Prato, un nuovo albero per i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche Italia-Germania

Prato – Prato si conferma ancora una volta città di dialogo, memoria storica e cooperazione internazionale. In occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania (1951-2026), celebrato sotto l’egida del logo nazionale “75 – una storia che diventa futuro”, la comunità pratese si prepara a vivere una stagione densa di appuntamenti istituzionali, culturali e solidali.

Un programma diffuso sul territorio, promosso e curato dall’associazione Si-Po Org di Prato in collaborazione con l’associazione per il Gemellaggio Prato-Wangen e il Circolo Borgonuovo, che mette al centro i giovani, la memoria e l’interculturalità.

Un nuovo albero simbolo di fratellanza al parco de La Querce

Cuore simbolico delle celebrazioni sarà il parco del quartiere La Querce. Nell’ambito del progetto promosso dall’Ambasciata Tedesca in Italia insieme ad Alberitalia, Prato ospiterà la piantumazione di un albero speciale.

Un gesto che si inserisce in un luogo già custode della vocazione internazionale della città: il parco ospita infatti la panchina donata nel 2018 dalla cittadina di Wangen im Allgäu in occasione del trentesimo anniversario del gemellaggio – un legame storico custodito e valorizzato con costanza dall’Associazione per il Gemellaggio Prato-Wangen – e l’albero piantato nel 2023 dalla città gemellata di Ebensee.

Con questa nuova piantumazione, l’area verde si arricchisce di un ulteriore monumento vivo, dedicato alla comprensione e alla fratellanza tra i popoli. Tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare a questo momento di festa e condivisione.

L’anniversario porta con sé anche un denso programma culturale dedicato alla cultura della memoria.

Si parte giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 18:30 presso il Centro Pecci con lo spettacolo teatrale “Wolfszeit – Il tempo dei lupi”, a ingresso gratuito e in lingua italiana. Nato dall’esperienza personale di Swewa Schneider, figlia di padre tedesco e madre bergamasca, lo spettacolo affonda le radici nel ritrovamento accidentale di lettere, foto e documenti consegnati dalla nonna novantenne Irma, che hanno svelato il passato nazista del padre mai raccontato in famiglia. Un’indagine intensa e profonda sulla storia della Germania nazista in Italia.

Il percorso prosegue venerdì 23 ottobre alle ore 21:00 al Circolo Arci Borgonuovo con la proiezione del film “Il viaggio di Gruber”, a ingresso gratuito. L’evento inaugura la nuova rassegna cinematografica dedicata a Curzio Malaparte, figura tra le più affascinanti e controverse del Novecento italiano e pratese, ed è organizzato in collaborazione con il Circolo Arci Borgonuovo, l’Aned di Prato, la Scuola di Cinema Anna Magnani e l’Associazione Malaparte.

Ampio spazio sarà dato anche al mondo della scuola grazie alla mostra “Per non dimenticare”, realizzata dagli studenti del BKO di Essen dopo una visita a Sant’Anna di Stazzema e promossa a livello locale in collaborazione con il Comune di Prato e l’Aned. L’esposizione diventerà itinerante negli istituti del territorio: il 29 ottobre sarà allestita al Convitto Cicognini in occasione dello Studientag organizzato con il Goethe-Institut, per poi passare alla biblioteca del Liceo Gramsci Keynes e rimanere a disposizione delle altre scuole da gennaio 2027.

“L’obiettivo della Si-Po e dell’associazione per il gemellaggio Prato-Wangen – spiegano i promotori – consiste principalmente nell’avvicinare i giovani che studiano la lingua tedesca ad uno spettro il più ampio possibile di interculturalità. L’approfondimento e l’elaborazione della storia, come nel caso delle attività del mese di ottobre, rappresentano in questo contesto un aspetto molto significativo”.

A ciò si aggiungono viaggi, scambi scolastici, attività culturali e, non da ultimo, la radio per studenti “Deutschradio”, fiore all’occhiello del progetto didattico.