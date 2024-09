Fiamme Gialle, operazione in provincia di Arezzo

Arezzo – Le Fiamme Gialle di Arezzo hanno identificato due “stabili organizzazioni occulte” sul territorio provinciale aretino. Si tratterebbe, a quanto appreso, di organizzazioni riconducibili a soggetti economici stranieri operanti nel settore del turismo, che avrebbero evaso regolarmente il fisco. In particolare, i militari della compagnia di San Giovanni Valdarno hanno individuato una società che aveva sede in un Paese dove le tasse sono più favorevoli rispetto all’Italia, la cui offerta, tramite una piattaforma online, era diretta a una vasta clientela perlopiù straniera e riguardava servizi di intermediazione per locazioni turistiche di case vacanze di alta gamma ubicate in Italia.

Tutta l’attività era portata avanti non solo senza onorare le imposte del nostro Paese, ma anche senza che la presenza della società stessa fosse resa nota; si avvaleva infatti per esercitarla, di una “stabile organizzazione occulta”, incistata presso la sede di una società italiana. Società che a sua volta funzionava da contenitore, mettendo a sua disposizione gli spazi, il personale, i beni strumentali, la piattaforma informatica e la rete di contatti per lo sviluppo dell’intero business dell’impresa estera. In questo modo il soggetto economico straniero poteva promuovere oltre 2.000 case vacanze, in buona parte ubicate in Toscana, occultando i redditi generati dalle commissioni derivanti dall’attività di intermediazione.