Da qui anche la scelta del panel dei relatori invitati a prendere parte alle quattro serate.

Da Roberto Zaccaria a Vannino Chiti. Dal sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, al deputato pentastellato Andrea Quartini. Passando per le anime della sinistra fiorentina, Tommaso Fattori e Dimitrji Palagi e da esponenti nazionali di Azione e Più Europa come Giulia Pastorella e Riccardo Magi. Insieme a loro ex amministratori locali, imprenditori, sindacalisti, docenti universitari ed esponenti dell’associazionismo, dei mestieri e della sanità toscana. Tutti invitati a portare il loro contributo al dibattito politico locale e non solo.

Un appello alla partecipazione, esteso anche agli stessi fiorentini che avranno la possibilità di firmare a sostegno dell’istituzione di 2 referendum già sottoscritti da Firenze Democratica: quello per abrogare la norma che consente di concedere la cittadinanza solo ai cittadini residenti da almeno 10 anni sul territorio italiano (“Figlie e figli d’Italia”) e quello sulla riforma elettorale (“Io voglio scegliere”).

“Pubblicamente nasce dai due valori fondanti di Firenze Democratica – spiega Cecilia Del Re –: la voglia di costruire una città pubblica e la consapevolezza che questo risultato si può raggiungere solo attraverso la partecipazione dei cittadini. Il nostro è un processo prima di tutto politico che ha come obiettivo l’adozione, anche a Firenze, di alcune buone pratiche già adottate in altre realtà cittadine e in altri Paesi. Ma è anche un percorso di maturazione che vede protagonista la stessa Firenze Democratica, da sempre desiderosa di aprirsi ai contributi della società civile e di dialogare e confrontarsi con le altre forze della sinistra”.

Firenze Democratica cambia: via il nome dal simbolo

Numerose le novità in casa FD.

La prima riguarda il logo, dal quale è stato rimosso il nome della candidata sindaca e fondatrice Cecilia Del Re, per rafforzare così il ruolo di una comunità politica ampia ed aperta, che in pochissimi mesi è riuscita a crescere sempre di più, e ad essere la lista civica, che, a livello nazionale, ha raggiunto il risultato più alto in un capoluogo di provincia correndo da sola.

La seconda riguarda le cariche dirigenziali.

Leonardo Calistri assume il ruolo di presidente del partito, mentre Francesca Paolieri quello di vicepresidente. Nascono, poi, tre forum tematici dedicati alla qualità della vita, dell’ambiente e del lavoro, ovvero le 3 macroaree intorno alle quali Firenze Democratica ha costruito il programma con cui si è presentata alle elezioni amministrative; forum tematici, che, attraverso lo strumento del co-design, animeranno le attività del circolo culturale dell’associazione Firenze Democratica.

Firenze Democratica, infine, si struttura con una sede fissa: quello che è stato il comitato elettorale principale della campagna di Cecilia Del Re in piazza Tasso, diventa il quartier generale dell’associazione, ma soprattutto il punto di incontro e ascolto per i cittadini desiderosi di portare all’attenzione del Gruppo e della lista le loro istanze civiche e politiche. Nelle serate della Festa, sarà allestito un corner per ricevere proposte in merito all’utilizzo di questo nuovo circolo e alle attività da promuovervi.

Il programma completo

Martedì 17 Settembre Ore 18.00 – Avvio della Festa di Firenze Democratica Con Leonardo Calistri (presidente), Francesca Paolieri (vice-presidente), Cecilia Del Re (segretaria) e Claudio Fattoretto (responsabile organizzazione)

Ore 18.30 Una politica industriale e d’innovazione per la Città metropolitana e la Toscana Introduce: Stefania Bellavia (FD) Tommaso Ferraresi, Irpet Vieri Calogero, Università Bicocca Milano Andrea Tagliaferri, Sindaco di Campi Francesca Gabriellini, Centro di ricerca solidale Ex GKN Alessandro Sordi, Nana Bianca

Valerio Fabiani, consigliere speciale lavoro Regione Toscana e consigliere comunale a Firenze, PD Modera: Silvia Ognibene (Corriere Fiorentino)

Ore 21.00 Overtourism e conseguenze sull’abitare: non città ma case (temporanee) per turisti Introduce: Cecilia Del Re (FD) Luigi Corvo, Università Bicocca Milano Nicolò Bellanca, Università di Firenze Giulia Pastorella, Deputata Azione e consigliera comunale Milano Dmitrij Palagi, capogruppo SPC a Firenze Giovanni Graziani, consigliere comunale AVS-Ecolo’ Fabio Seggiani, segretario generale Sunia Modera: Chiara Brilli (direttrice Controradio)

Mercoledì 18 Settembre:

Ore 18.30 Carcere, disagio giovanile, droghe leggere: l’urgenza di affrontare la detenzione sociale

Introduce: Giovanna Ottavi e Alessandro Martini (FD) Marco Perduca, Associazione Luca Coscioni Giuseppe Caputo, Associazione Altro Diritto Mariella Orsi, Sociologa e comitato scientifico Fondazione Michelucci Claudio Pedron, Insegnante CPIA1 a Sollicciano Corrado Marchetti, Architetto e già direttore Fondazione Michelucci Modera: David Allegranti (giornalista e scrittore)

Ore 21.00 Proiezione Docu-film “Dritti contro il cielo” (Regia: Niccolò Falsetti)

Introduce: Serena Berti (FD) e modera: Vincenzo Cepparrone (FD), uno dei protagonisti del film. “Dritti contro il cielo” racconta l’esperienza vissuta dalle delegazioni della squadra di calcio fiorentina Centro Storico Lebowski e della Onlus Un Ponte Per insieme alle ragazze e i ragazzi dello Shatila Sport Center nel campo profughi palestinese di Beirut.

Giovedì 19 Settembre

Ore 18.30 La gestione dei servizi pubblici in Toscana: prospettive

Introduce: Laura De Benedetto (FD) Tommaso Fattori, Associazione 11 Agosto, già promotore dei referendum per l’acqua bene comune Alessandro Volpi, Universita di Pisa, già sindaco di Massa Cecilia Del Re, capogruppo Firenze Democratica Andrea Quartini, Deputato M5S Fabio Franchi, segretario CISL Firenze e Prato Ilaria Lani, CGIL Firenze Leonardo Mugnaini, Coordinatore UIL Firenze Modera: Stefania Valbonesi (TheDotCultura)

Dalle 21.30 – Musica live con i Keruak

Venerdì 20 settembre:

Ore 17.30 Workshop: A confronto con gli eletti. Circoli e Quartieri: quale politica per il territorio?

Introducono: Andrea Abbassi (FD) e Edoardo Trallori (Circolo Serpiolle e IV) Con gli eletti nei Quartieri di FD: Stefano Di Puccio, Serena Berti, Roberto Visciola, Massimiliano Piccioli, Lara Arbo

Ore 18.30 Dal referendum sull’autonomia differenziata al referendum per la cittadinanza: quali diritti per un’Italia più giusta

Introduce: Cecilia Del Re Roberto Zaccaria, Prof. Diritto Costituzionale, promotore dell’appello dei giuspubblicisti contro la legge sull’autonomia differenziata Vannino Chiti, già Senatore e Presidente della Regione Toscana; Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza

Riccardo Magi, segretario nazionale di +Europa

Modera: Chiara Valentini (Toscana TV)

Dalle 21.30 – Musica live con Alabarde Spaziali – cartoons cover band

