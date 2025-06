Comune di Firenze, firmato un protocollo contro la plastica

Firenze – Comune di Firenze e Plastic Free Onlus rafforzano la loro collaborazione nel segno dell’ambiente. È stato siglato, presso Palazzo Vecchio, il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e l’organizzazione di volontariato Plastic Free, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. A firmare l’accordo sono state la Vicesindaco e Assessora all’Ambiente Paola Galgani e la referente locale dell’associazione, Rosanna Giaquinto. Un’intesa che rinnova e rilancia la sinergia già sperimentata in passato, quando proprio Firenze fu scelta come sede della premiazione nazionale dei Comuni Plastic Free nel 2022, con la cerimonia ospitata nel prestigioso Salone dei Cinquecento.

“Questo protocollo – ha dichiarato Rosanna Giaquinto (Plastic Free) – ristabilisce un rapporto diretto con l’Amministrazione Comunale, fondamentale per portare avanti azioni concrete e condivise. Ma non vogliamo fermarci qui: l’obiettivo è coinvolgere sempre di più cittadini e associazioni, non solo come destinatari delle nostre iniziative di sensibilizzazione, ma come protagonisti attivi del cambiamento. I nostri clean up, le passeggiate ecologiche, le raccolte di mozziconi e gli eventi nelle scuole sono occasioni per prendersi cura insieme del proprio territorio”.

Giaquinto ha sottolineato anche l’importanza del ruolo del volontariato: “Con questa firma speriamo di avvicinare nuove persone alla nostra realtà, affinché sempre più cittadini scelgano di fare la propria parte e unirsi alla nostra rete. Il volontariato ambientale può essere un punto d’incontro tra istituzioni e comunità”.

Nella città di Firenze, nel solo ultimo anno e mezzo, l’associazione Plastic Free ha organizzato 10 eventi ambientali – tra clean up, raccolte di mozziconi e passeggiate ecologiche – coinvolgendo 279 volontari e rimuovendo oltre 4 tonnellate di plastica e rifiuti, a cui si aggiungono 7 appuntamenti di sensibilizzazione nelle scuole con la partecipazione di 596 studenti.

“Rafforziamo la nostra collaborazione con Plastic Free Onlus per continuare a contrastare attivamente l’inquinamento delle plastiche anche a Firenze – ha detto la vicesindaca Paola Galgani – Le sfide per la nostra città da questo punto di vista sono tante e concrete: limitare l’uso di plastica in tutti gli ambiti, rafforzare il giusto conferimento che permette di aumentare il riciclo, evitare e contrastare gli abbandoni illeciti in giro per la città. Questo protocollo d’intesa potrà aiutarci a cogliere queste sfide rafforzando ancora di più la collaborazione con cittadini e realtà del terzo settore”.

L’accordo si inserisce pienamente nella visione dell’Amministrazione guidata dalla Sindaca Sara Funaro, da sempre attenta alla sostenibilità urbana, all’educazione ambientale e al coinvolgimento civico. Firenze conferma così la propria volontà di essere una città protagonista nella lotta all’inquinamento da plastica, affiancando le realtà del terzo settore che operano ogni giorno sul territorio.