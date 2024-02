Design, neuroscienze e tecnologia: il Salone del Mobile arreda il futuro

Sotto il segno di “where design evolves”, tra evoluzione, innovazione, transizione ecologica e la presenza di una installazione del celebre regista David Lynch, la 62esima edizione internazionale del Salone del Mobile.Milano si prepara a invadere, da protagonista, la scena milanese con tanti eventi e novità.

Da martedì 16 a domenica 21 aprile 2024, negli spazi di Fiera Milano a Rho si svolgerà l’annuale appuntamento con il Salone del Mobile.Milano con presenti 1900 espositori, 600 designer del SaloneSatellite e il 30% di aziende estere. Una manifestazione ricca del Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, le biennali EuroCucina e FTK, Technology For the Kitchen, per gli elettrodomestici e tecnologie innovative per la cucina – e Salone Internazionale del Bagno. Sono affiancati gli eventi trasversali S.Project, dedicato ai prodotti di design e alle soluzioni decorative per interni e la 25° edizione del SaloneSatellite, per i talenti under 35. Tanti i talk con ospiti importanti tra cui il premio Pritzker Francis Kéré e le performance di artisti e food designer per offrire al visitatore delle esperienze suggestive e imperdibili.

Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano afferma: “Cogliere le nuove tendenze, l’evoluzione di un intero settore coinvolgendo e ascoltando le community vicine e lontane, identificando nuovi approcci, metodologie e tecnologie, sperimentando, in una espressione stare sulla frontiera: questa l’ambizione ancora oggi del Salone del Mobile”.

Oltre al percorso espositivo emerge con maggiore forza l’eccezionale progetto culturale diffuso dalle “stanze per pensare” di David Lynch, all’installazione di Salotto NY che ci porta sott’acqua che, grazie alla piattaforma digitale, non si limitano solo alla settimana del Salone, a cui si aggiunge una mostra in Triennale, una vera e propria Wunderkammer di oggetti, prototipi, schizzi, immagini e testimonianze per celebrare i 25 anni del SaloneSatellite.

Per questa esposizione che si presenta in quadro economico internazionale molto complesso, sono stati fatti tanti sforzi per renderla viva e creativa dal punto di vista dell’innovazione. Si è ricorsi alle neuroscienze per migliorare l’esperienza di visita analizzando le eventuali reazioni neurologiche, emotive e percettive dei visitatori ai diversi percorsi, collocazione e distribuzione delle aree espositive e di sosta. Gli esperimenti virtuali hanno definito il tracciato ad anello, più semplice da percorrere e facile da ricordare. Gli stand sono posizionati in modo simmetrico alle pareti perimetrali esterne con percorsi più larghi in modo da visitare tutti gli stand percorrendo meno tempo.

Saranno rinnovati la distribuzione monoplanare, i percorsi estetici, gli spazi esperienziali e le aree di sosta e riposo; ci saranno conferenze e tavole rotonde con ospiti internazionali, workshop verticali su temi caldi della progettazione e incontri formativi per i giovani; saranno visibili installazioni site specifc o performance artistiche per conoscere lo stato dell’arte dell’industria, sarà disponibile un bookshop e un’arena circolari ma anche una nuova biblioteca del design.

Claudio Feltrin, Presidente di FederlegnoArredo, commenta: “L’appuntamento con il Salone del Mobile.Milano, sarà, come sempre, il più importante momento di business del settore e l’occasione per tutta la filiera del legno-arredo di mostrare la qualità della sua produzione, in cui ricerca, innovazione, artigianalità e sostenibilità si fondono”. E continua: “… un appuntamento da cui non solo detteremo le tendenze agli operatori di settore, alla stampa e ai visitatori, ma che consentirà agli espositori di avere uno sguardo ampio sui mercati di tutto il mondo”.

Sono previste tre grandi installazioni. La prima, “lnteriors by David Lynch. A Thinking Room“, i padiglioni 5-7, dove il celebre David Lynch, regista dell’inconscio, regala al Salone del Mobile. Due speculari “stanze del pensiero” immaginate come porte simboliche da attraversare per immergersi nella Manifestazione.

Etica, sostenibilità, tecnologia e, fascino dell’acqua sono le suggestioni di “Under the Surface“, la seconda installazione progettata e realizzata da Accurat, Design Group Italia ed Emiliano Ponzi per il Salone Internazionale del Bagno al padiglione 10, che aiuta il visitatore a prendere coscienza dell’impatto ambientale delle nostre pratiche quotidiane legate all’acqua. Il centro di EuroCucina ospiterà “Ali You Have Ever Wanted to Know About Food Design in Six Performances“, sei food magazine indipendenti internazionali che, con artisti, designer e chef consentiranno una visione inedita e originale degli ingredienti naturali.

Alcune delle personalità più interessanti del nostro tempo si concentreranno nel programma di Talks nell’Arena, tra cui gli architetti Francis Kéré, vincitore del Pritzker Prize, John Pawson e Jeanne Gang. Le Tavole Rotonde affronteranno, temi e argomenti del design e dell’architettura per comprendere il presente e immaginare il futuro, compresa la responsabilità ambientale. Inoltre, la Manifestazione ha rinnovato la propria Politica di Sostenibilità realizzando per le parti comuni soluzioni e materiali riciclabili o riutilizzabili. La Manifestazione conferma, inoltre, la sua adesione al Global Compact delle Nazioni Unite.

La piattaforma online della Manifestazione che sarà sempre una connessione primaria per il visitatore che per l’espositore racconterà il complesso mondo del design, coinvolgendo voci autorevoli del settore. Gli hashtag ufficiali del Gli hashtag ufficiali del Salone del Mobile.Milano 2024 saranno #salonedelmobile2024 e #wheredesignevolves. Infine il Fuorisalone sarà sempre più valorizzato sia in visibilità che in presenze, con una continua crescita rispetto agli anni passati.

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, sottolinea: “Pochi eventi sanno interpretare e affrontare le sfide della contemporaneità con il giusto mix di creatività e pragmatismo: il Salone del Mobile di Milano è uno di questi. Un appuntamento che non si limita a essere vetrina delle eccellenze e delle avanguardie nell’arredamento e nel design, ma si spinge oltre, creando e alimentando dentro e fuori lo spazio fieristico mondi straordinari”.

In foto: Salone del Mobile Milano @Delfino Sisto Legnani