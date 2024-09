Firenze riparte dopo la pausa estiva all’insegna della Cultura

Firenze – La città del Fiore inaugura la ripresa autunnale con la decima edizione del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine. Dal 4 al 29 settembre si svolgerà la rassegna con 37 eventi tra concerti, spettacoli, incontri, tour tematici in giro per la città, visite a mostre e case museo. Dal 3 al 26 ottobre altre 14 iniziative faranno da corollario alla manifestazione organizzata dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine che celebra i suoi dieci anni vita.

E’ significativo che sia la cultura a dare il segno della nuova stagione dopo la cesura estiva, come manifestazione della sua identità, della sua tradizione e del forte impegno delle varie componenti nei vari settori della creatività e della valorizzazione del patrimonio. Sono 55 le associazioni che aderiscono al Centro, riunite in dialogo fra loro grazie al lavoro della sua presidente Antonia Ida Fontana e dei suoi collaboratori. “Abbiamo voluto celebrare il nostro decimo anniversario con un logo dedicato e con un appuntamento dedicato al ruolo delle associazioni culturali come investimento per il futuro”, ha detto la presidente presentando il cartellone nel foyer del Teatro della Pergola insieme a Giovanni Bettarini assessore alla cultura del Comune di Firenze, Cristina Giachi presidente Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana, Marco Giorgetti direttore generale Fondazione Teatro Nazionale della Toscana, Francesca Fiorelli Malesci Amici dei Musei di Palazzo Davanzatie Casa Martelli, Antonio Palma presidente Foyer – Amici della Lirica.

Il Festival si inaugura alla Pergola mercoledì 4 settembre (ore 16:15) con lo spettacolo teatrale “Vita meravigliosa”, in sinergia con Il Foyer – Amici della Lirica di Firenze e in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana. Un omaggio alla poetessa Patrizia Cavalli che vedrà protagonista Iaia Forte, accompagnata dalle musiche dal vivo di Diana Tejera. A seguire il Concerto lirico con Laura Verrecchia, mezzosoprano, ed Elisabetta Sepe al pianoforte, “De España vengo” che, prendendo lo spunto da una celebre aria di Pablo Luna presenta un excursus di brani vocali legati alla Spagna. Musiche di Rossini, Verdi, Bizet, De Falla e Barbieri.

La chiusura sarà invece domenica 29 (ore 11:30) nel Giardino della catena del Parco delle Cascine con un appuntamento nel segno della musica e dell’ambiente a cura di Associazione Musicale Fiorentina APS e Firenze Greenway. In programma il Concerto del Complesso Bandistico dell’Associazione Musicale Fiorentina diretta dal Maestro Alessandro Giusti e la possibilità di misurare la propria impronta ambientale. Ingresso libero.

Sono due tappe cruciali della maratona di eventi, 50 tra settembre e ottobre, che sono il frutto di una sinergia inedita per quantità e qualità: “ Penso sia importante far collaborare varie associazioni che sono attive nella Città metropolitana, anche se con interessi diversi. Noi siamo riusciti a farle lavorare insieme, anche grazie al supporto dell’impegno di molti volontari, trovando temi che le uniscono»”, ha detto Francesca Fiorelli Malesci.

Nella foto al centro Antonia Ida Fontana; alla sua destra Cristina Giachi e lla sua sinistra Giovanni Bettarini

Cartellone: https://www.associazioniculturalifirenze.org/