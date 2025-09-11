In calo i reati a Firenze, tranne stazione e Q2

Firenze – L’analisi dei dati statistici e le relazioni svolte durante l’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, svolta dal Questore Lamparelli, dal Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri De Simone e dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza Blandini ha visto emergere, per il primo semestre del 2025, un calo dei reati generale.

L’analisi è stata svolta tenendo conto non solo della popolazione residente a Firenze (366.927 abitanti), ma anche delle presenze quotidiane di turisti e studenti universitari e fuori sede che determinano inevitabilmente un aumento significativo della popolazione presente. Nel 2024 Firenze ha ospitato 10.315.396 di turisti pernottanti e 8.529.801 escursionisti giornalieri; nei primi 5 mesi del 2025 è stata registrata la presenza di oltre 4 milioni di turisti pernottanti.

Ecco i dati emersi suddivisi per quartieri:

QUARTIERE 1: diminuzione dei reati, − 37,2%.

In tale quartiere la riduzione della delittuosità, con particolare riguardo alle rapine e ai furti è confermata nelle seguenti aree:

Via Palazzuolo : −30,7%

: −30,7% Parco delle Cascine : −25,35%

: −25,35% Area ex Teatro Comunale : −23,17%

: −23,17% San Jacopino : −20,92%

: −20,92% Novoli : -4,08%

: -4,08% Fortezza: −5,97%

Al contrario, si registra un aumento del + 23,08% dei reati nell’area della Stazione Santa Maria Novella.

QUARTIERE 2: unico quartiere che registra un aumento complessivo dei delitti, +8,22%.

QUARTIERE 3: diminuzione dei reati, − 16,44%.

In particolare si registra una diminuzione delle rapine − 42,86% (soprattutto quelle in pubblica via −80%), dei furti −9,7% e delle lesioni dolose −61,11%.

QUARTIERE 4: diminuzione dei reati, −9,43%.

In particolare a fronte di un aumento delle rapine (+74,07%), soprattutto in pubblica via (+190%), diminuiscono i furti (−13,3%), i reati connessi agli stupefacenti (−52,17%)

QUARTIERE 5: diminuzione dei reati, −29,63%.

In particolare si registra una diminuzione delle rapine (−47,9%), dei furti (−26%) e dei reati connessi alle stupefacenti (−66,7%).