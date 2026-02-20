Gruppo Foucault, al 25 Aprile l’assemblea di presentazione e il manifesto

Firenze – L’assemblea che si tiene oggi in via del Bronzino, nella sede del circolo 25 Aprile, ha uno scopo preciso e importante per la città, dal momento che tiene a battesimo il Gruppo Foucault, un collettivo nato dalla collaborazione fra Sinistra Progetto Comune e l’Associazione Progetto Firenze, composto da persone e realtà con lunga esperienza nel campo delle politiche penitenziarie. Il Gruppo intende occuparsi in modo continuativo dei problemi del carcere a Firenze, a partire da Sollicciano e senza dimenticare gli altri due istituti cittadini, il Gozzini e il Meucci. L’obiettivo non è alimentare dibattiti astratti o polarizzazioni sterili – come quelle, ormai asfittiche, su demolizione o ricostruzione di Sollicciano – ma proporre concretezza, pratiche e soluzioni verificabili.

Quanto alle modalità, il Gruppo Foucault intende lavorare su un primo nucleo di azioni: ricognizione delle condizioni materiali negli istituti e delle criticità nell’accesso alle misure alternative; intervento attraverso canali stabili di relazione con direzioni, servizi e enti locali; attivazione delle competenze già presenti sul territorio, evitando frammentazioni; comunicazione pubblica per contrastare narrazioni esclusivamente securitarie; pressione istituzionale mirata e continuativa per rendere esigibili i diritti.

L’assemblea, che prenderà il via alle 17, renderà pubblico anche il manifesto del Gruppo.