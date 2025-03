Dazi e Italia, maggiore impatto per le regioni meridionali

I dazi di Trump continuano a fare paura, in particolare in Italia, viste le ben note relazioni economiche che interessano i due Paesi. Ma, secondo uno studio della Cgia Mestre, l’impatto dei dazi promessi dal nuovo corso dell’amministrazione statunitense non impatta allo stesso modo su tutte le regioni. Ma sul sistema Italia sì.

In particolare, sembra, secondo l’ufficio studi veneto, che lo scotto più duro verrà pagato dalle regioni del Mezzogiorno d’Italia, dal momento che, a differenza del resto del Paese, la quasi totalità delle regioni del Sud presenta “una bassa diversificazione dei prodotti venduti nei mercati esteri”. La conseguenza è che gli effetti negativi di un progressivo innalzamento delle barriere da parte degli USA e via via anche da parte di altri Paesi, andrebbero ad abbattersi in misura maggiore nei territori dove la dimensione economica dell’export è “fortemente condizionata da pochi settori merceologici”.

II meccanismo su cui si è basata l’analisi dell’Ufficio studi della CGIA è costruito sulla misurazione dell’indice di diversificazione di prodotto dell’export per

regione, “parametro che pesa il valore economico delle esportazioni dei primi 10 gruppi merceologici sul totale regionale delle vendite all’estero”. Ne deriva che “laddove l’indice di diversificazione è meno elevato, tanto più l’export regionale è differenziato, risultando così meno sensibile a eventuali sconvolgimenti nel commercio internazionale. Diversamente, tanto più è elevata l’incidenza del valore dei primi 10 prodotti esportati sulle vendite all’estero complessive, quel territorio risulta essere più esposto alle potenziali congiunture negative del commercio internazionale”.

Su questa base, ne deriva che le regioni più a rischio risulterebbero Sardegna, Molise e Sicilia. Il caso della Sardegna è emblematico: con un indice di diversificazione che è pari al 95,6% a livello nazionale, l’isola esporta sostanzialmente prodotti derivanti della raffinazione del petrolio. Mancando una forte differenziazione nei prodotti dell’export, sale dunque il rischio a seguito dell’imposizione dei dati. Secondo il Molise, con un indice di differenziazione pari all’86,9 %, che vede un peso particolarmente elevato per quanto riguarda la vendita di prodotti chimici/materie plastiche e gomma, autoveicoli e prodotti da forno. Anche la Sicilia, all’85 %, potrebbe venire investita in modo pesante da eventuali dazi trumpiani, presentandosi come territorio dotato di forte vocazione alla raffinazione dei prodotti petroliferi. Una situazione, quella di avere sostanzialmente un settore o due forte per quanto riguarda l’export verso gli USA, che penalizza sostanzialmente le regioni del Sud ad eccezione della Puglia, che presenta un livello di diversificazione elevato, 49,8%, dato che la colloca al terzo posto a livello nazionale tra le regioni potenzialmente meno a rischio

da un’eventuale estensione dei dazi ad altri prodotti merceologici rispetto all’acciaio, alluminio e loro derivati.

Secondo questi calcoli, le regioni meno coinvolte sarebbero la Lombardia e il Veneto, come tutte o quasi le regioni del centro nord. L’eccezione sarebbe la Puglia, che si porrebbe al terzo posto fra le aree geografiche in teoria in pericolo, dopo la Lombardia, e il Veneto.



In generale, le vendite all’estero dell’Italia nel 2024 hanno toccato i 623,5 miliardi di

euro, 2,4 miliardi in meno (-0,4 per cento) rispetto ai risultati ottenuti nel 2023. Un segno meno che tuttavia, se si confronta il dato col 2019 ovvero con l’anno pre Covid, emerge che l’export italiano è cresciuto di 143 miliardi, ovvero del +30%.

Mentre ci sono alcune conferme, come il primo posto della Lombardia con 163,9 miliardi di vendite all’estero, il secondo dell’Emilia Romagna con 83,6 e il terzo del Veneto con 80,1, la sorpresa giunge dalla Toscana, al quarto posto in sostituzione del Piemonte. I prodotti di esportazione più gettonati provenienti dalla Toscana sono medicinali e lavorazione di gioielli e pietre preziose, che hanno contribuito a raggiungere i 63miliardi di export che ha permesso di sperare il Piemonte. Del resto, quest’ultimo territorio sta scontando la grave crisi dell’automotive che ha investito tutta l’Europa. Per quanto riguarda le province in prima fila figurano Milano, Torino e Firenze. In generale, la voce merceologica più forte nell’export mondiale da parte italiana è costituita da medicinali e farmaci (nel 2024 ha cubato quasi 50,8 miliardi di euro con un +10,3% rispetto al 2023); in secondo luogo macchine di impiego generale (forni, bruciatori, macchine e apparecchi di sollevamento/movimentazione, etc.) con 34 miliardi con una crescita del 2 per cento con anche motori, turbine, compressori, altre pompe per 29 miliardi (+0,1 per cento), altre macchine per impieghi speciali (per la metallurgia, l’industria alimentare, per lavanderie, il Tac, etc.) con 24 miliardi (-3 per cento) e gli autoveicoli con 23,8 miliardi (-16,7 per cento). “Tra le primissime posizioni – si legge ancora nella nota della Cgia veneta – segnaliamo lo score ottenuto dalla gioielleria e lavorazione pietre preziose che nel 2024 ha raggiunto i 15,9 miliardi di export (+38,9 per cento rispetto al 2023).