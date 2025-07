Incidente in A1, tre morti e due feriti gravi

Firenze – Un terribile sinistro è avvenuto oggi verso le 14,30 nel tratto autostradale dell’A1 Direttissima in direzione nord, nella galleria di base del territorio comunale di Barberino del Mugello dell’area fiorentina. Secondo le prime voci, un mezzo pesante avrebbe tamponato l’autovettura con cinque persone a bordo, tre uomini, una donna di 35 anni e una bambina. I tre uomini sono morti, mentre la donna e la bambina sono rimaste ferite gravemente.

L’area dell’incidente è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco, giunti con un’autogru, una squadra e mezzi di supporto, sono stati impegnati in complesse operazioni di estrazione dei passeggeri rimasti intrappolati nell’abitacolo. Purtroppo, dopo aver lavorato di cesoie e divaricatori sui rottami dell’auto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei tre uomini, mentre la donna e la bambina sono state trasportate, entrambe in codice rosso, dsl Pegaso in ospedale. Nell’impatto ha perso la vita anche il cane che viaggiava all’interno dell’auto. Il tratto autostradale è stato riaperto verso le 17.

“Grave incidente avvenuto in galleria di base sulla A1 Direttissima, direzione nord – ha scritto il presidente regionale Eugenio Giani in un post –

Intervento del sistema regionale di emergenza sanitaria e Vigili del Fuoco per liberare 5 persone da un’auto. Attivati i nostri elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1 e Pegaso 3 che hanno trasportato una bambina e una donna in cura negli ospedali, purtroppo tre uomini sono deceduti insieme a un cane”.



Foto: profilo facebook del presidente Giani