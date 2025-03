Il saluto della Scuola Sant’Anna a Francesco Ceccarelli

Pisa – E’ morto a Pisa Francesco Ceccarelli, responsabile presso la Scuola Superiore Sant’Anna dell’Ufficio Stampa e Media digitale. Aveva 55 anni essendo nato a Siena il 12 settembre 1970.

Questo il comunicato della Scuola Superiore Sant’Anna che annuncia la scomparsa di Ceccarelli.

Francesco ha iniziato a collaborare con la Scuola nel 2003 e da quel momento la sua professionalità e competenza è cresciuta fianco a fianco, passo dopo passo, con la crescita della Scuola Sant’Anna. Il suo operato ha contribuito in modo determinante alla reputazione e alla notorietà della Scuola nel mondo. Ogni componente della comunità della Scuola, del corpo docente, degli allievi e del personale tecnico amministrativo, ha avuto modo in questi anni di condividere un pezzo di strada con Francesco. Ogni giorno, compresi sabato e domenica, Francesco ha costruito e disegnato le modalità con cui la Scuola ha definito i suoi canali di comunicazione, le sue strategie e le modalità con cui divulgare i propri risultati da un lato e ascoltare i bisogni di comunicazione del contesto locale, nazionale e internazionale. In particolare, Francesco ha sempre creduto nel ruolo del comunicatore pubblico e ha svolto questo ruolo in modo completo ed esemplare, riuscendo ad affiancare alla comunicazione pubblica tradizionale metodi innovativi di contatto con le nuove generazioni, introducendo e sviluppando i canali social della Scuola.

Francesco è stato in grado di tessere una rete di rapporti costruttivi e duraturi nel tempo tra i giornalisti, in particolare competenti nel campo scientifico, e ha improntato il suo lavoro con rigore morale, valorizzando la trasparenza dell’informazione e la sua veridicità. Certamente la capacità della Scuola di diffondere e divulgare la sua attività scientifica e formativa ha beneficiato grandemente dell’operato, sempre proattivo e disponibile, di Francesco. Tutta la comunità della Scuola è profondamente grata per quanto ricevuto in questi anni.

Nella mattina di venerdì 28 marzo, alle ore 9,30, ci sarà la benedizione della salma nella chiesa della Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa.

Alla famiglia di Francesco l’abbraccio della redazione di Thedotcultura.

In foto Francesco Ceccarelli