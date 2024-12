Dance in the City, discipline e stili provenienti dal mondo urbano

Scandicci – All’interno del cartellone di Open City Winter “Magia d’Inverno”, che il Comune di Scandicci realizza da novembre 2024 a gennaio 2025 e che torna dopo l’estate ad animare la città con innumerevoli eventi culturali, trova spazio Dance in the city che si compone di due appuntamenti ideati da Stazione Utopia in collaborazione con The Gate Florence Dance Urban School.

I danzatori di The Gate Florence Dance Urban School invaderanno Piazza Nenni del villaggio Socet il 7 dicembre alle ore 15 per poi migrare il 15 dicembre alla casa del Popolo di Casellina alle ore 16.In programma figurano flash mob con gli allievi della scuola, a cura di Jennifer Lavinia Rosati, Lorenzo Di Rocco e Teresa Bagnoli, a seguire la creazione di Zakuro dal titolo Indissolubile dipendenza, firmatoda Jennifer Lavinia Rosati e Lorenzo Di Rocco e interpretato da Giulia Avola e Henry Tanzini. Inoltre “Murmuration”, creazione di Ezio Schiavulli per il gruppo di formazione professionale Get The Floor.

A chiusura la Show Battle curata da Jennifer Lavinia Rosati, Lorenzo Di Rocco e Teresa Bagnoli.Una performance unica che prende la forma di una battle urbana, mescolando discipline e stili provenienti dal mondo urbano e contemporaneo. I partecipanti sisfideranno mettendo in gioco creatività, tecnica ed energia in un’atmosferacoinvolgente. L’elemento distintivo? L’unico giudice sarà il pubblico, che con la propriavoce decreterà i vincitori, rendendo l’evento una vera e propria esperienza dicondivisione.

Due pomeriggi con un palcoscenico aperto a tutti, dove la musica diventerà il linguaggio universale che unisce e ispira. I luoghi si trasformeranno in una festa di colori e movimenti, invitando i cittadini a partecipare, a lasciarsi trasportare dal ritmo e a scoprire nuove prospettive e nuove modalità di fruizione della danza.

Questi eventi non si configurano solo come spettacoli offerti al pubblico, ma promuovono un senso di appartenenza e identità condivisa tra i cittadini. La danza, in tutte le sue forme, diventa il filo conduttore che intreccia storie personali e collettive, creando un mosaico vibrante di esperienze e emozioni e favorendo un dialogo tra la città e i suoi abitanti, in cui esplorare insieme le infinite possibilità che la creatività urbana può generare.

Stazione Utopia è una cooperativa impresa sociale che da sempre sperimenta pratiche di inclusione e promozione sociale destinate a persone a rischio di esclusione culturale, fra cui migranti, persone in situazione di disagio economico/sociale, persone con deficit cognitivo e/o disabilità.

Dal 2020 cura a Scandicci il festival Nutida | Nuovə danzatrici/danzatori che, anche grazie al contributo del Mic, propone ad artisti e pubblico un’esperienza di comunità creativa, basata sulla produzione artistica e sulle arti performative. Una manifestazione con spettacoli site-specific e produzioni in prima di giovani interpreti della nuova danza contemporanea. Fra i riconoscimenti di Stazione Utopia: la coproduzione con Biennale Teatro 2020, diretta da Antonio Latella, dello spettacolo The Right Way di Daniele Bartolini, la produzione di Open Drift di Philippe Kratz,figura di spicco della scena della danza internazionale,e il recente spettacolo LPPMDVDM coreografato da Pablo Girolami, giovane talento in ascesa.

The Gate Florence Dance Urban School è stata fondata a Firenze nel febbraio 2021.

Nel settembre 2021 apre la nuova sede a Scandicci ed attualmente è diretta da Teresa Bagnoli, Lorenzo Di Rocco e Jennifer Rosati. Tra i pochi centri di studio toscani di impronta prevalentemente Urban, il The Gate Florence Dance Urban School propone sia corsi amatoriali che percorsi formativi.

Foto: The gate (Ph Lorenzo Di Rocco)