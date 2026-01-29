Carnevale: a Viareggio sfilano i più grandi carri allegorici del mondo

Viareggio – Dal 1 al 21 febbraio sfilano sui Viali a Mare i carri allegorici più grandi del mondo Arte, spettacolo, stupore, magia. Il Carnevale di Viareggio torna nel 2026 con l’energia creativa che da oltre 150 anni lo rende uno dei grandi eventi culturali italiani. Ogni anno richiama più di 600mila visitatori da tutto il mondo, attratti dai celebri giganti di cartapesta: monumentali opere allegoriche che trasformano la satira e l’allegoria in un linguaggio visivo in grado di raccontare il presente con ironia, forza teatrale e immaginazione.

I carri allegorici, vere macchine sceniche viaggianti, sono il cuore delle sei sfilate sui Viali a Mare — in programma il 1, 7, 12, 15, 17 e 21 febbraio — durante le quali sfileranno 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo e 8 maschere isolate.

Ogni costruzione è un universo narrativo: dietro le colossali figure che dominano il Lungomare lavorano squadre di artisti e creativi, affiancati da centinaia di figuranti che con costumi, coreografie e musiche originali animano la scena, trasformando ogni carro in un’esperienza immersiva e coinvolgente. Oltre alle sei sfilate, Viareggio vive il suo Carnevale anche di sera nelle tradizionali Feste Rionali, che animano i quartieri con musica, balli e gastronomia tipica, proponendo l’anima popolare e conviviale del Carnevale. A completare il programma torna il Fuori Corso, il cartellone di appuntamenti culturali che nel 2026 esplora il tema del colore.



Mostre, performance e incontri costruiscono un percorso che si concentra al Museo del Carnevale, in Cittadella, e attraversa i tre colori di Burlamacco, icona della manifestazione. Il Carnevale di Viareggio ogni anno sorprende, coinvolge e invita a tornare per scoprire cosa saprà immaginare, ancora una volta, la fantasia viareggina.



CARNEVALE DI VIAREGGIO 2026 – i numeri : 6 Corsi Mascherati 1, 7, 12, 15, 17, 21 febbraio,

9 carri di 1ª categoria, 4 di 2ª, 8 mascherate, 8 maschere isolate, 1 Concerto di inaugurazione,

3 Mostre temporanee (Napoli, Viareggio, Stazzema), 13 Feste Rionali notturne