France Odeon compie 15 anni e propone due iniziative per i giovanissimi

France Odeon compie 15 anni e vuole festeggiare l’età raggiunta insieme ai suoi coetanei. Per questa nuova edizione, dunque, il festival del cinema francese, in arrivo a Firenze dal 28 ottobre al 1 novembre 2023, lancia due iniziative per i giovanissimi.



Innanzi tutto i quindicenni, nati come France Odeon nel 2009, potranno entrare gratis tutti i giorni del festival semplicemente presentando alla cassa del Cinema La Compagnia un proprio documento di riconoscimento con la data di nascita. La promozione, che da diritti ad un biglietto omaggio, è valida in ogni orario e per ogni film in programma.



Per coloro che sono nati lo stesso giorno del festival, il 29 ottobre 2009, ci sarà un ulteriore premio speciale che sarà svelato nel corso della conferenza stampa.

L’altra iniziativa s’intitola Prima fila #giovani, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e prevede che per ogni proiezione del festival, le prime due file della sala siano riservate, fino a 10 minuti prima dell’inizio del film, agli spettatori under 25.

Il senso del progetto è racchiuso nel suo stesso titolo: assegnare un posto prioritario a tutti i ragazzi che intendano avvicinarsi al cinema. France Odeon lo vuole fare con un’azione che non sia soltanto teorica, ma concreta e tangibile, perché vedere un film in sala, per chi non ha ancora assimilato il profondo valore della visione sul grande schermo, non significa solo divertimento, ma maggiore comprensione del linguaggio cinematografico e grande opportunità di incontro e confronto. I destinatari di Prima fila: giovani sono quindi gli studenti dei licei e delle università, i giovani aspiranti blogger nonché i candidati under 25 alla giuria di France Odeon, consolidata presenza del festival che assegna ogni anno il Premio Foglia d’oro dei giovani. A tutti loro France Odeon garantisce le prime due file di platea a ogni proiezione del programma.