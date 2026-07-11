DANSITE, una nuova porta di accesso ai luoghi della cultura

Tre città, tre appuntamenti e un’unica visione: utilizzare la danza e le tecnologie immersive per offrire nuove modalità di accesso al patrimonio culturale. Dal 17 al 19 luglio il Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto dedica un intero weekend alla realtà virtuale con un programma che attraversa l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, consolidando un percorso di ricerca iniziato nel 2022 e oggi sempre più centrale nella progettualità della Fondazione.

Fulcro di questo percorso è DANSITE, il progetto che trasforma le creazioni coreografiche site-specific in esperienze permanenti di realtà virtuale, permettendo ai visitatori di rivivere la danza esattamente nei luoghi in cui è stata concepita e realizzata. Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale PR-FESR 2021-2027 dedicato alle Digital Humanities e alla valorizzazione del patrimonio culturale, DANSITE propone un modello innovativo in cui la tecnologia non sostituisce la visita, ma la arricchisce, offrendo una nuova chiave di lettura di monumenti, musei e paesaggi.

Rocchetta Mattei

Il primo appuntamento è in programma venerdì 17 luglio (con tre repliche ore 18.30, ore 19.00 e ore 19.30) a Rocchetta Mattei, nell’ambito di Spaesaggi Festival, a Grizzana Morandi sull’appennino bolognese. La giornata rappresenta un momento particolarmente significativo per il progetto: viene infatti inaugurato il secondo VR Corner DANSITE dell’Emilia-Romagna, dopo quello presentato a Palazzo Milzetti di Faenza in occasione della Notte dei Musei dello scorso maggio.

Ospitato negli spazi di Palagio – Casa delle Arti, il nuovo VR Corner offrirà al pubblico la possibilità di indossare un visore ed entrare in Agogik, la creazione immersiva ideata dalla coreografa Francesca Lattuada appositamente per Rocchetta Mattei. Interpretata da Vittoria Franchina e Jive Faury sulle musiche di Giacinto Scelsi, con sviluppo tecnologico e riprese a cura di Impersive, Agogik nasce come un rituale coreografico ispirato all’architettura visionaria del castello voluto dal conte Cesare Mattei, un luogo dove simbologie, alchimia e memoria dialogano con il movimento dei corpi.

La presentazione proseguirà poi all’interno di Rocchetta Mattei con Opera in bianco, performance site-specific firmata e interpretata da Vittoria Franchina, che riporterà la danza nella sua dimensione dal vivo, instaurando un dialogo diretto con gli spazi monumentali del castello.

Il 17 luglio segna inoltre un altro importante traguardo: il lancio ufficiale della piattaforma DANSITE, il nuovo ambiente digitale che raccoglie tutte le esperienze immersive sviluppate dal Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto in Emilia-Romagna. Attraverso la piattaforma, i VR Corner diventano una rete diffusa di luoghi in cui il pubblico può scegliere il proprio percorso e immergersi nelle coreografie realizzate nei siti culturali coinvolti dal progetto, dalla Rocchetta Mattei alla Reggia di Colorno, da Palazzo dei Diamanti a Ferrara alla Biblioteca Classense di Ravenna, fino a Palazzo Milzetti e luoghi di Reggio Emilia.

La presentazione di DANSITE a Rocchetta Mattei si inserisce nel programma di Spaesaggi Festival, manifestazione culturale del progetto pilota “Da Campolo l’arte fa Scola“, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, promosso dal Comune di Grizzana Morandi e dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna.

Brescia Musei e la Notte Bianca

Sempre venerdì 17 luglio, il Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto sarà protagonista anche della Notte Bianca della Vittoria Alata promossa da Fondazione Brescia Musei, in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della scoperta della celebre statua romana.

A Brescia saranno presentati due progetti distinti.

Da un lato Double Reality – Il Monumento e il suo Doppio, sviluppato da Fondazione Brescia Musei, Comune di Brescia e Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto nell’ambito del progetto nazionale ECOMIC – Ecosistema digitale per la cultura, promosso dal Ministero della Cultura attraverso il PNRR. Il progetto porta nei musei cittadini nuove produzioni coreografiche in realtà virtuale firmate da Francesca Lattuada, Lara Guidetti e Diego Tortelli, dedicate al Tempio Capitolino, al Museo di Santa Giulia, alla Pinacoteca Tosio Martinengo, al Castello di Brescia e ai suoi musei. Attraverso il VR Corner il pubblico potrà sperimentare una nuova relazione con il patrimonio museale, entrando nelle opere attraverso il linguaggio della danza e della realtà virtuale.

Parallelamente, all’interno della Notte Bianca, il Chiostro Rinascimentale del Museo di Santa Giulia ospiterà Impromptus. Arie, Danze e Improvvisazioni, alle ore 19.00 e 20.30, progetto originale del Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto e Fondazione Ravenna Manifestazioni. In scena i danzatori Matilde Di Ciolo e Matteo Capetola dialogheranno con la fisarmonica di Simone Zanchini in una performance costruita interamente sull’improvvisazione, dove musica e movimento prendono forma nell’istante dell’incontro con il pubblico.

Lago Film Festival

Il weekend dedicato alla realtà virtuale si concluderà il 18 e 19 luglio al Lago Film Festival, festival indipendente di cinema di Revine Lago (Treviso), dove il Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto presenterà il format del VR Corner DANSITE. I visitatori potranno esplorare attraverso la piattaforma l’intera rete delle esperienze immersive realizzate nei luoghi della cultura dell’Emilia-Romagna, scegliendo liberamente il proprio itinerario e sperimentando un modo nuovo di abitare il patrimonio attraverso il linguaggio della danza.

Con questo intenso programma il Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto conferma il proprio ruolo di laboratorio di ricerca sulle relazioni tra arti performative, innovazione tecnologica e patrimonio culturale. Un percorso che amplia i confini della creazione coreografica e propone una nuova idea di fruizione culturale, in cui la danza continua a vivere nei luoghi che l’hanno ispirata.

Foto: Dansite – Palazzo Milzetti – ph. Davide Sabbatini