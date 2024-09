Lodo Draghi: l’Europa ha bisogno di un cambiamento radicale e urgente

Molto si è parlato del Rapporto Draghi presentato a Bruxelles a fianco della Von der Leyen. Sono stati sviscerati i contenuti e si sono analizzate in profondità le proposte avanzate. Non resta allora che cercare, nel Documento e nella sua Presentazione, alcuni elementi significativi di quello che può essere definito il “Lodo Draghi” per l’Europa. Elementi che potrebbero, e per alcuni di noi liberaldemocratici ”incalliti”, dovrebbero rappresentare la stella polare del nuovo mandato Ursula.

Intanto la forza della proposta. Il cambiamento deve essere “radicale”, “urgente e concreto”. Il primo aggettivo è forte per un “gentleman” delle Istituzioni come è Draghi. Radicale si addice a movimenti e partiti di rottura, di protesta e alternativi al sistema. Nello scritto di un uomo come Draghi emerge come una chiamata di responsabilità alla Politica e alle Istituzioni. Non servono più i compromessi al ribasso e i cambiamenti incrementali. E’ ora di cambiare in maniera profonda. Ne va dei valori esistenziali dell’Europa e dei suoi popoli.

Anche il secondo aggettivo non è consueto sulla bocca di un uomo e di un politico moderato. Urgente accompagnato a radicale rappresenta un “grido di battaglia”. Non c‘è più tempo. Attendere ancora non farà che aumentare, nel contesto dei popoli europei, la distanza con l’Europa e lo sviluppo vertiginoso, e pericoloso, dei movimenti populisti e sovranisti. Che non propongono soluzioni a problemi ma piuttosto rivolta e rancore rispetto alle decisioni responsabili.

Ed infine concreto. Questo è l’aggettivo tipico dell’approccio di Draghi. Un approccio non ideologico. Un approccio sperimentale e fortemente legato ai modelli di analisi costi-benefici. Non ci sono soluzioni salvifiche, proposte dai vari ideologhi di destra e di sinistra. Ma c’è un lavoro continuo per definire in maniera approfondita le policies, per realizzarle e verificarle, in corso e alla fine, nel concreto. La concretezza non è mancanza di valori e di obiettivi strategici. Ma piuttosto è l’ancoraggio “alle cose”.

L’approccio di Draghi è forte, tempestivo e concreto. Ursula Von Der Leyen sarà in grado di far tesoro di questo Documento, oppure una volta presentato, ritornerà al piccolo cabotaggio per non perdere il favore di nessuno degli azionisti europei e, ancora più importante, degli azionisti della sua maggioranza? Difficile saperlo, solo il tempo darà una risposta. Intanto lasciateci il “dolore” per non vedere un uomo come Draghi alla guida della Commissione. Era stato un “sogno” del riformismo europeo. Ora è una delusione che è difficile nascondere. L’Europa con Draghi sarebbe stata un’altra storia.

Il Rapporto parla di un’Europa che è ancora forte nei suoi valori di civiltà e nel suo Welfare. In questo la competizione con la Cina e con gli Usa non ci vede perdenti. Anzi. Ma, a differenza di quanti si beano di questa constatazione, Draghi avverte la “criticità” che sta emergendo nel nuovo scenario di competizione globale. Senza crescita, che ha fatto emergere elementi differenziali di forte debolezza dell’Europa a fronte degli altri competitor mondiali, lo “stile di vita europeo” rischia di perdere colpi. In Italia lo vediamo in maniera forte e chiara: la sanità e la scuola, solo per evidenziare i due grandi beni comuni della collettività nazionale, si stanno depauperando sia in quantità che in qualità. La crescita è supporto fondamentale al welfare europeo. E chi pensa di poter mantenere il welfare europeo con la decrescita felice produce pessime narrazioni di basso livello culturale. Come ha recentemente evidenziato il nostro Presidente Mattarella il volume degli interessi del debito in Italia è pressoché uguale alla spesa sanitaria. Solo la crescita e la riduzione del debito possono dare uno spazio alla riqualificazione del welfare.

Le valutazioni e gli elementi di cambiamento proposti dal Rapporto sono tanti e di grande profondità. Tre mi sembrano i più rilevanti.

Il primo è relativo alla governance europea. E’ l’ora di introdurre un percorso di rafforzamento europeo a più velocità. I paesi volenterosi vadano avanti. I dubbiosi, reticenti o addirittura contrari se ne stiano ai margini. La democrazia plebiscitaria non esiste. E a fronte di paesi autoritari emergenti come potenze globali che decidono le cose ad opera di un dittatore e di pochi collaboratori, sempre insicuri e cangianti, l’Europa deve andare avanti nella sua costruzione e consolidamento attraverso il principio liberale della maggioranza. E quindi più finanza comunitaria, meno regole e regolette difensive e più coordinamento di policies strategiche. L’immigrazione, la difesa, la politica industriale, l’innovazione e la sostenibilità sono temi e problemi che attendono risposte dall’alto. Le risposte dal basso dei singoli livelli nazionali e l’attendismo di fronte alla mancata unanimità politica e strategica servono soltanto ad incancrenire i problemi e a far crescere in Europa il populismo e il sovranismo. Se non, ancora peggio, il nazismo e il razzismo.

Il secondo fa riferimento alla innovazione tecnologica, di cui la digitalizzazione è soltanto la componente più visibile. La tecnologia sta cambiando a grandi falcate il mondo produttivo e la vita delle persone. Gli Stati uniti continuano ad essere il faro del mondo. La Cina segue copiando e rigenerando con innovazioni incrementali. L’Europa arranca. Difettano nuove imprese start up, grandi imprese globali e una Pubblica Amministrazione avanzata. Sulla Intelligenza Artificiale l’Europa ha già prodotto un Decreto “difensivo” che vuole curare “l’eticità” delle applicazioni. Intanto Usa e Cina vanno avanti con le invenzioni, le sperimentazioni e le applicazioni operative. La ritrosia della Pubblica Amministrazione, ma anche delle imprese di servizio private, a cavalcare l’innovazione digitale e le applicazioni di Intelligenza artificiale, è del tutto ingiustificata. E la narrazione della mancanza di risorse umane competenti appare insostenibile: i giovani sono capaci di entrare in questi ruoli e laddove non ce ne fossero abbastanza che li si formasse. Il piagnisteo nasconde una scarsa attitudine a modificare lo “status quo” organizzativo negli uffici e nelle imprese.

Il terzo è relativo al livello di investimenti pubblici, magari che innestano anche volumi di investimento privato, che devono realizzare un aumento significativo sia nei singoli paesi che a livello comunitario, dove non si assiste all’assurdo costo maggiorato del finanziamento per paesi come l’Italia. Draghi indica un livello vicino al 5% del Pil. Per l’Italia si tratterebbe di passare dai 50/60 miliardi all’anno ai 90/100 miliardi. Un incremento sensibile necessario per puntare in maniera seria alle politiche per la digitalizzazione, e l’intelligenza artificiale, e per la decarbonizzazione oltre che ai nuovi livelli di spesa nel campo della difesa. Si tratta di una proposta interessante. Magari, come suggerimento a Draghi, proporrei accanto alle politiche per la decarbonizzazione anche le politiche altrettanto importanti per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Ma resta il rilievo della proposta.

Vedremo come tali proposte saranno fatte proprie dalla Von Der Leyen a livello europeo e dalla Meloni a livello nazionale. Ammetto la mia profonda sfiducia. Draghi ha parlato alla “testa” dei cittadini europei. Le due leader, europea e nazionale, amano invece parlare alle pance. E si vede.

In foto Mario Draghi