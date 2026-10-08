Internet Festival 2026, irrompe Tintoria Live

Pisa – Si è aperta oggi a Pisa la 16/a edizione di Internet Festival, la più longeva manifestazione che indaga il rapporto tra la nostra società e la tecnologia, in programma fino a domenica 11 ottobre. Sul tavolo, temi che vanno dalla robotica di nuova generazione alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella geopolitica militare e non solo, passando per il rapporto sempre più sfumato tra esseri umani e macchine, le questioni etiche poste dall’innovazione e l’evoluzione del linguaggio nell’era digitale.

All’inaugurazione, con taglio del nastro alle Logge dei Banchi, sono intervenuti, tra gli altri: il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessora della Regione Toscana con delega a Educazione, Istruzione e Internet Festival, Alessandra Nardini, il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, Chiara Spinelli per IIT-CNR, Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario dell’Università di Pisa, Nicola Sambo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Fosca Giannottidella Scuola Normale Superiore di Pisa, Patrizia Alma Pacini per la Giunta della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo e Claudio Giua, direttore di Internet Festival 2026. Ha portato il suo saluto Franco Cervelli, consigliere della Fondazione Pisa ed è intervenuto l’artista Francesco Moretti, autore della mostra Worlds so close, shaped like the future.

Dieci le location del festival: dalle aule della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Sant’Anna al Centro Congressi Le Benedettine, “campo base” del festival e sede privilegiata di installazioni e T-Tour, dal Cinema Arsenale al Teatro Nuovo, passando per l’Unione Industriale Pisana, fino alla Gipsoteca di Arte Antica, alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, oltre alla storica sede delle Logge dei Banchi, che ospiterà dibattiti, mostre e momenti musicali. Coinvolte anche le principali librerie cittadine, con talk, presentazioni di libri e firmacopie. Dopo l’inaugurazione di questa mattina si è parlato soprattutto di imprese, marketing e digital detox, analizzando gli effetti dell’innovazione su organizzazione e lavoro, il ruolo degli algoritmi nelle decisioni aziendali, fino al rapporto tra iperconnessione, lavoro e benessere, con esperte ed esperti come Cosimo Accoto, Luca De Biase, Matteo Flora, Mafe De Baggis e Alessio Carciofi.

Il cartellone degli eventi di IF2026 si arricchisce di una novità d’eccezione: fa il suo ingresso nel programma di Internet Festival, Tintoria Live con una puntata speciale: ospite dell’evento sarà Ivano Bisi, stand up comedian autoctono non a caso, noto per la sua satira tagliente e politicamente scorretta. Con l’occasione Daniele Tinti e Stefano Rapone, oltre a fare un grande ritratto del loro ospite, proveranno a porre le basi per una grande riflessione sul presente digitale, ma sempre in pieno stile Tintoria. Tintoria podcast – condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone e co-prodotto da THE COMEDY CLUB – con oltre 300 puntate e più di 100 milioni di visualizzazioni e ascolti è ormai diventato un punto di riferimento nel mondo dei podcast comedy italiani, aggiudicandosi il prestigioso Premio della Satira Forte dei Marmi e due premi a IL POD, quello per il pubblico Amazon Music nel 2023 e Storia del podcast nel 2026.

Da domani, venerdì 9 ottobre, il programma entra nel vivo con una giornata che declina la parola chiave #saggezza attraverso alcuni dei nodi più delicati della trasformazione digitale. Alla Scuola Superiore Sant’Anna torna SmartLaw, l’area curata dalla giurista Fernanda Faini e dedicata al rapporto tra diritto, etica e nuove tecnologie. Due sessioni, al mattino dalle 9.30 e nel pomeriggio dalle 15.30, per affrontare la regolazione dell’Intelligenza Artificiale, la sovranità digitale, la tutela dell’autonomia umana e il modo in cui gli algoritmi stanno modificando identità, diritti e sicurezza. Nel confronto, moderato dalla direttrice di CorCom Federica Meta, interverranno tra gli altri Gianluca Ignagni, Andrea Stazi, Stefano Da Empoli, Antonio Punzi, Marta Staccioli, Giuseppe Corasaniti e Davide Sisto.

Sul fronte della sicurezza, all’Unione Industriale Pisana, dalle 10.30, spazio al Cybersecurity Day 2026, a cura di IIT-CNR e Registro.it. Una giornata dedicata alle nuove minacce informatiche e al rapporto sempre più stretto, e complesso, tra IA e cybersecurity. Tra gli interventi quelli di Andrea Rigoni e Stefano Zanero, insieme a momenti dedicati alla formazione e al progetto “Train the Trainer”. L’Intelligenza Artificiale prenderà invece letteralmente la parola al Cinema Arsenale, dove dalle 14.15 tornerà Abel, il robot umanoide sviluppato dal Centro di Ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa. Aggiornato, rispetto alla precedente versione, adesso Abel ha tempi di risposta più rapidi, dialoga con più persone contemporaneamente, conserva memoria degli scambi e restituisce stati emotivi con una ricca gamma di espressioni facciali. Sarà lui a dialogare dal vivo con ospiti ed esperti su alcune delle questioni più attuali: il rapporto tra IA e professioni con Andrea Stazi, la trasformazione digitale dell’informazione con Federica Meta, la comunicazione sui social con Raffaella Serini e il rapporto tra cybersecurity e diritti con Giuseppe Corasaniti.

Ma Internet Festival entrerà anche in uno dei luoghi meno connessi digitalmente della città. Alle 17, nella Casa Circondariale Don Bosco, andrà in scena Lisistrata di Aristofane, interpretata dalle attrici e dagli attori in detenzione della Scuola di Teatro Don Bosco e prodotta dalla compagnia I Sacchi di Sabbia. Un classico sorprendentemente attuale, che davanti ad un presente attraversato da guerre e divisioni torna a porre una domanda essenziale: è possibile immaginare un’altra strada? Portare il Festival dentro il carcere significa anche ribaltare il significato stesso di “connessione”, affidandolo non alla rete ma al teatro, all’ascolto e alla possibilità di costruire relazioni e cambiamento. Sempre venerdì ma in mattinata il mondo del carcere sarà al centro di un appuntamento al Cinema Arsenale che coinvolgerà le scuole secondarie di secondo grado in un confronto – moderato da RaiNews.it – sulla distanza tra la realtà quotidiana delle persone detenute e la sua rappresentazione mediatica su social e serie tv come Mare Fuori.

Alle Logge dei Banchi, dalle 15 alle 16,30, si parlerà di quando una start-up decide di fare il salto, insieme a Silvia Marchini, responsabile dell’Area Startup e dell’Area Financing del Polo Tecnologico di Navacchio, dove si occupa di accompagnare le startup in tutte le fasi di crescita e consolidamento, fornendo supporto strategico e operativo. Sempre al Cinema Arsenale, dalle 17.30, “Odissea. Le città ai tempi dell’AI” guarderà invece alle trasformazioni urbane e al modo in cui tecnologia e Intelligenza Artificiale potranno cambiare le comunità. Ad aprire i lavori sarà Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e promotore del progetto Toscana 2050 che lascerà la parola all’urbanista di fama internazionale Carlos Moreno, mentre la serata si chiuderà alle 21 con la proiezione del film “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick. Tornando alle Logge dei Banchi, alle 18, riflettori poi su uno dei lati più controversi dell’ecosistema social con l’anteprima di “Dentro la gogna. La verità dietro il linciaggio digitale sui social” di Raffaella Serini. Un’indagine sulla cosiddetta “gogna social”, sui meccanismi che la alimentano e sulle conseguenze legali, mediatiche ed emotive, con l’obiettivo di offrire strumenti per riconoscerla e difendersi. La giornata si chiuderà, infine, sempre alle Logge dei Banchi con Pisa per Openstage 2026, dalle 20.30, portando musica e performance nel cuore della città e confermando la natura diffusa di Internet Festival.

Durante tutta la giornata proseguiranno inoltre le esposizioni e le installazioni diffuse del Festival: dal progetto europeo Data Conversations, presente a IF2026 con due cantieri creativi, ospitati al Centro Congressi le Benedettine e alle Logge dei Banchi. Protagonisti 10 artisti/e under 35, provenienti da tutta Europa, ospiti di una residenza artistica finalizzata a raccogliere le migliori idee di coinvolgimento del pubblico nella raccolta dati. I prototipi più riusciti verranno esposti all’Estonian National Museum. Sempre per il filone artistico, alle 18 alle Benedettine si inaugura la mostra di Francesco Moretti realizzata in occasione dei 25 anni di Net7. E poi best practice di tecnologia inclusiva come CapisciAMe, il progetto che utilizza l’IA per riconoscere le parole di persone con disartria, affiancata dallo spazio dell’associazione ThehandYcapp ed , alla tecnologia indossabile, capace di migliorare la qualità della vita e superare disabilità e limiti fisici, composta da maglie posturali, progettate per favorire il corretto allineamento della schiena, capi che integrano una speciale sensoristica realizzata per favorire l’allenamento, ed altri progetti dedicati al benessere realizzati dalle studentesse e dagli studenti del Master in Fashion Hi-Tech di Istituto Modartech ed Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Alle Logge dei Banchi prenderà inoltre il via “Dentro il computer impossibile”, percorso interattivo dell’Università di Pisa pensato per rendere accessibile al pubblico la rivoluzione del computer quantistico.

Proseguono al Centro Congressi Le Benedettine i T-Tour. Attraverso laboratori, workshop e installazioni interattive completamente gratuiti, bambine e bambini, studentesse e studenti, famiglie, cittadine e cittadini possono sperimentare da vicino le nuove tecnologie, approfondire temi come IA, cybersecurity e cittadinanza digitale e sviluppare strumenti di lettura critica della rete. Info su www.internetfestival.it

Internet Festival 2026 è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme con Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. È sostenuto anche da Unione Industriale Pisana e Corecom ed è realizzato anche grazie al contributo di Fondazione Pisa. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana.