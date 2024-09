Compie 30 anni la rassegna dell’artigianato di Palazzo Corsini

Firenze – Ha la caratteristica di un fiore appena sbocciato la mappa del Giardino Corsini di Firenze allestito e pronto ad accogliere Artigianato e Palazzo, l’annuale evento che quest’anno festeggia la trentesima edizione. Dal 13 al 15 settembre 2024 lo storico spazio ospiterà il fior fiore degli artigiani e maestranze che insieme ai visitatori festeggeranno l’importante anniversario con le loro creazioni tra tradizione, contemporaneità e innovazione.

Nell’introduzione al catalogo della manifestazione Sara Funaro, Sindaca di Firenze, afferma: “Un traguardo straordinario per Artigianato e Palazzo che arriva all’edizione del Trentennale avendo ormai consolidato il proprio ruolo di protagonista nella promozione dell’alto artigianato come valore identitario per Firenze”.

L’ambizioso obiettivo del trentennale è stato raggiunto grazie alla visione lungimirante di Neri Torrigiani sostenuta dalle doti e dalla grande passione di Giorgiana Corsini, insieme all’Associazione Giardino Corsini, presieduta da Sabina Corsini che ha dato una svolta fondamentale coinvolgendo giovani talenti ed estendendo la manifestazione a livello internazionale con artigiani provenienti da diversi paesi europei.

“… il nostro impegno in tutti questi anni non si è concretizzato esclusivamente nel portare all’attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma ha voluto fortemente salvaguardare l’indipendenza delle botteghe perché parlare di “Made in Italy artigiano” significa soprattutto ricusare la globalizzazione e sviluppare la prossimità” dichiarano Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

Questa edizione vede la presenza di 100 nuovi professionisti della più alta tradizione artigiana, molti dei quali appartenenti alle nuove generazioni, che, tramandando esperienze antiche propongono una produzione in linea con le ultime tendenze di mercato. Creazioni decorative, sculture, incisioni, complementi d’arredo, accessori, tessitura, essenze e curiosità enogastronomiche nel meraviglioso giardino tra profumi floreali e pregiate essenze.

Le Scuderie di Palazzo Corsini ospitano i maestri restauratori, nell’ambito del progetto “Firenze Città del Restauro” promosso dalla Camera di Commercio di Firenze, oltre a due tavole rotonde e la mostra fotografica di Stefano Lupi.

In questo trentesimo anniversario sono tre i progetti speciali: “Galleria dell’Artigianato: 303”, 30 al cubo, una mostra collettiva di Artex, curata da Jean Blanchaert, che presenta le opere di 30 eccellenze toscane con i dieci finalisti del premio. “La Grande Bellezza” di Starhotels in collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Associazione OMA Osservatorio dei Mestieri d’Arte e Gruppo Editoriale, e una installazione Re-light “Luce alla Loggia” del fotografo Federico Minelli.

Ogni giorno, al Giardinetto delle Rose le profumerie artigiane fiorentine presentano gli incontri “Profumi in fiore” e sull’artigianato “conversazioni con…”.

In omaggio a donna Giorgiana continua l’appuntamento “Ricette di Famiglia”, per l’occasione è stato pubblicato “La dispensa di donna Giorgiana: spunti e spuntini” a cura di Annamaria Tossani con alcuni acquerelli realizzati dalla stessa donna Giorgiana. La Fondazione Ferragamo presenta il libro “Il grande telaio. Storie e segreti della manifattura tessile italiana” della giornalista del Sole 24 Ore Chiara Beghelli e del volume “Crafting Excellence” della consulente creativa Francesca Polizzi.

Per questa edizione i premi saranno assegnati all’Opificio delle Pietre Dure con il “Premio Fondazione CR Firenze”, il “Premio Perseo” all’espositore più apprezzato dal pubblico e “Premio Giorgiana Corsini” allo stand più curato, che permetterà al vincitore di partecipare gratis alla Mostra del prossimo anno.

Ingresso libero per gli under 30 grazie ad UniCoop Firenze e altre facilitazioni su artigianatoepalazzo.it

Artigianato e Palazzo – Il Trentennale

13 – 15 settembre 2024

Orario continuato 10/19,30

Firenze, Giardino Corsini

Via della Scala, 115 – Via Il Prato, 58

Per informazioni: www.artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89 – info@artigianatoepalazzo.it

In foto: Re-light “Luce alla Loggia”, installazioni di Federico Minelli. Loggia del Buontalenti. Ph. Federico Minelli