Da Mancuso a Fuortes: Firenze celebra gli ambasciatori nel mondo

Firenze – Dalla regista Cinzia TH Torrini all’Amministratore Delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone, passando per il Prof. Stefano Mancuso, il microbiologo Rino Rappuoli, fino ad arrivare, quest’anno, al Sovrintendente del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Carlo Fuortes. Sono alcuni degli “Ambasciatori di fiorentinità” premiati dalla città negli ultimi anni, in occasione del Florence Ambassador Award, l’evento promosso dal Comune di Firenze, in collaborazione con Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera, con il supporto per questa edizione di Triumph Group. Un appuntamento cresciuto anno dopo anno, acquisendo sempre maggiore prestigio e spessore, che si appresta a celebrare la sua ottava edizione giovedì 31 ottobre a Palazzo Vecchio per rendere omaggio a quelle personalità eccellenti del mondo accademico, scientifico, congressuale e culturale, che con il loro lavoro hanno contribuito ad attrarre eventi di grande rilievo.

Un capitale umano che contribuisce a dare lustro a Firenze nel mondo, l’acquisizione di convegni di alto profilo. Solo nel 2024, Firenze si aggiudica 14 congressi internazionali, per un impatto economico complessivo stimato in quasi 36 milioni di euro e 15mila partecipanti attesi. Manifestazioni, queste, frutto del lavoro sviluppato da Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera,che quest’anno hanno collaborato per ulteriori 39 candidature relative ad eventi in programma dal 2025 al 2029, che potrebbero far giungere in città oltre 26mila congressisti. Secondo la società di consulenza internazionale Gaining Edge, Firenze è infatti la prima città d’Italia per capacità di coinvolgere il suo tessuto accademico e scientifico nell’attrazione di congressi internazionali, con un tasso di conversione (detto Harnessing Ratio) pari al 90%.

IL PROGRAMMA. Giunto all’ottava edizione, il Florence Ambassador Award avrà inizio alleore 18:00 nel Salone dei Cinquecento e vedrà la partecipazione della Sindaca Sara Funaro, dell’Assessore a Sviluppo Economico, Turismo, Fiere e Congressi Jacopo Vicini, e dell’Assessore a Cultura e Partecipate Giovanni Bettarini, oltre al Presidente della Camera di Commercio di Firenze Massimo Manetti, alla Prorettrice alla Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze Ersilia Menesini, alla Presidente di Fondazione Destination Florence Laura Masi, al Presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini.

I PREMIATI. Quest’anno verranno assegnati 14 riconoscimenti ad altrettante figure di spicco in ambito accademico, scientifico e congressuale. Tra loro, l’esperto di cambiamenti climatici in ambito agricolo Roberto Ferrise, Professore associato presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze, che applica i modelli matematici per un’agricoltura più resiliente, e Marco Bindi, Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze, insieme a Mauro Guglielmin, Direttore del Centro di Ricerca sui Cambiamenti Climatici dell’Università degli Studi dell’Insubria, esperto di Permafrost e in particolare degli impatti che il cambiamento climatico può produrre su questo ambiente. Riconoscimenti anche per l’esperto di elettromagnetismo computazionale Roberto Graglia, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, e Giuliano Manara, Professore ordinario di campi elettromagnetici presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa. Premiati infine Giancarlo La Marca, Professore ordinario di biochimica clinica dell’Università degli Studi di Firenze e Vicedirettore scientifico dell’IRCCS Meyer, Michele Piana, Professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, Maria Sofia Randich, Dirigente di Ricerca presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Sergio Solinas, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari, Pietro Ubertini, Direttore associato di Ricerca presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Nicolò Pietro Paolo Macciotta, Professore ordinario di Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, Antonio Toscano, Professore ordinario di Neurologia presso l’Università di Messina, e Giuseppe Lepri, fondatore e presidente di Newtours Spa, storico punto di riferimento della meeting industry fiorentina.

Un riconoscimento speciale, attribuito dal Comune di Firenze, sarà assegnato a Carlo Fuortes, Sovrintendente del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, per aver dato nuova linfa a questa istituzione, rendendola un asset strategico della città che unisce cultura, turismo e mondo congressuale grazie alla sua anima polivalente. Durante l’evento, Fuortes e l’Assessore alla Cultura Giovanni Bettarini saranno impegnati in un dialogo su “La tradizione del nuovo”.

Infine, sarà assegnato da Fondazione Destination Florence un riconoscimento per i 40 anni di attività di TC Group – Tecnoconference e Gerist, che grazie alla loro professionalità e competenza svolgono un ruolo centrale nella meeting industry fiorentina.

