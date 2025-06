Danza: Bodies on glass al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci

Scandicci – Giovedì 26 giugno alle ore 19 al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci va in scena Bodies on glass, uno degli spettacoli più attesi del Festival Nutida diretto da Cristina Bozzolini e Saverio Cona. Si tratta della prima versione outdoor del lavoro che si avvale della coreografia di Diego Tortelli, realizzata in collaborazione con i danzatori e interpreti Cristian Cucco e Thomas Van de Ven, e dell’esecuzione dal vivo di Andrea Rebaudengo di brani dal repertorio di Philip Glass. I costumi sono di Etro by Marco de Vincenzo.

Bodies on Glass nasce dall’incontro tra il pianista Andrea Rebaudengo e il coreografo Diego Tortelli, un processo creativo quasi immediato. Mentre le mani di Andrea scivolano sulle note delle partiture dei brani iconici di Philip Glass, i danzatori si muovono invece su partiture coreografiche più fragili e scivolose, che li porteranno ad alternare momenti di materiale coreografico con una forma precisa a momenti di improvvisazione. Diego Tortelli si affianca a due danzatori che lo hanno seguito per anni nel suo percorso creativo e nella sua ricerca del linguaggio del corpo. Il lavoro, basato sulla “memoria” e sulla “fiducia”, si incastra perfettamente con i brani ipnotici e intensi dettati da una ritmicità ripetitiva del compositore Philip Glass.

Come la musica di Philip Glass anche la danza introduce un gusto per i procedimenti compositivi anziché per la composizione ultima. Lo spettatore e ascoltatore viene in questo modo riportato a un livello precedente della creazione, a una sorta di “aritmetica” soggiacente all’espressione dell’opera, che in questo modo mette a nudo le sue nervature ritmiche, melodiche e armoniche, come il dettaglio di un elaborato tessuto che venga analizzato al microscopio, ma allo stesso tempo effimero, transitorio come la danza dei corpi che nel momento in cui viene manifestata rimane solo come memoria per gli occhi di chi l’ha osservata e svanisce, lasciando solo una sensazione, un’atmosfera sospesa. Per questo il titolo può avere un doppio significato. Si tratta sia di “corpi che danzano su musica di Glass” che di “corpi sul vetro”, Corpi che scivolano sulle note musicali lasciando impronte sulla superficie trasparente di un vetro fragile.

In foto Bodies on glass ph NEWREPORTER