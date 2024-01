Fondazione Rosselli, Matteotti rivive fra gli studenti

Firenze – La Fondazione Circolo Fratelli Rosselli di Firenze partecipa alle celebrazioni per l’anniversario di Giacomo Matteotti, a 100 anni dall’uccisione, e organizza alcune significative iniziative dirette in particolare ai giovani, grazie alla collaborazione con l’istituto d’istruzione superiore Salvemini-Duca D’Aosta di Firenze. In particolare – col sostegno della struttura di missione ‘Anniversari nazionali’ della Presidenza del Consiglio dei ministri – è stato realizzato un fumetto per gli allievi delle scuole medie, dal titolo ‘Matteotti per noi’. Tra gli autori, docenti dell’Iss Salvemini-Duca d’Aosta e studenti, con bisogni educativi speciali.

Inoltre la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli ha pubblicato un libro della professoressa Francesca Tramonti dal titolo ‘L’idea dentro di me. Giacomo Matteotti per le giovani generazioni. Una proposta di didattica orientativa’ (edito da Pacini, Pisa). Si tratta di un corposo strumento didattico, sia interdisciplinare che in più lingue, visto che all’interno sono presenti appendici in inglese, francese e spagnolo.

“Il centenario di Matteotti rappresenta un appuntamento di grande rilievo per la coscienza politica e morale della nostra nazione – ha dichiarato Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli -. Dopo il delitto Matteotti da un lato il regime fascista diventò apertamente dittatoriale, mentre dall’altro lato fu delegittimato nella coscienza civile del Paese. Giovani come Sandro Pertini, Giuseppe Saragat, Carlo Rosselli si impegnarono nella politica attiva proprio per protesta contro questo assassinio politico. Rosselli in particolare, con Gaetano Salvemini e altri giovani del Circolo di cultura, si iscrisse al Psu, partito di cui Matteotti era segretario, proprio per solidarietà con il martire della democrazia. Dieci anni dopo lo stesso Rosselli commemorò nell’esilio francese Matteotti con un bellissimo scritto, ‘Matteotti eroe tutto prosa’, in cui ricordava sia l’attività politica che quella di organizzatore sindacale e cooperativa del deputato socialista”. Oggi abbiamo pensato di ricordare questo anniversario, rivolgendoci anzitutto ai giovani realizzando strumenti di didattica orientativa per le scuole medie. I giovani infatti saranno i cittadini di domani”.

Spini ha sottolineato altresì che “il riformismo di Matteotti deve anche rappresentare un punto di riferimento del tutto attuale in un momento in cui si è alla ricerca di radici identitarie, di valori e di ideali forti, nella cultura politica del centrosinistra”.

“Attendiamo adesso – ha concluso Spini – l’attuazione della legge n. 92 del 10/7/2023, con prima firmataria la senatrice Liliana Segre, che reca le disposizioni per celebrazioni dell’anniversario di Giacomo Matteotti”.