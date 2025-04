The Brutalist: un titanismo creativo  con la passione per il cinema

Con un percorso ben diverso da quello di Emilia Perez , anche The Brutalist alla notte degli Oscar aveva incassato 10 nomination , e alla fine, delle principali statuette rispetto alle sue aspettative di opera monumentale ( come è stata subito valutata per dimensioni e ambizione) , ne ha portato a casa solo quella per il miglior attore (Adrien Brody) , oltre alla miglior fotografia (davvero magniloquente, girata in pellicola 70 mm) e miglior colonna sonora originale. Ma rispetto a Emilia Perez il suo problema non era- come nel film di Audiard, l’equivoco mediologico sul suo valore cinematografico cortocircuitato con “valori” astratti ideologici in una grande abbacinazione collettiva che ha investito in toto critica, pubblico, social – ma il proprio speciale titanismo di The Brutalist che ha ansimato con non poche falle a svilupparsi in modo efficace per esprimere le intenzioni artistiche dell’autore rispetto a tutte le tematiche che intendeva affrontare, risultate come ingorgate. Ma è anche l’autore in sé, Brian Corbet, enfant prodige americano wasp dell’Arizona, lontano dai centri culturali USA, a meravigliare sia per la sua età (ancora 36nne) che per la passione vorace che lo anima nel fare cinema di livello sempre più autoriale, e ancora , per come ha fatto, in solo poco più di tre lustri di vita, ad accumulare così tante esperienze e percorsi cinematografici significativi sia come attore prima adolescente , poi giovane , per film e registi di grande spessore, e poi da un decennio come regista lui stesso e autore a tutto campo, e sia infine per la sua capacità e tenacia nel cercare finanziamenti importanti e attirare collaborazioni di prestigio nei suoi già tre lungometraggi.

Se nella sua biografia lo si potrebbe immaginare figlio d’arte, o facilitato per censo e capitali a disporre di una carriera e di un percorso così ambiziosi, si rimane delusi, poiché si trova solo che è stato cresciuto da una madre single , di mestiere intermediaria per mutui ipotecari che , quando Corbet era ancora ventenne ha perso il lavoro per il tracollo della sua Public Company nella crisi finanziaria Usa (e poi mondiale) del 2008, e quindi lui ha dovuto autofinanziarsi ancora di più in vari ruoli attoriali e come sceneggiatore. Grande passione cinefila fin da dodici anni con Tarkovskij e Dreyer come riferimenti , a 13 già era protagonista in un cult di formazione come Thirteen , e in Mysterious Skin, a 17 anni con Michael Pitt era uno dei due giovani inquietanti killer nella versione americana dello sconvolgente Funny Game di Haneke ,e poi in Melancholiadi Von Trier.

A partire dal 2014 si è dedicato definitamente alla carriera di regista e sceneggiatore e nel 2015 a Venezia esordisce con L’infanzia di un capo ( tratto da un racconto di Sartre, e ambientato tra le due guerre mondiali) vincendo il Leone del futuro come opera prima e il presidente della Giuria Jonathan Demme lo paragona all’esordio di Orson Welles. Nel 2018 , ancora a Venezia Vox Lux ,con Natalie Portman, che parla anch’esso come adesso The Brutalist di un’esistenza che emerge in carriera dopo essere scampata alla morte : in questo caso di una ragazza scampata con traumi a una strage di studenti tipo Columbine divenuta una pop star problematica e vulnerabile e l’analogia con The Brutalist è con l’immaginario architetto Lazlo Toth , scampato lui a un campo di sterminio nella Shoah . Anche Vox è ispirato molto a un grande opera come L’uomo senza qualità di Robert Musil e anch’esso è ricco di intuizioni cinematografiche e riferimenti colti e cerca con varie difficoltà di giostrarsi su troppo terreni.

Corbet è inoltre dal 2012 legato sentimentalmente- e ha una figlia- con la regista e sceneggiatrice norvegese Mona Fastvold (The sleepwalker (2014) , Il mondo che verrà 2020) con cui co-sceneggia tutti i suoi film.

The Brutalist ha evidentemente tratto riferimento dal libro di Any Rand La fonte meravigliosa , 1943 , da cui il film omonimo nel 1949 di King Vidor con Gary Cooper che interpreta un architetto,Howard Roark , ispirato a Frank Lloyd Wright, il padre dell’ architettura organica , che deve lottare a tutti i costi per conservare il disegno ideale del suo progetto ,come analogamente, strenuamente e disperatamente farà Toth in tutto The Brutalist.

The brutalist già nel titolo , peraltro oscuro ai più, si propone , al di là del significato dello specifico movimento architettonico, come opera – mondo richiamando il respiro Il Petroliere di T.A. Anderson e I giorni del cielo di Terence Malick, ma il brutalismo è insito anche nella parabola umana che vuol essere affresco storico-sociale , dell’architetto ungherese Lazlo Toth che , scampato alle sterminio dello Shoah , cerca di sublimare coi suoi progetti l’orrore della condizione esistenziale che lo accompagnerà per tutto il travagliato percorso dal suo arrivo in America: Toth è l’epitome, secondo Corbet, del classico ebreo errante, alla continua ricerca della sua Terra promessa nella visionarietà della sua architettura, che soltanto nell’epilogo si dispiegherà nel 1980 a alla Prima Mostra internazionale d’Architettura nella Biennale d’arte di Venezia con lui ormai in sedia a rotelle, e in decadenza cognitiva, in una retrospettiva sulle sue opere presentato da sua nipote, Zsofia, allora nel 1947 adolescente traumatizzata, poi sua erede spirituale. E fin dall’inizio potentissimo e fosco, uscito da un inferno di masse profughe , onirico oscuro e fumante , come se ancora l’incubo continuasse in una scena de Il figlio di Saul , ecco già perturbante mostrarsi nella livida mattina del 1947 una statua della Libertà di traverso come a preavvisarlo della beffa atroce che si propina davanti a quest’uomo fragile, piegato di dentro, impotente, eppur bramoso di una nuova vita nella sognata terra delle opportunità.

Il film di Corbet si prefigura fin dall’inizio come una grande metafora del rapporto asimmetrico tra Europa e America , un rapporto di sfruttamento di prevaricazione , nato da una fascinazione del ricco mecenate Van Buren ( uno straordinario wellesiano Guy Pierce) e Ladzo Toth ( L’Adrien Brody che continua idealmente dopo il pianista la sua parabola nel dopoguerra nell’ America delle terra promessa e nella disillusione di uno strupro ( metaforico, ma anche crudamente vero come vedremo verso la fine). Con simili premesse si comincia a sperimentare un senso d vertigine , troppa carne al fuoco , verrebbe da dire. Eppure Il film ci offre immagini potenti e avvincenti e non si può dire noioso né pesante. Si vede che dietro c’è un’intuizione cinematograficamente autentica, un’urgenza espressiva che vuole dispiegarsi in racconto filmico di autore. La suggestione tra luce filtrata dalle fessure e le soluzioni degli spazi geniali e funzionali della meravigliosa biblioteca cilindrica per Van Buren , coi libri sulle parete curvilinea e la poltrona col leggio , l’attesa delle sorpresa e poi il violento rifiuto iniziale e frustrante da parte del proprietario è già di per sé un piccolo capolavoro di un modo di catturarci come spettatori in un gioco non scontato e sorprendente : si vede che Corbet con la macchina da presa a mano che tallona a mano febbrilmente i suoi personaggi e non solo i grandi spazi e scenari in cui li muove , non vuole fare cinema su standard abusati , e infatti poi il mecenate , seppur tardivamente , gli squaderna davanti foto e articoli sulla sua arte da talento del Bauhaus , di cui si è documentato attentamente, e gli affida il grande progetto di un grande spazio polifunzionale e aggregativo intitolato alla memoria della madre ; che Toth costruirà usando il calcestruzzo a nudo nella essenzialità dell’architettura brutalista che mette in mostra volutamente le strutture portanti delle costruzioni in un disvelamento di realtà senza orpelli che supera così anche il modernismo.

Il film è pieno di strade imboccate a perdifiato riprese sempre dalla mdp a raso zero come una continua lingua di fuga in una corsa verso la meta che non si può fermare mai; mentre in campo lunghissimo si riprende il treno che trasporta il materiale dell’impresa e che poi deragliando esploderà e che porterà la fine del sogno con Von Buren , il quale fa saltare almeno per il momento il progetto giacché il suo profitto ingiusto salta per aria come i lavoratori non tutelati; e ancora le prime immagini dell’incantamento sui marmi di Carrara dove si cerca il meglio per l’altare della cappella cristiana commissionata da Van Buren , che ci trattiene rapiti in un candore bianco e verde in contrasto col cielo, divenuto magico e coglie il senso del sublime; sono tutte immagini che mostrano l’attitudine del regista a non volere seguire schemi mainstream. La meraviglia della pellicola a 70 mm apre spazi e orizzonti dove profondità di campo e visione panoramica ci mostrano la differenza tra le cartoline dei promo turistici e chi invece ha un punto di vista scopico più determinato a cogliere il movimento impercettibile e le sfumature di colore cangiante ; che diventano significanti di sentimenti ribollenti con le speranze infrante e l’ineluttabilità di una condizione esistenziale di non integrazione e di separatezza paranoica : “ Lo vuoi capire che questi alla fine non ci vogliono !” urla a un certo punto Toth/Brody alla moglie Felicity Jones ; anch’ella scampata alla shoah, e piagata dal quest’esperienza, ma che affronta l’inserimento nel Nuovo mondo con positività diversa dal marito, verso cui prova sofferenza e insoddisfazione sentimentale, rispetto agli incubi che lo torturano e alla scimmia eroinomane che lo rode. E anche raccontare la storia della genesi di Israele vista dalla comunità di immigrati ebrei della Pennsylvania, dove un diritto di sopravvivenza prevale sulla sopravvivenza di un altro popolo è una narrazione confusa ; così anche il trasferimento in Israele anni dopo della nipote Zsofia col marito appare come una fuga in avanti e una sconfitta rispetto alla non accettazione dell’ America matrigna che tanto promette e invece ti divora.

Certo temerario è seguire questa parabola di Brody come un progressivo calarsi nelle spire dell’eroina e dell’autodistruzione e tenere questo registro porta anche a grossolani momenti di caduta dove non c’è più linea di confine tra la metafora e il cattivo gusto , come nello stupro nei meandri notturni delle cave di Carrara o nella provocazione di Van Buren fatta a Toth per umiliarlo davanti alla moglie con lanciargli una moneta di scherno. La sovrapposizione di registri diventa dissonante con il tono del film verso la fine la storia e assume le tinte e le accelerazioni convulse di un melodramma alla Douglas Sirk, con la scena madre della moglie che piomba da sola alla cena dei Van Buren e all’impiedi veemente accusa il magnate di essere uno stupratore , viene da questi cacciata via, e trascinata fuori dagli altri commensali , e il racconto si fa confuso e non risolto con la improvvisa sparizione subitanea e mai chiarita di Van Buren ( suicidio metaforizzato?) e la sua ricerca invano nella notte nelle gallerie sotterranee volute da Toth e che sono anche la proiezione allucinata di un continuo esorcizzare l’oppressione dei campi di sterminio. Alla fine è come se Corbet straripasse il suo talento di creatore di immagini e azioni magiche , ma che gli mancasse ancora quella compattezza organica per diventare un completo grande autore cinematografico.

Rispetto ad un maeestro come Audiard per esempio , ha solo la metà dei suoi anni, e l’ambizione sana di crescere ancora e di non accontentarsi di soluzioni di moda o di cassetta . Alla fine di una comunque straordinaria costruzione titanica di 3 ore e mezza , come The Brutalist , c’è un altro aspetto da considerare nel percorso del regista : dal momento della crisi economica della madre , questi ha dovuto per far ricorso ancor al suo mestiere di attore e capacità di sceneggiatore : ma lo ha fatto sempre con grandi registi dei quali ha detto che li ammirava tanto “che sarei stato felice di lavare i pavimenti sui set dei loro film solo per vederli all’opera. Figuriamoci godere del rapporto privilegiato che condividono attore e regista”. E si parla di registi e film come Olivier Assayas ( Sils Maria), Mia Hansen-Love ( Eden), Ruben Oslund ( Forza Maggiore) , oltre ai già citati e inseguiti Hanecke e Von Trier, cui si propose sin dagli inizi, con la sua passione e precoce competenza. E ancora in proposito Corbet aggiunge ; “ E’ strano che io abbia continuato a recitare così a lungo , perché per anni nono ho fatto altro che parlare di come avrei smesso e fatto il regista”. Una determinazione così forte , e titanica anche questa, nel perseguire l’idea di fare cinema ‘in purezza’ solo incrollabilmente come opera d’arte , in tempi come questi è cosa assai rara e Corbet potrebbe ancora farcela a sviluppare i suoi talenti e a orientarli in qualcosa di ancora più compiuto e straordinario.