Carrai a fine mandato, Giani: “Opportuno trovare un’altra figura”

Firenze – Marco Carrai, console onorario di Israele, è a fine mandato del suo incarico di presidente della Fondazione Meyer. E non sarà rinnovato nel ruolo. L’ipotesi viene lanciata, nel corso di un’intervista a Novaradio, dal presidente regione male uscente Eugenio Giani, candidato dal campo progressista alle prossime amministrative.

Un’ipotesi lanciata con l’avvertenza che il governatore regionale non ha alcun ruolo nella nomina dell’apice della Fondazione. Un’ipotesi che tuttavia potrebbe tranquillizzare rispetto alle critiche rivolte al console onorario di Israele per motivi di “opportunità “.

L’ipotesi formulata dal governatore della Toscana potrebbe risolvere la questione, anche se non di stretta pertinenza al ruolo svolto da Giani: “Quando si esaurirà fra pochissimi mesi quell’incarico è opportuno che si abbia un’altra figura che possa tranquillizzare rispetto al sentimento complessivo, ma è evidente che non è una nomina che fa il presidente della Regione. Quindi non è a me che deve essere rivolta questa richiesta”.