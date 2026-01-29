Referendum: la riforma distrugge l’autogoverno dei magistrati

Abbiamo appreso che il Comitato per il NO è stato denunciato per diffusione di notizie false e tendenziose per avere esposto alcuni manifesti in cui si afferma che il potere politico intende controllare la magistratura. E’ falso – dicono i denuncianti – nella riforma non c’è scritto. Ci mancherebbe altro, queste cose non si scrivono, semmai si fanno, se ci si riesce. Ma nelle interviste qualche volta si dicono. Pensate alla Meloni che ha dichiarato che “con la riforma cesserà questa intollerabile invadenza dei giudici”. Oppure al Ministro Nordio che ha rimproverato alla segretaria del PD Schlein di “non capire che questa riforma giova anche al PD, quando sarà al Governo”.

Quanto al testo della riforma governo e centro-destra sottolineano di avere lasciato intatto l’art. 104 della Costituzione: “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Vedete – aggiungono – la riforma continua a garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’intera magistratura.

Certo, il principio è ribadito. Ma la realtà non vive di principi astratti ma di concrete attuazioni del principio enunciato. E infatti l’art. 104, dopo avere affermato il principio, dettava negli altri commi le regole per rendere effettivo l’autogoverno dei giudici, evitando qualsiasi intervento di altri poteri nella organizzazione e nella carriera dei giudici.

Stabiliva prima di tutto che i giudici si governassero da soli eleggendo i membri del CSM che, insieme ad una minoranza di professori e avvocati nominati dal Parlamento, potessero decidere tutto ciò che riguardava i magistrati: le nomine, l’avanzamento in carriera, il conferimento degli uffici direttivi, i trasferimenti e la giustizia disciplinare, cioè il rispetto delle regole cui si deve attenere il magistrato durante il suo servizio.

I membri del CSM vengono eletti ogni 4 anni sulla base del confronto di idee, delle discussioni e delle contrapposizioni tra i magistrati, organizzati in correnti, che elaborano proposte, progetti e discutono pubblicamente delle diverse opzioni necessarie per autogovernarsi. La campagna elettorale delle correnti per il CSM consente il confronto e anche la scelta dei candidati che secondo i magistrati sono in grado di rappresentarli.

Ebbene, questo meccanismo di autogoverno indipendente da pressioni esterne, viene completamente smantellato dalla riforma.

Innanzitutto non ci sarà un unico CSM che governerà tutti i magistrati, ma due: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Ora, quando si smembra in due un organismo che rappresenta l’intero ordine giudiziario, si indeboliscono inevitabilmente i due tronconi della rappresentanza, che rifletteranno ciascuno solo una parte dell’ordine giudiziario.

Ma, perché non si siano dubbi sullo svuotamento della rappresentanza effettiva dei magistrati, si dispone anche che i due CSM siano composti di magistrati estratti a sorte e non più eletti dai colleghi. I laici invece, cioè i professori e gli avvocati, sono sorteggiati tra gli appartenenti ad un elenco votato dal Parlamento che sceglie con evidenti criteri politici.

Dunque due terzi dei componenti di ogni consiglio saranno eletti tra tutti i giudici e i PM, mentre i membri laici saranno scelti dalla maggioranza politica del momento. E’ bene precisare che in nessuna parte del mondo i componenti di un organo di rilievo costituzionale sono scelti a sorte: il sorteggio é infatti un sistema non democratico che impedisce la scelta dei propri rappresentanti .

Non si deve pensare che questa scelta sia fatta a caso. La giustificazione del Governo è che è necessario azzerare l’influenza delle correnti nel governo della Magistratura, perché le correnti sono state coinvolte in episodi di corruzione. Sarebbe come dire che dopo Tangentopoli bisognava sciogliere i partiti. E’ evidente che per eliminare le cadute del costume democratico, il rimedio non è eliminare la democrazia, ma le cause della corruzione e del malcostume.

Ma la ragione vera dell’introduzione del sorteggio è quella di impedire che i magistrati si governino autonomamente, impedendo il confronto delle posizioni e la scelta di quelli che la maggioranza dei magistrati ritiene più adatti per il governo dell’ordine giudiziario. Il sorteggio assicura che non ci sarà nessuna reale rappresentanza dei magistrati. I sorteggiati non devono rispondere a nessuno perché non rappresentano nessuno. Anzi facilmente saranno preda di oscuri interessi, di lobby imprevedibili e oscure, esposti a pressioni da parte della politica o di centri di potere ai quali i singoli non avranno la forza di opporsi.

I laici, al contrario, sono scelti dalla politica con logiche inevitabilmente di parte e, sebbene siano minoranza, possono compattarsi a difesa di interessi che sono inevitabilmente politici. Sarà sufficiente che qualche togato, isolato completamente dalla base dei colleghi, condivida le posizioni dei laici, per porre l’autogoverno sotto l’influenza del potere politico. Questo dunque è il risultato della distruzione del sistema di autogoverno operata dalla riforma di cui si discute. Si tratta di uno spossessamento silenzioso dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario, sostituite con l’influenza politica dei laici negli ambiti più delicati del governo dei magistrati.

Un altro aspetto fondamentale dell’autogoverno è quello disciplinare. Tutti gli ordini professionali conservano al loro interno il potere disciplinare e irrogano le sanzioni per le violazioni della deontologia professionale: ingegneri, medici, commercialisti e architetti amministrano la giustizia disciplinare senza l’intervento di organi esterni. Finora anche il CSM ha fatto lo stesso, dal momento che il profilo disciplinare è uno dei più delicati dell’autogoverno. Ma la riforma Meloni-Nordio sottrae all’autogoverno dei CSM questa delicata funzione e la affida all’Alta Corte di Giustizia. La quale è formata da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 sorteggiati in un elenco di nominati dal parlamento e 9 sorteggiati tra magistrati con 20 anni di anzianità che facciano, o abbiano fatto, parte della Corte di Cassazione.

Un giudice disciplinare al di fuori degli organi di autogoverno contrasta con il divieto di istituire giudici speciali, ancora contenuto nell’articolo 102 della nostra Costituzione. In questo caso si tratta di un giudice con una forte connotazione politica in grado di condizionare giudici e PM. Non solo per la presenza dei membri di provenienza politica, ma soprattutto perché i membri togati saranno sorteggiasti tra i magistrati con funzioni di legittimità. Non solo dunque il sorteggio, ma un ritorno alla gerarchia della Corte di Cassazione che abbiamo conosciuto fino agli anni 60 e 70. Il potere disciplinare diventa così occasione per il ripristino di un controllo e di un’influenza sui comportamenti e sulle opinioni dei magistrati ‘inferiori’, con concrete possibilità di condizionare non solo i comportamenti dei magistrati, ma anche le loro pronunce giudiziarie.

Si deve anche notare che l’Alta Corte finisce per essere l’unico giudice disciplinare per giudici e PM. Ma non dovevano essere separati, perfino nei locali degli uffici, nel concorso, nella carriera, evitare perfino di vedersi al bar? Si è gridato che senza questa separazione, non si avrebbe mai un giudice davvero terzo, equidistante dalle parti, inevitabilmente destinato ad intendersi col collega PM. E ora mischiamo insieme giudici e PM durante lo svolgimento di una dei più delicati momenti dell’autogoverno, quello disciplinare, che può davvero condizionare il comportamento di giudici e PM, costringendoli ad adeguarsi a modelli di comportamento elaborati al di fuori delle logiche di autogoverno della magistratura?

Mi pare che gli articoli della riforma portino ad una conclusione: i magistrati non saranno più garantiti nella loro indipendenza, perché non possono più autogovernarsi secondo le loro scelte, essendo stati privati della facoltà di indicare chi dovrà rappresentare la loro volontà e le loro idee. Inoltre saranno privati del potere di valutare all’interno del loro ordine le violazioni disciplinari commesse dai loro colleghi, come accade invece per tutti gli ordini professionali.

E’ stato detto più volte che definire la riforma costituzionale della Magistratura con l’etichetta separazione delle carriere, è una truffa delle parole. Ma certamente con la riforma Nordio, si finge di volere “solo separare” le carriere dei magistrati – in particolare di quelli penali –, ma in realtà si va oltre la ridefinizione dell’assetto organizzativo della magistratura e si incide fortemente sulla sua autonomia e indipendenza.

Vorrei ricordare come nel nostro ordinamento già si era già disposta, – senza alcuna revisione costituzionale – con legge ordinaria, questa “separazione” tra chi svolge funzione di giudice e chi svolge funzioni di PM e, anzi, dopo la c.d. riforma Cartabia, persino con un eccesso di rigidità, che rende oggi praticamente raro il caso di passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa.

La critica alla riforma Nordio investe una questione più ampia e più profonda:il ruolo della giurisdizione all’interno delle democrazie costituzionali contemporanee, in una fase storica segnata da un crescente braccio di ferro tra potere politico e gli organi di garanzia. Anzi, questa tensione nel nostro Paese risale agli anni Novanta e dopo l’esplosione di “Tangentopoli” ha conosciuto, tra leggi ad personam e interventi della Corte costituzionale, il suo culmine con l’ascesa e la caduta del “berlusconismo”, dal 1994 al 2013. Quel che si può dire con certezza è che negli ultimi anni, anche in altri paesi formalmente democratici (è incredibile quello che accade negli Stati Uniti dopo la seconda elezione presidenziale di Trump), si è affermatauna tendenza che guarda con sospetto agli organi indipendenti, alle istituzioni di controllo, alle forme legali di limitazione del potere politico. Questa tendenza non si manifesta attraverso violazioni clamorose dell’ordine costituzionale, ma mediante interventi graduali, apparentemente settoriali, che finiscono però per svuotare dall’interno le garanzie democratiche.

In questo senso, la riforma Nordio è un intervento che incide su uno dei luoghi più delicati dell’equilibrio costituzionale: la funzione giurisdizionale e, in particolare, il momento in cui lo Stato esercita obbligatoriamente l’azione penale attraverso i pubblici ministeri, secondo l’art. 112 della nostra Costituzione. Se ci fate caso, il bersaglio della riforma non é il buon funzionamento della giustizia,ma la collocazione del pubblico ministero, cioè il soggetto che, secondo la Costituzione, promuove l’accertamento delle responsabilità penali in modo autonomo e indipendente dal potere politico.

La riforma Nordio si inserisce, dunque, in un clima culturale e politico che cerca di rendere meno efficaci i poteri di controllo legale e di garanzia. Il controllo dei giudici viene sempre più spesso presentato come un intralcio all’azione politica, come una forma di “invadenza” indebita, come un limite illegittimo imposto alla volontà popolare che esprime i propri rappresentanti. (‘Abbiamo vinto le elezioni, abbiamo il diritto di governare senza intralci…’ : è il consueto ritornello della Presidente Meloni)

Questa narrazione è particolarmente violenta quando si innesta su vicende giudiziarie che coinvolgono figure politiche di rilievo. In questi casi, il processo penale viene presentato non come normale esercizio della legalità, ma come un atto politico mascherato, come interferenza dei giudici nella lotta politica democratica. Si costruisce così una contrapposizione tra consenso elettorale e controllo giurisdizionale, come se avere vinto le elezioni potesse costituire una forma di immunità rispetto alla legge.

La Costituzione repubblicana, al contrario, si fonda sull’idea che il potere politico debba essere sottoposto al controllo di legalità proprio perché non è sufficiente avere il consenso popolare per sottrarsi ai vincoli che la legge prescrive. Indebolire l’autonomia della magistratura, e in particolare quella del PM, significa incidere su questo potere, nel punto in cui è più esposto, quando cioè si deve indagare sul mondo politico.

La riforma Nordio viene falsamente presentata come una riforma in grado di modernizzare e rendere più efficiente il processo penale, ma in realtà non contiene nessuna misura che renda migliore il servizio giustizia. Anzi, incide selettivamente sulla magistratura requirente, cioè sull’anello della magistratura penale che ha storicamente esercitato un controllo effettivo anche sui livelli più alti del potere, mettendo sotto processo membri del governo e parlamentari.

Gli slogan che accompagnano la riforma –separazione delle carriere, completamento del modello accusatorio secondo l’art. 111 della Costituzione, lotta agli errori giudiziari, ecc.– svolgono una funzione politica:finiscono per oscurare la vera posta in gioco che è lo scassinamento della Costituzione in materia di autogoverno dei giudici. In questo senso, la riforma Nordio non costituisce una risposta alle disfunzioni del sistema giudiziario, ma appare come una “rivincita” nella lunga partita tra politica e giurisdizione, giocata con spregiudicatezza sul terreno della revisione costituzionale, che non dovrebbe mai essere terreno di lotta politica, ma di scelte di valore destinate a durare nel tempo. Pensate con quali modalità è stata avviata e condotta in sede parlamentare l’approvazione del disegno di legge costituzionale presentato dal governo, approvata senza neppure un minimo apporto, non solo dell’opposizione, ma della stessa maggioranza: tutto il contrario di quello ‘spirito costituente’ che dovrebbe essere comune a maggioranza e opposizione e che Piero Calamandrei diceva necessario per mettere mano a qualsiasi riforma della Costituzione.

La separazione delle carriere apre uno spazio di incertezza che consente, in prospettiva, una modifica radicale della collocazione del pubblico ministero: cioè il passaggio da magistrato afunzionario, da soggetto autonomo a soggetto inserito in una catena di responsabilità politiche, governate da altri.

Nelle democrazie poco liberali, dall’Ungheria alla Polonia, alla Cecoslovacchia, il controllo della giurisdizione non avviene mai attraverso la sua abolizione, ma attraverso la sua progressiva perdita di efficacia. La riforma Nordio rischia di rappresentare un primo passo in questa direzione, indebolendo uno degli organi che più efficacemente hanno garantito, nel nostro ordinamento, l’eguaglianza di tutti davanti alla legge. La difesa dell’unità della giurisdizione e dello status costituzionale del pubblico ministero non è una battaglia della corporazione dei magistrati, che non hanno interessi personali o di categoria da difendere in questo passaggio. È, piuttosto, la difesa di di un’idea di democrazia costituzionale nella quale il potere politico “accetta” di essere limitato dal diritto. Perché solo il limite del diritto uguale per tutti, politici compresi, è in grado di garantire la libertà e l’eguaglianza di ogni cittadino.

In questa fase storica segnata dalla crisi dei poteri di garanzia, la giurisdizione resta uno degli ultimi argini contro la prevaricazione del potere. Indebolirla significa rendere la democrazia più esposta, non certo più efficiente. È questa, in definitiva, la ragione al fondo per cui i cittadini dovranno impegnarsi per questo referendum. E’ urgente che si vada tutti a votare NO, perché la Costituzione non sia manomessa in una delle sue parti più essenziali.

In foto il Palazzo dei Marescialli, sede del CSM