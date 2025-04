Europa federale: Spinelli, dall’ideale di Ventotene al pragmatismo di Bruxelles

In questi giorni, in Italia, si è parlato molto di federalismo europeo e, di conseguenza, di Europa. O meglio, del progetto europeo, sempre accompagnato dagli aggettivi “libera” e “unita” accanto al sostantivo Europa. Non starò qui a ripercorrere il lento processo che ha portato alla costruzione dell’Unione Europea, con tutti i suoi trattati e gli Atti Unici che ne hanno segnato la storia. Tuttavia, ho l’impressione che si continui a confondere la dottrina istituzionale del federalismo, mutuata dall’esperienza statunitense, con la teoria federalista.

Quest’ultima è anzitutto una teoria politica ed economica e, solo in ultima istanza, istituzionale. Il federalismo europeo è un’ideologia, al pari del comunismo e del liberalismo, una pratica di azione politica con i suoi teorici di riferimento: Altiero Spinelli in primis, seguito da altri, come Ernesto Rossi. Spinelli è il Marx (absit iniuria verbis) del federalismo. Ma si potrebbe anche dire che lo “spinellismo” sia stata la malattia infantile del federalismo.

Dai tempi del Manifesto di Ventotene fino alla sua esperienza nel Club del Coccodrillo e al Progetto di Trattato di Unione Europea, Spinelli ha modificato – e non poco – la sua visione teorica del cammino politico verso il federalismo. Basterebbe leggere la sua autobiografia “Come ho tentato di diventare saggio” per rendersene conto. C’è uno Spinelli giovane e sognatore, prigioniero politico a Ventotene durante la guerra, e uno Spinelli maturo e istituzionale: Commissario europeo, parlamentare europeo e deputato della Repubblica Italiana nelle file dei mitici Indipendenti di Sinistra.

Tra questi due momenti della sua vita c’è un evidente salto teorico. Lo Spinelli giovane parla di attualismo federalista (l’azione politica), della crisi dello Stato-nazione come momento d’avvio del processo e della priorità strategica della Federazione europea rispetto al rinnovamento dello Stato-nazione. Il suo piano è internazionale: Spinelli sogna e disegna addirittura la Federazione mondiale. Lo Spinelli maturo, invece, si confronta con i problemi della cessione della sovranità nazionale, della trasformazione democratica della Comunità Europea e dell’elaborazione di una Costituzione europea. Questa volta, il piano è misto: nazionale ed europeo.

Bisognerebbe partire da questa doppia chiave di lettura per capire, soprattutto, da che parte stiamo andando. Il federalismo è una potente miscela di idealismo e realismo. Dopo il mezzo flop della manifestazione romana di Michele Serra, mi chiedo: davvero si è capito cosa significa la parola Europa?

Spinelli ed Ernesto Rossi

Per Altiero Spinelli, il federalismo è un criterio di conoscenza e di azione che, tuttavia, riuscì a realizzare solo in parte. Creò nuove categorie della politica, un vero e proprio paradigma inedito. L’unità europea non poteva essere il risultato di un processo storico, ma il prodotto dell’impegno politico di un gruppo di uomini. A un certo punto della sua vita, però, questo percorso si arrestò.

Questa prospettiva lo distingue da Ernesto Rossi che, sebbene ai tempi del confino a Ventotene condividesse alcune linee abbozzate del “paradigma spinelliano”, nel suo più importante lavoro sul federalismo, Gli Stati Uniti d’Europa – pubblicato a Lugano nel 1944 con lo pseudonimo di Storeno – ne prende le distanze.

Rossi concepisce il federalismo come una tecnica costituzionale di organizzazione del potere. Per Storeno, esso rappresenta un metodo per eliminare i conflitti armati tra gli Stati che hanno stipulato il patto federale. La Federazione, dunque, sottraendo agli Stati membri la sovranità militare, acquisisce il potere di impedire la guerra. Entro i propri confini federali.

Il punto di vista di Rossi è quello della pace armata, o meglio, delle sue conseguenze. Egli evidenzia come la divisione dell’Europa in Stati sovrani costituisca un ostacolo insormontabile alla piena realizzazione degli ideali di libertà e uguaglianza. In questa prospettiva, nel suo libro luganese descrisse l’incompatibilità tra l’organizzazione dell’Europa in Stati nazionali e i principi della democrazia e del socialismo.

Per Rossi, dunque, il federalismo è una forma di pensiero politico subordinata all’ideologia: il completamento logico di un liberalismo radicale o di un liberalsocialismo, e non un criterio di azione politica autonoma – ovvero, il paradigma di Spinelli. Di Rossi, Spinelli disse infatti che egli “non ha mai nemmeno sospettato” che l’autonomia fosse la vera natura del federalismo.

Spinelli e Adriano Olivetti

Una storia europeista è quella che, negli anni ’50 del secolo scorso, vide duellare due grandi del pensiero federalista: Altiero Spinelli e Adriano Olivetti. Il primo era impegnato nel Movimento Federalista Europeo, il secondo nel Movimento Comunità. Ciò che caratterizza il federalismo di Spinelli e lo differenzia da quello utopistico (o integrale) di Olivetti sta proprio nel fatto che il primo ritiene impossibile avviare la realizzazione del disegno federalista senza aver prima abbattuto le sovranità nazionali.

Adriano Olivetti, nel saggio Società, Stato, Comunità (1952), si distinse invece per una concezione del federalismo non solo istituzionale, ma anche economica, sociale e filosofica. Per l’ingegnere di Ivrea, il federalismo si fonda sul concetto di “crisi della civiltà”, il cui progetto politico consiste nella riforma globale della società. Di conseguenza, i federalisti “integrali” hanno sempre sostenuto che la lotta per cambiare le istituzioni politiche fosse insufficiente e hanno insinuato il dubbio che il risultato della Federazione europea non sarebbe stato necessariamente una società più libera e giusta.

Sono anche gli anni in cui Jean Monnet presenta il suo Memorandum (1950), nel quale formula la proposta di creare la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, la nonna dell’Unione Europea. Spinelli si ritrovò tra capo e collo la gatta da pelare dei federalisti “integrali” proprio nel momento in cui prendeva avvio il primo processo federalista europeo. Accusò Olivetti di voler sostituirsi alla provvidenza e di non comprendere il momento storico.

A causa di questo atteggiamento, i federalisti utopisti non profusero un impegno adeguato nel perseguire l’obiettivo della Federazione europea e, di fatto, finirono per subire la politica di unificazione europea promossa dai governi, i quali, per definizione, non mettono in discussione le sovranità nazionali. Entrambe le componenti, però, trascurarono la questione dei rapporti di potere che occorreva modificare per far trionfare il progetto federalista.

Sia Spinelli, che guardava al crollo della sovranità nazionale, sia Olivetti, che auspicava l’alternativa federalista come un capovolgimento della realtà sociale, non si accorsero dell’avanzata dell’Europa intergovernativa, ovvero della realizzazione istituzionale di tutto ciò che, seppur divisi, stavano combattendo.

Spinelli e Mario Albertini

Mario Albertini, nel suo Lo Stato nazionale (Guida editori, 1958), sostiene che la nazione non sia soltanto un idolo sanguinoso – quello che ha fatto più morti nella storia – ma anche un vero e proprio rompicapo sul piano delle idee. Una descrizione calzante, soprattutto quando anche uno Stato federale, come gli Stati Uniti, finisce per comportarsi esattamente come uno Stato nazionale. La parabola del federalismo negli USA, infatti, è una miscela di autoritarismo, nazionalismo con tratti isolazionisti e militarismo. La superpotenza persegue un disegno di dominio mondiale, rivelando così i limiti del federalismo quando è confinato in un solo Paese: una Federazione che imbocca la strada della politica di potenza.

Per Altiero Spinelli, la violenza e i rapporti di forza tra gli Stati hanno perso la loro natura conflittuale, ma solo all’interno della Federazione. Le dinamiche internazionali si sono trasformate in relazioni giuridiche. In altre parole, la ragion di Stato – prodotto della divisione del mondo in Stati sovrani – cessa di operare quando viene imbrigliata dalle istituzioni federali. Spinelli, grande seguace di Kant, riprende il merito del filosofo tedesco nell’aver definito il fine ultimo del federalismo: un governo mondiale con il potere di “mettere fine a tutte le guerre e per sempre” e di realizzare la “pace perpetua”.

Il cammino è irto di difficoltà, e oggi sembra quasi un’utopia. Tuttavia, è grazie a Mario Albertini se si è avviata un’esplorazione sistematica del pensiero di Spinelli da questa prospettiva, mettendo in relazione Proudhon, Kant e i Federalist Papers – il primo commento alla Costituzione degli Stati Uniti – con il Manifesto di Ventotene. Albertini evidenzia la dimensione globale del pensiero federalista di Spinelli, spesso dimenticata o non compresa dalla cultura nazionale.

Il federalismo è, dunque, un’ideologia con un proprio valore di riferimento (la pace), una sua struttura (le istituzioni federali) e un suo aspetto storico-sociale (il superamento della divisione dell’umanità in nazioni e classi). Scrive Eugenio Colorni nella celebre introduzione al Manifesto di Ventotene: “Il nostro augurio è che possano suscitare fermento di idee e che, nella presente atmosfera arroventata dall’impellente necessità dell’azione, portino un contributo di chiarificazione che renda l’azione sempre più decisa, cosciente e responsabile”.

In conclusione, rimane soltanto da segnalare che alla fine hanno vinto lo Stato-nazione e l’Europa intergovernativa.