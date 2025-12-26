Capodanno a Firenze: grande serata di musica in Santa Croce

Firenze – Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, promosso dal Comune di Firenze organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky. La serata – che ha come main sponsor Plures – porterà sul palco alcuni tra i protagonisti più significativi della scena musicale italiana contemporanea. Ma la notte di festa sarà anche in altre piazze con musica e spettacoli gratuiti di gospel in piazza Santissima Annunziata, jazz in piazza del Carmine e con spettacoli di luce in piazza della Signoria.

“Una notte di San Silvestro da non dimenticare con un’offerta culturale di altissimo profilo e per tutti i gusti” ha sottolineato la sindaca Sara Funaro. “Con il cuore della festa per i più giovani in piazza Santa Croce dove, grazie alla collaborazione con Sky, si alterneranno diversi artisti, tra i quali alcuni dei più amati di X Factor. Ma la città offrirà concerti gratuiti e di grande qualità anche per chi ama il jazz e il gospel e per chi invece vorrà ammirare e immergersi nei favolosi giochi di luce di Florence Lights Up. Abbiamo lavorato affinché Firenze saluti il nuovo anno all’insegna della partecipazione diffusa e della cultura accessibile a tutti. Questa programmazione multi-piazza nasce per abbracciare l’intera città, valorizzando ogni suo angolo con linguaggi artistici differenti. Sarà un Capodanno capace di parlare a diverse generazioni, unendo la forza dei grandi eventi nazionali alla magia intima delle nostre piazze storiche, per un 2026 che metta al centro la comunità e la creatività”

“Piazze gratuite, vive e con eventi di grandissima qualità per tutti, per stare insieme ad aspettare l’anno nuovo” ha aggiunto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Abbiamo lavorato con grande impegno per costruire un palinsesto che non fosse solo intrattenimento, ma una vera esperienza artistica immersiva. Dai ritmi contemporanei di Santa Croce alla solennità del gospel in Santissima Annunziata, fino alle raffinate atmosfere jazz in Oltrarno, ogni luogo racconterà una storia diversa per festeggiare insieme l’arrivo dell’anno nuovo”.

Ad animare la serata saranno Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica, deejay che ha segnato la musica pop italiana degli ultimi decenni e protagonista al tavolo dei giudici delle ultime due edizioni di X Factor, i Tiromancino, storica band guidata da Federico Zampaglione, da sempre capace di coniugare ricerca sonora e raffinatezza descrittiva, Franco126, una delle voci più riconoscibili e carismatiche del nuovo cantautorato indie, SARAFINE, cantautrice e produttrice capace di coniugare sonorità elettroniche e pop in un mix originale ed esplosivo e due delle rivelazioni di X Factor 2025, LAYANA e TOMASI, apprezzati per la loro forza interpretativa nello show musicale di Sky. Ad aprire e chiudere l’evento, pensato per accogliere il pubblico e accompagnarlo fino al termine dei festeggiamenti, l’esclusivo DJ set di Lele Sacchi, che ha fatto scatenare e vibrare i migliori club in giro per il mondo.

L’evento avrà inizio alle 21.00 e si concluderà all’1.00, articolandosi in tre momenti principali. Il dj set in apertura e chiusura. Al centro della serata, uno show musicale dal vivo che vedrà alternarsi gli artisti sul palco con set di brani e momenti di dialogo e racconto. La conduzione della serata sarà affidata a Leo Di Bello, volto di Sky Sport, che accompagnerà il pubblico nel corso dell’evento, intrecciando musica e parole.

Il concerto di Piazza Santa Croce, parte del ‘Capodanno a Firenze 2026’, è realizzato da Sky Content Factory e sarà trasmesso anche in diretta TV sui canali 501 e 251 di Sky e in streaming sul sito di Sky TG24. Main Partner dell’evento è Plures, insieme ai Partner SAP, Lutech, Almaviva e Nord Engineering Spa e al Partner Tecnico Polestar.

Ma non è tutto, la notte di San Silvestro a Firenze offrirà grandi spettacoli anche per gli amanti di gospel e jazz con due grandi eventi musicali gratuiti e aperti al pubblico, promossi dal Comune di Firenze nell’ambito delle iniziative culturali per il Capodanno 2026.

In Piazza Santissima Annunziata nel Loggiato dello Spedale degli Innocenti il protagonista sarà il concerto “Gospel Symphony – Firenze canta il Nuovo Anno”, a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Un appuntamento che unisce la potenza delle voci gospel alla raffinatezza della musica cameristica, in una cornice rinascimentale di straordinaria bellezza. Sul palco, dalle ore 22.30 alle 01.00, si alterneranno due cori di eccellenza – The Pilgrims Gospel Choir e Light Gospel Choir – insieme all’ensemble orchestrale, per un viaggio musicale tra spiritual a cappella, gospel tradizionale e moderno, fino a sorprendenti reinterpretazioni pop/rock. Un grande abbraccio sonoro per accogliere il nuovo anno con energia, gioia e condivisione.

In Piazza del Carmine spazio al jazz con “Piazza del Carmine in Jazz”, organizzato dall’Associazione Music Pool. Dalle ore 22.30 alle 00.45, il sagrato della Chiesa del Carmine diventerà palcoscenico per il gruppo Nico Gori Young Lions, affiancato da un ospite d’eccezione: Fabrizio Bosso, tra i più acclamati trombettisti a livello internazionale. Una serata all’insegna dello swing e del bebop, tra tradizione americana, composizioni originali e incursioni nella musica brasiliana, per un Capodanno che celebra la qualità e la varietà dei linguaggi musicali. Due eventi pensati per coinvolgere cittadini e turisti, valorizzando la musica come strumento di incontro e festa. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Infine, countdown anche in Piazza della Signoria dove, in prossimità della mezzanotte si potrà assistere ad uno spettacolare conto alla rovescia proiettato sulla facciata di Palazzo Vecchio insieme al videomapping d’artista di Florence Lights Up curato dalla Fondazione MUS.E.