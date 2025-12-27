La Consulta e l’overtourism: la funzione sociale della proprietà

La recente sentenza della Corte Costituzionale n.186 /2025 è senz’altro importante, in particolare perché illumina quella sorta di segmento non coperto da norme precise che riguardava le locazioni turistiche brevi; ovvero, quanto margine avessero le regioni per disciplinarle. Un tema politico, che infatti ha avuto negli anni aggiustamenti politici. Per quanto riguarda l’attuale governo, la linea d’intervento era sostanzialmente imperniata sul limitare le normative all’ambito del controllo (si pensi all’introduzione del CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale, obbligatorio per tutte le attività extralberghiere, che comporta la registrazione dei dati relativi in una Banca Dati Nazionale la BDSR, Banca Dati Strutture Ricettive, per una maggiore tracciabilità e controllo in un settore che ha sempre comportato coni di opacità).

In questo panorama, la Regione Toscana ha giocato una partita diversa. Nell’ambito di una revisione complessiva del Testo Unico del Turismo, è andata a toccare sia aspetti delle strutture ricettive extra alberghiere che non sono locazioni turistiche, sia le locazioni turistiche brevi. La disciplina regionale si è rivelata molto incisiva, dal momento che fino a questo punto le regioni si erano limitate a prevedere codici identificativi, come ricorda il professor Giacomo Menegus, costituzionalista dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Si tratta dei noti CIR, codici regionali che prevedevano che chi metteva sul mercato una locazione breve, dovesse fare una comunicazione alla Regione che a sua volta lo iscriveva in un registro, con un codice da utilizzarsi nella pubblicizzazione dell’alloggio. Una sorta di prova per il Cin nazionale. Il meccanismo era stato sostenuto anche da una sentenza della Suprema Corte, come spiega Menegus, che aveva dichiarato l’ammissibilità dell’agire regionale in quanto rivolto alla regolamentazione in materia turistica; ovvero in una materia da annoverarsi nella competenza residuale delle regioni.

In che senso la sentenza che ha dichiarato legittima la legge toscana impugnata dal governo è una sentenza fondamentale per tutte le Regioni?

“In buona sostanza la Regione Toscana ha detto che non le bastava conoscere il numero delle strutture e svolgere controlli, dal momento che esistono tutta una serie di territori, naturalmente Firenze in testa, ma seguita da tutta una catena di altre città e paesi interessati da forti flussi turistici, che hanno una serie di problemi, dal reperimento di alloggi per residenti alla conservazione dei centri storici e della loro identità, per cui gli strumenti della registrazione e del controllo erano inefficaci. Perciò la Toscana, modellando la proposta su quella presentata da ATA, acronimo della campagna Alta Tensione Abitativa, pur con alcuni aggiustamenti, ne ha presentata una propria. Mentre la proposta di ATA era rivolta ai comuni ad alta tensione abitativa per l’appunto, che sono iscritti in un elenco e recepiscono i problemi comuni che emergono dallo status di alta tensione abitativa (problemi che sono in buona sostanza la difficoltà di trovare alloggio per i residenti, tant’è vero che per questi comuni lo Stato prevede, per i proprietari che affittano il loro alloggio a canone concordato, uno sgravio fiscale importante), la proposta toscana si distingue per il fatto che si rivolge non solo ai Comuni ad alta tensione abitativa, ma guarda anche ai Comuni a più alta densità turistica”

Ma chi decide quali sono questi Comuni?

“Sono definiti sulla base di una serie di parametri dall’Istat, che li mette in un elenco. Inoltre, la legge toscana aggiunge, su sollecitazione del sindaco di Pistoia, i Comuni capoluogo di Provincia. Si tratta di 92 Comuni toscani che, essendo interessati da forti flussi turistici o/e capoluoghi di Provincia, possono, a buon diritto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, adottare il regolamento previsto dal nuovo TU del Turismo della Regione Toscana”.

Cosa consente di fare la Regione?

“Consente ai Comuni di questo tipo di introdurre dei tetti massimi di locazione breve turistica per singole zone o aree omogenee del territorio comunale e in questi casi, per esercitare l’attività di locazione turistica breve, è necessario dotarsi di un’autorizzazione rilasciata dal Comune a durata quinquennale. Di conseguenza, ciò che potranno fare i Comuni (Firenze sta studiando un percorso per decidere le quote)sarà identificare le zone del territorio su cui si stanno concentrando in modo eccessivo questo tipo di attività, che vanno quindi a sottrarre abitazioni al mercato della locazione di lungo periodo per i residenti, o comunque ad alterare la fisionomia socio-economica del territorio in modo considerevole, e stabilire delle soglie massime. Sbarramenti oltre i quali non si può andare. Non solo. Il Comune può anche stabilire criteri che riguardano la dimensione dell’alloggio, o degli spazi abitabili, la capienza interna delle stanze, potestà assimilabile in qualche modo al regolamento edilizio, ovvero stabilire la misura dell’alloggio minimo, il numero dei vani, ecc. Un potere che secondo me era già implicito nelle potestà comunali, ma che viene esplicitato con questa legge”.

Cosa succede nei Comuni che non rientrano nei criteri indicati, ovvero l’alto flusso turistico o non sono capoluoghi di Provincia?

“In questi casi, le locazioni turistiche rimangono libere: basta fare la comunicazione o, secondo la regolamentazione nazionale introdotta dalla Santanché, se c’è un’attività imprenditoriale è necessaria una Scia. Attenzione: le nuove norme toscane non entrano automaticamente in vigore, si tratta di una scelta discrezionale, a ben vedere politica, dell’amministrazione comunale, quella di adottare un regolamento che fissi la quota massima delle locazioni turistiche brevi. Un punto che rende evidente la natura politica della scelta amministrativa di gestione del territorio”.

Qual è la portata della sentenza in esame?

“Potenzialmente si tratta di una sentenza molto incisiva. Finora era esistita solo il famoso emendamento Pellicani, che valeva solo per Venezia, solo sul piano urbanistico, e non è mai stata attuata, mancando la volontà dell’amministrazione. Ora, la novità è la pronuncia esplicita della Corte che afferma che questa regolamentazione non contrasta con la Costituzione. L’impugnazione del governo, sotto questo profilo, puntava sulla violazione della competenza in materia dell’ordinamento civile. E’ un argomento che torna costantemente nel dibattito. Finalmente la Corte conferma che ci si trova al crocevia di due materie su cui le Regioni possono intervenire: il turismo e il territorio, quest’ultima materia concorrente (ovvero lo Stato detta i principi su cui gli enti locali legiferano nel dettaglio). Una questione semplice, su cui però è stato necessario e opportuni chiarire, da parte della Suprema Corte”.

Il timore espresso da alcune Regioni circa la loro incompetenza sul tema era quindi esagerato?

“A questo punto senz’altro, non so quanto per qualcuno si trattasse di un ben preciso calcolo che induceva a lasciare le cose come stavano. Il merito della Toscana è stato quello di avere sfidato questa tesi, che poi si è dimostrata errata. Intanto, poche settimane fa l’Emilia Romagna ha approvato una nuova legge, più “appoggiata” al governo del territorio, che utilizza strumenti classici come la destinazione d’uso, mentre la legge toscana è più spostata sul turismo. Cambia tuttavia poco: si tratta sempre di un altro incisivo intervento che aiuta i Comuni a governare la materia. Lo snodo sono i Comuni. Uno dei principi guida dell’ordinamento, lo dice la stessa Corte, è la sussidiarietà. Questo conduce ad allocare le funzioni amministrative a livello più consono al tipo di funzioni”.

La Corte Costituzionale parla anche di funzione sociale della proprietà.

“La Corte dice anche che non rientra nel nucleo essenziale del diritto di proprietà la facoltà di poter destinare a locazione turistica la propria abitazione. Questa è un’affermazione molto importante, perché molti tra i detrattori di qualsiasi regolazione, argomentavano che limitare la possibilità di affittare ai turisti andava a ledere il nucleo essenziale della proprietà privata. La Corte dice di no. Il diritto proprietario di trarre utili del proprio immobile, secondo la Corte, non viene diminuito dal fatto che il proprietario non possa affittarla ai turisti in date circostanze, dal momento che si può comunque impiegare il proprio immobile in altri, diversi, modi. Laddove ovviamente ci sia un contro interesse pubblico rilevante e nel caso in cui questo non sua sufficientemente giustificato, il cittadino può fare ricorso al Tar impugnando il regolamento comunale. Un passaggio in cui riemerge quindi il principio della funzione sociale della proprietà. Non solo, dal momento che il ricorso si moveva anche nei riguardi del profilo dell’extralberghiero della tipologia affittacamere ed altro, la nuova legge ha previsto intanto la destinazione d’uso turistico ricettiva, mentre fino al 2024, fino quindi all’approvazione del TU. vedeva immobili a destinazione residenziale tranquillamente adibiti a B&B ed affittacamere per tempo indefinito. Torna così nella possibilità della pianificazione comunale di decidere non solo sugli alberghi, ma anche sul settore limitrofo della capacità ricettiva”.

In che senso questa legge è “un gran favore agli alberghi”, come dicono in molti?

“Non è proprio così. Tutto si appunta sulla norma, anch’essa impugnata, che dice che gli alberghi possono espandere la propria capacità ricettiva entro duecento metri per una percentuale data, in appartamenti aventi destinazione residenziale, in deroga alle disposizioni comunali. Però ai Comuni è data la capacità di ridurre, potenzialmente fino a zero, questa possibilità. Tuttavia, è necessario dire che gli albergatori, prima di questa legge, potevano lo stesso aprire locazioni turistiche, ma lo facevano seguendo la disciplina delle stesse. Il fatto che il Comune possa disporre sulle capacità di espansione dell’albergo è riconsegnargli la potestà della gestione del territorio. Rimane il fatto che tutti questi limiti, come dice la Corte, sono giustificati dall’utilità sociale. Non sono affermazioni rivoluzionarie: si tratta di ribadire concetti che stavano già scritti nella nostra Costituzione repubblicana”.