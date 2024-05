Erp, lanciato il corso sperimentale sulle buone regole di convivenza

Firenze – L’incontro, organizzato da Cgil e Sunia Toscana, si sta tenendo alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia, ed è unico nel suo genere. Nasce da una delle esperienze più interessanti e importanti dell’abitare popolare a Firenze, ovvero dalle autogestioni degli assegnatari che negli anni si sono affermate non solo come veri e propri attori amministrativi per quanto riguarda le risposte alle necessità condominiali, ma anche come laboratori di democrazia e inclusione dal basso. Del resto, il titolo dell’incontro è molto esplicativo, “Il bello delle Case Popolari – Per il rispetto delle regole, dei diritti, della convivenza civile”.

Il corso (chiamato P.E.C. – Progetto Educare per Coabitare) è curato da Smile Toscana e rivolto agli inquilini ERP, ai responsabili dei comitati di autogestione e a figure professionali che operano nel settore della mediazione culturale e sociale. Un corso che potrà essere replicato anche in altri territori e contesti abitativi pubblici della Toscana.

Fra gli intervenuti, Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana; Eugenio Giani, presidente Regione Toscana; Benedetta Albanese, Assessora alla Casa, Sicurezza urbana del Comune di Firenze; Luca Talluri, Presidente di Casa Spa; Sara Funaro, Assessora al Sociale e all’Educazione del Comune di Firenze; Gessica Beneforti, segreteria Cgil Toscana; Laura Grandi, segretaria generale Sunia Toscana; inquilini/e delle Case popolari del Comune di Firenze.

Obiettivo del corso, valorizzare la qualità della vita negli alloggi pubblici e soprattutto per le Autogestioni. In sintesi, le autogestioni rappresentano particolari e originali forme di organizzazione, responsabile degli spazi condominiali da parte dagli stessi inquilini che in quelle case abitano.

Il modulo del corso – Alla finalità principale, che consiste nell’affrontare le problematiche dei quartieri di edilizia pubblica e i rapporti, a volte conflittuali e di incomprensione, tra nuclei familiari, si unisce la volontà di dotare gli abitanti dell’Erp degli strumenti necessari per affrontare la quotidianità, in tutte le sue forme: la corretta gestione delle spese condominiali, la pacifica risoluzione delle liti, le conoscenze di primo soccorso, di corretta gestione dei rifiuti, dell’acqua e delle altre utenze, misure contro truffe e raggiri soprattutto ai danni di anziani, contrasto alla solitudine.

Il punto sull’edilizia pubblica – I nuclei che vivono negli alloggi Erp della Toscana sono 45.309 e hanno registrato un calo di 331 unità rispetto al 2021 (-0,7%) e di circa 2.200 rispetto al 2015 (-4,7%). il nesso forse non è automatico, ma come spiega la segretaria toscana del Sunia, Laura Grandi, le diminuzioni sembrano in linea con l’andamento degli alloggi sfitti, aumentati di circa 500 unità rispetto al 2021 e di circa 2.700 rispetto al 2015. A Firenze nel periodo 2015-2022 si riscontra una contrazione di -5,2%.

Nei 45.309 nuclei che risiedono in alloggi Erp sono presenti 107.744 componenti, per una media di 2,38 componenti per nucleo, in linea con il 2021 e in leggero calo rispetto al 2020 (2,5). secondo i dati del 2022 la percentuale degli assegnatari stranieri è pari al 13,3% dei nuclei assegnatari di alloggi Erp , dato che rispetta la quota di stranieri residenti in Toscana, 11%), con una variazione positiva del 35,6% rispetto al 2015 e del 3,5% rispetto al 2021.

I numeri dell’autogestione – Il fenomeno è particolarmente importante a Firenze e Provincia, come i numeri mettono in evidenza: su 13056 alloggi, 7006 sono in autogestione, come sottolinea Grandi.

“Non si può pensare all’autogestione come una semplice metodologia di gestione dei servizi, con invio delle bollette e fatture direttamente agli assegnatari, ma si deve analizzare il fenomeno da un punto di vista culturale e sociale. L’autogestione è un piccolo Parlamento, un piccolo esempio di democrazia”.

Come funzionano le autogestioni – Gli assegnatari riuniti in assemblea nominano, al

loro interno, un responsabile e un comitato, cui affidano ruoli operativi e decisionali ben precisi. Approvano bilanci preventivi e consuntivi, deliberano le spese condominiali che ritengono opportune, curano la gestione degli spazi e servizi comuni (sempre per quel che gli compete ovviamente).

“Autogestione è (o almeno vorrebbe essere) osservanza delle regole che questa comporta. – sottolinea Grandi – E’ vero che in ogni assemblea emergono sempre lamentele per i parcheggi assegnati e non rispettati, i cani che abbaiano o sporcano, i rumori nelle ore notturne ecc. ecc., ma è indubbio che il rispetto di certe basilari regole di comportamento è superiore nei blocchi autogestiti”.

Analizzando dal punto di vista sociale il fenomeno, “sempre più i responsabili dell’autogestione diventano punti di riferimento nel quartiere, interlocutori seri e affidabili per le istituzioni”.



“In tempi dove il senso civico e la coesione sociale

sono a rischio – ha continuato Grandi – le Autogestioni degli alloggi pubblici, sono stati

presidi di rispetto e cura del bene pubblico.

Esiste un modello di autogestione che ha funzionato, da quello si dovrà ripartire”.



“Chiediamo ai comuni di credere nell’efficacia delle Autogestioni, perché vuol dire dare un impulso positivo all’edilizia pubblica, perché vuol dire investire su questo segmento della società”.

Conclude Grandi: “Mai come ora è necessario che le amministrazioni ci investano, in termini politici e in termini di risorse. Bisogna trovare una nuova chiave di lettura per permettere alle autogestioni di affrontare le sfide, legate soprattutto alla convivenza civile. Ai comuni chiediamo un impegno serio, vero, autorevole, per il rispetto

delle regole. Bisogno e legalità devono andare di pari passo, con buona pace di tutti”.

Per quanto riguarda il corso formativo, si dipana in 4 blocchi: Lezioni di gestione giuridico-amministrativa nell’ambito dell’autogestione solidale; Lezioni sicurezza e sostenibilità sociale : nozioni di primo soccorso, risparmio energetico, raccolta differenziata, nozioni sulla sostenibilità

sostenibile; lezioni sul significato di comunità abitativa e cittadinanza democratica; Lezioni per favorire l’integrazione sociale einterculturale. Il corso durerà 2 mesi e darà la possibilità di accedere alla figura di mediatore dell’abitare.

Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana), nel suo intervento sottolinea : “Il problema della casa e del disagio abitativo deve essere considerato una priorità nell’agenda politica, è una vergogna che il Governo abbia tagliato i fondi per il contributo affitto e per il contrasto alla morosità incolpevole, e cosa ancor più grave è aver azzerato i fondi per la ristrutturazione e la nuova costruzione delle case popolari”.

” Questo avviene in un momento in cui i costi dell’abitare sono esplosi, e ciò colpisce in particolare lavoratori e pensionati già alle prese con bassi redditi e inflazione. Serve un piano strutturale nazionale lungimirante per realizzare la costruzione di nuovi alloggi pubblici a canone calmierato, Regione e Comuni non possono farcela da soli. Precarietà lavorativa e abitativa sono strettamente interconnesse, siamo impegnati in ambo i fronti con iniziative e proposte, in primis con la campagna per i referendum sulle garanzie per i contratti di lavoro”.