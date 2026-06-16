Il PD fiorentino venerdì al Memoriale delle Deportazioni

Firenze – Il Partito democratico di Firenze aderisce all’iniziativa “Suona la Martinella, Firenze si ribella”, che si svolgerà venerdì 19 giugno alle ore 11:30 presso il memoriale delle Deportazioni, promossa da Aned Firenze, Anpi provinciale di Firenze, Arci Firenze, Cgil Metropolitana di Firenze in occasione della “Passeggiata identitaria” organizzata da Futuro Nazionale a Firenze nello stesso giorno alla presenza di Roberto Vannacci.

Un colpo di reni che risponde alle critiche di “non schierarsi” piovute sul PD fiorentino nei giorni scorsi, sull’onda delle polemiche suscitate dall’iniziativa vannacciana, che entra nel pieno di un quartiere fortemente stretto attorno alle sue sedi identitarie.

“Firenze è città medaglia d’oro alla Resistenza e non può restare indifferente davanti a chi porta avanti messaggi provocatori e divisivi. Il nostro faro è rappresentato dai valori di libertà, inclusione e pari dignità sanciti dalla Costituzione” sono le parole condivise da Federico Gianassi, deputato dem e segretario del Pd Firenze, e da Luca Milani, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio.

“La scelta del Memoriale delle Deportazioni richiama tutti noi alla responsabilità della memoria e alla difesa dei principi democratici nati dalla lotta antifascista. Per questo saremo al fianco degli organizzatori di questa iniziativa pubblica e civile. Firenze continuerà a essere una città libera, democratica e antifascista”, è la conclusione.