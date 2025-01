Giornalismo, al via la seconda edizione del Premio Sassoli

Prato – Al via la seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli, un’iniziativa che rende omaggio al giornalista e Presidente del Parlamento Europeo, scomparso l’11 gennaio 2022. Anche questa volta, come nella prima edizione svoltasi con successo nel 2024, il premio è riservato a giornalisti under 40, autori di articoli e servizi che mettano in risalto il rapporto tra Europa e territori, così caro a Sassoli.

David Sassoli, figura di spicco del giornalismo e della politica europea, era profondamente legato a Galciana, frazione di Prato, grazie alla sua storia familiare: la madre Rosanna Ghelardi e la nonna materna Eunice Gori erano originarie di questa terra. Sassoli trascorse spesso periodi a Galciana presso i nonni e, anche in età adulta, vi tornava regolarmente per brevi visite a parenti e amici quando gli impegni di lavoro o politici lo portavano a Firenze e Prato.

Il premio nasce proprio da questo legame speciale con Galciana, con l’obiettivo di onorare l’eredità di un uomo che ha sempre creduto nella forza delle parole e nel loro ruolo fondamentale per informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Il concorso è aperto a giornalisti under 40 di qualsiasi nazionalità che pubblichino in lingua italiana. I partecipanti potranno candidarsi con articoli o servizi radio-televisivi pubblicati o trasmessi tra il 1° agosto 2024 e il 31 luglio 2025. Le candidature saranno aperte dall’11 gennaio al 31 luglio 2025 e dovranno essere presentate attraverso il modulo disponibile sul sito ufficiale dell’associazione: www.galcianasviluppo.it.

La giuria, composta da un massimo di nove membri, sarà formata esclusivamente da esperti giornalisti iscritti all’Ordine, selezionati dal Responsabile del Premio e dal Presidente di Giuria. Due dei nove posti sono stati riservati, per nomina, ai rappresentanti della Famiglia Sassoli. I giurati valuteranno le opere in concorso per individuare i vincitori nelle tre categorie: “Carta stampata e agenzie di stampa”, “Online” e “Radio e Tv” ai quali sarà riconosciuto un premio in denaro la cui entità sarà annunciata entro il 30 aprile 2024.

I nomi dei vincitori saranno annunciati il 5 settembre 2025. Nella stessa data verrà comunicata la data della cerimonia di premiazione, che si terrà a Galciana presso il Circolo Renzo degli Innocenti.

La prima edizione del Premio ha ricevuto il patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Toscana, della Provincia di Prato, del Comune di Prato, dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale dell’associazione.