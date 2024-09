Dall’inferno alla luce, Stefano Giannattasio racconta il suo percorso in fuga dalla depressione

Firenze – Sessantatré liriche, sessantatré passi dall’inferno alla rinascita. Si tratta del libro di poesie “Vita da blogger”, di Stefano Giannattasio, fotografo, raccontatore di storie, testimone di Storia. Testimone d quelle vicende umane che si svolgono quasi inavvertite dai suoi protagonisti, i comuni mortali, e che diventano nello scorrere un poderoso flusso di immagini, accadimenti, suoni, odori, vite e, infine, Storia. In questa prospettiva si inserisce la testimonianza esistenza di Stefano Giannattasio, rincorso da un male oscuro, quello della depressione, che però, come spesso avviene, diventa legna da ardere per poesie che scarnificano, colpiscono, incidono chi legge. E giungono al premio, al riconoscimento, quello del concorso letterario “Città di Copenhagen”, nel 2018. Un riconoscimento che vale in quanto è il riconoscimento di una meta raggiunta, ma non della fine della storia, per quanto gratificante possa essere, perché il drago oscuro della depressione non si liquida così facilmente, si annida nell’nimo, tace e ritorna.

Un libro terapeutico, da un certo punto di vista. Dato alla luce nelle tenebre, al di là della metafora, in quanto è frutto di dettatura notturna, nelle notti insonni in cui l’anima non dorme attanagliata dal nemico, e all’altro capo del telefono c’è una donna, la guida spirituale, ma anche l’amore assoluto, che ascolta, paziente, raccoglie e scrive. Si tratta di Ornella Fiorentini, a sua volta scrittrice, che diventa, nelle preziose dettature notturne, il medium che traspone in inchiostro e carta e parole e concetti e sogni l’affabulare di Stefano.

Un libro dunque singolare, interessante, a tratti provocatorio. Presentato ieri alle Baracche Verdi, con un piccolo drappello di emozionati partecipanti, con la regia del giornalista Luca Monti, direttore del giornale online Fiorenza Oggi, che ha ben rappresentato la partita fra Dottor Jeckill e Mr. Hyde che si svolge nell’anima del poeta con una scacchiera, il bianco e il nero, le tenebre e la luce. E se dalle tenebre arrivano le poesie che incidono l’anima del lettore, è alla luce che conducono. La voce narrante di ieri, di Grazia, ha prestato la sua intensa espressività alle liriche.

Il libro può essere acquistato contattando l’autore al proprio blog, oppure la casa editrice, https://www.edizioniterramarique.com/shop/vita-da-blogger-a-firenze/