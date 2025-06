Trump attacca l’Iran, su tutti i fronti in azione la psicologia di guerra

Alcune pagine del racconto di questa nuova guerra mediorientale presentano evidenti sbavature. La negligenza interna israeliana: un paese che sa come attaccare l’Iran dovrebbe sapere come proteggere Tel Aviv, Haifa, Gerusalemme, Be’er Sheva e Tamra. E soprattutto avere chiara una exit strategy, che ignoriamo esista davvero. La negatività di episodi tristemente ironici al punto da risultare spietatamente cinici, o il suo perfetto contrario: il capriccioso Trump che si prende un paio di settimane per decidere se attaccare e poi si butta nella mischia quando gli pare a lui. Porte sbagliate che aprono scenari gravosi e lugubri. Mondi contorti. Per niente affidabili. Ricorsi della storia che sbandano caotici. Su tutto il soffio magico del combattimento, suggestivo ma vuoto.

Per compromettere la capacità del regime degli ayatollah di munirsi dell’arma atomica Israele ha lanciato la guerra di giugno. Scatenando sul suolo iraniano la campagna militare “Rising Lion” e l’operazione sotto copertura “Narnia”. L’obiettivo indicato tuttavia sarebbe stato completamente irraggiungibile senza l’intervento dei caccia bombardieri B2 americani. Che hanno fatto tabula rasa dei siti iraniani. Senza Trump solo tempo perso. Inutili le azioni coordinate israeliane che si sono concentrate su distruggere siti, azzerare la catena di comando dell’IRGC ed eliminare le menti dietro il programma nucleare. Delle tre opzioni in campo la più riuscita pare essere l’operazione Narnia, nome in codice che riflette la natura di una missione ispirata idealmente al fantasy.

In effetti il contribuito a seppellire definitivamente il know how dell’atomo iraniano è determinante nel lungo e breve periodo. Il piano attuato dai servizi segreti israeliani prevede di adottare il principio di classificazione dei bersagli in base a quattro livelli di importanza. Una lista dei target da colpire stilata in scala decrescente di priorità, in cima alla lista dei ricercati coloro che hanno un ruolo maggiore nel programma nucleare e poi a seguire nel mirino finiscono figure di più bassa importanza nella struttura o catena per la realizzazione della bomba.

A prescindere dalla posizione che rivesti se sei dentro “la lista degli stronzi” (titolo preso in prestito dal capolavoro di John Niven) preoccupati, è solo questione di tempo e ti verranno a cercare. Pochi giorni fa una fonte anonima del Mossad al Jerusalem Post: “Nell’ultimo anno, abbiamo preparato la banca dati dei potenziali bersagli”. Non è la prima volta che esperti iraniani sono oggetto di omicidi mirati, che per Israele sono legali. Il più illustre dei quali rimane Mohsen Fakhrizadeh, spesso considerato il padre del programma nucleare iraniano, crivellato di colpi nel 2020 da un’arma sofisticatissima. È dal 2010 che “qualcuno” si occupa dei “prescelti”. Bombe piazzate in corsa sotto le auto di fisici ed ingegneri. Assalti con mitra tra la folla. Sino ad arrivare all’impiego dal cielo di missili e droni nella caccia allo scienziato.



La novità è che solo ai nostri giorni abbiamo la piena ammissione da parte israeliana delle esecuzioni compiute. Prima si sapeva ma non si diceva, il classico “io so che tu sai che io so”. Che, teatralità a parte, andava però bene un po’ a tutti. Lasciando la rappresentazione appesa ad un filo, in bilico. Filo che si è ingarbugliato, nel groviglio della matassa. E così questa volta il sipario che copre fatti e misfatti non cala a stendere il velo del silenzio. Cambio di approccio, a favore del vis-à-vis alla luce del sole. Spazio quindi alla psicologia di guerra, corrono parallelamente le dichiarazioni di Trump e i messaggi dell’IDF in lingua farsi.



Tra i vari post pubblicati sui social anche l’invito agli iraniani, che hanno voglia di cambiare, a contattare il Mossad “per migliorare la propria situazione”. Con la premura di fare attenzione ad usare connessioni sicure e crittografate nelle comunicazioni. Gelida l’ironia della tecnica dei servizi segreti di Tel Aviv: “L’Iran sostiene di aver colpito l’edificio del Mossad. Per fortuna non c’era nessuno… si trovano tutti in Iran”. Minaccioso il “pacifismo” del presidente a stelle e strisce: “L’Iran, il bullo del Medio Oriente, ora deve ora fare la pace. Se non lo farà, gli attacchi futuri saranno molto più letali e facili… In tutto il mondo migliaia di persone sono morte come risultato diretto del loro odio… Ho deciso molto tempo fa che non avrei permesso che ciò accadesse ancora”. Messaggi che colgono nel segno. Pare con un certo successo. Chissà. Comunque, degna di nota è una certa confusione che circola nella distinzione tra fine e mezzo, a guidare la guerra non sono le armi ma la politica, degli ayatollah per l’Iran, di Netanyahu per Israele e di Trump per … noi.

È il clou della serata quando il grande illusionista Netanyahu chiama: “A me gli occhi!”. Lo spettacolo ha inizio, Trump partecipa al gioco di prestigio in veste di aiutante e si fa ipnotizzare, mostrandosi pienamente sotto controllo. Magia? Macchè. Bibi incanta persino l’opposizione, in platea la fila Lapid, Gantz, Bennett è in piedi che applaude. Imbarazzante. Non vogliono rovinare lo spettacolo sul più bello. Resta a guardare anche la democrazia israeliana, purtroppo se si inchina troppo ossequiosa rischia di offrire il fianco alla deriva illiberale. Per Bibi è il momento migliore perchè spariscano per incanto Gaza, gli ostaggi, la protesta di piazza e i giudici del tribunale di Tel Aviv. Il trucco è vecchio ma funziona sempre.

Alfredo De Girolamo Enrico Catassi